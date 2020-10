Con machete en mano "El Perro" obligaba a usuarios viajar en mototaxis

"Había varias denuncias de mujeres, principalmente, que al llegar de la escuela o del trabajo, decían, yo me siento ya coartada, la forma en que me obligan a subirme a un mototaxi en especifico, yo ya me siento como secuestrada porque te decían aquí te tienes que subir", expresó Diana Chávez Hernández, alcaldesa de Tezoyuca.