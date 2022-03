Con lucha libre, carnitas y música celebran 50 años de Mercado Juárez de Toluca

Hace 50 años, cuando Toluca no era parte de una Zona Metropolitana y las orillas de la ciudad estaban en Paseo Tollocan, los locatarios del Mercado 16 de Septiembre, que se ubicaba en lo que actualmente es el Jardín Botánico Cosmovitral, fueron movidos a lo que hoy es el Mercado Juárez.

Entonces no imaginaban que se convertiría en el zoco más grande de la capital mexiquense, mucho menos que llegarían al medio siglo de vida con más de mil 200 locatarios, quienes ahora más que compañeros de espacio, son familia.

"Mi mamá me trajo cuando tenía 13 años, a trabajar, así que llevo toda mi vida aquí entre mis dulces y mis piñatas, porque en este mercado no sólo encuentras fruta, verdura o carne, no, aquí hay hasta ropa, flores... Muchas familias se han hecho aquí, en estos pasillos hemos visto de todo", recordó Norma Pérez para La Silla Rota.

MÁS QUE LOCALES

Con un perímetro de aproximadamente 7 mil 500 metros cuadrados en los que se albergan cuatro naves: secos, húmedos, plásticos y ampliación, el Mercado Juárez recibe a más de 5 mil personas diarias desde las 07:00 horas que abre sus puertas, aunque este horario es a raíz de la pandemia.

En 1972 llegó a 5 de Mayo y Tollocan, cuando el gobierno estatal decidió reubicar al Mercado 16 de Septiembre para dar paso al Cosmovitral de Leopoldo Flores.

En sus pasillos la verbena es a diario, las risas, los marchantes, los niños haciendo tareas atrás del mostrador, incluso hay un área para relajarse y echar trago, y otra para probar pancita, carnitas, comidas corridas y barbacoa.

Los olores no se combinan, cada nave tiene un ambiente distinto, pero todos son familia.

Hace 49 años, el padre de Hugo González decidió abrir un centro chelero ahí, en el mercado. Buscó un nombre irónico y lo bautizó como Centro de Salud, pues tiene remedio para la cruda, los corazones rotos, el estrés y hasta para el enamoramiento.

"Es una satisfacción como microempresario dentro del área, un orgullo ser del mercado más grande de Toluca, se me rompe la voz, estoy desde los siete años en el área y es mi segunda casa. Para nosotros que somos del MJ, lo más importante es darle gracias a Dios que tenemos la satisfacción de cumplir 50 años, ya hay una segunda generación. ¡Felicidades a todos mis compañeros!", comentó, luciendo una playera que mandó a hacer exclusivamente para este 21 de marzo.

LOS FESTEJOS

Tan pronto como el sol comenzó a brillar, se llevó a cabo una misa de acción de gracias. Este mercado ha sobrevivido a cuatro incendios y una ola de crisis económica, por lo que, aseguraron sus locatarios, la fe les ha permitido regresar siempre con bien a casa y poder seguir surtiendo del recaudo, y hasta de ropa a los habitantes del Valle de Toluca porque los viernes llegan desde Lerma a surtirse.

También se coronaron a las reinas de la primavera y se realizaron más de 600 kilos de carnitas para celebrar cinco décadas de tradición.

La música comenzó a sonar. Cada nave organizó su bailongo, pero había un escenario principal, así que no faltó quienes sacaron las caguamas y brindaron, bailaron hasta que los pies se les hincharon.

Para los niños, una función de lucha libre. Tan pronto como Máscara Sagrada, Pirata Morgan, Lluvia Mazahua y otros comenzaron a llegar al cuadrilátero, los más pequeños comenzaron a gritar: "De dos a tres caídas, sin límite de tiempo".

Lo solemne de la misa y la ceremonia cívica quedó atrás para dar paso a la algarabía que sólo se conjuga cuando se celebra un triunfo y así fue. Después de que en 2020 y 2021 bajaran sus ventas hasta en un 50% de los negocios esenciales y el resto estuvieran al borde de la quiebra, pudieron abrir sus locales para trabajar y celebrar que ahí siguen, buscando siempre dar el mejor precio y no dejar en silencio los pasillos mientras los clientes marchan entre ellos.

