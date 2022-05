Con Layda Sansores no había gobierno en Álvaro Obregón: Lía Limón

"No encontramos contratos de servicio ni materiales vigentes", llegó a comentar Lía Limón (Foto: Especial)

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón informó que recibió la alcaldía abandonada y con un rezago que calificó de "brutal" y responsabilizó de ello a su antecesora, la morenista Layda Sansores.

En su comparecencia ante las comisiones unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y Administración Pública del Congreso de la Ciudad de México, afirmó que a su llegada, no recibió información sobre las obras que hizo el anterior gobierno, pese a que había un compromiso al respecto.

"El ejemplo más claro fue al pedir informes sobre la escalera eléctrica, nunca se nos proporcionaron, dimensionamos la gravedad al tomar posesión. Es un elefante blanco que costó 90 millones de pesos, con eso se pudo sostener a niños de estancias infantiles, encontramos inconsistencias técnicas y de derroche para suponer que se trata de una muestra de corrupción", resaltó.

Además de eso, encontró 10 centros comunitarios de Álvaro Obregón abandonados, uno de ellos la casa cultural Jaime Sabines, que tiene valor histórico pero con el pretexto de la covid-19 fue cerrado y ahora tiene daños estructurales. Lamentó que aún no han podido hacer obra porque falta peritaje, pero este no se ha hecho porque no ha acudido personal del Instituto de Seguridad para las Construcciones.

Asimismo, se detectó que hubo pérdidas de una camioneta Pickup Dakota y una Silverado y otros vehículos siniestrados, y que incluso se encontró un auto de la alcaldía Álvaro Obregón en Campeche.

"Ahí nomás", ironizó Limón.

Mencionó que se detectaron cuentas por liquidar y que no pudieron notificar a su antecesor para una confronta, porque no se le encontró, según los órganos internos de control, lo cual calificó de increíble.

"La 4T persigue a la oposición´, no a la corrupción".

En su exposición inicial ante los diputados locales, recordó que Álvaro Obregón es la tercera alcaldía más poblada con más de 750 mil habitantes.

Agregó que solo encontraron disponibles 30.7 millones para la operación del último trimestre, el equivalente a 1 por ciento del presupuesto anual, ya que el resto estaba etiquetado.

"No encontramos contratos de servicio ni materiales vigentes, incluidos la renta de patrullas, radios de servicio; casualmente muchos concluyeron el 30 de septiembre, como si el año fiscal concluyera ese día", dijo Limón.

Aseguró que a su llegada la alcaldía estaba en quinto lugar en incidencia delictiva y 85 por ciento se sentía inseguro de vivir ahí.

Además había 15 mil luminarias apagadas y fugas de agua con un año sin recibir atención.

"No se trata de un debate ideológico sino de administración y buen gobierno", aclaró.

Informó que entre las primeras acciones que ha realizado está el incremento en el estado de fuerza en 33 por ciento y aumentar el parque vehicular de 35 a 81 patrullas. Presumió que ha habido una disminución de 37 por ciento de la incidencia delictiva, lo que la convierte en la demarcación que más disminución ha tenido.

"Regresamos el programa de estancias infantiles para apoyar en programas de madres e hijas trabajadoras, con 654 lugares disponibles" y expresó que cambia vidas.

Mencionó que la proliferación de basura y cascajo son dos de los más grandes retos en la alcaldía, alertó que hay muchos tiraderos clandestinos, y en lo que va de su administración han llenado 13 veces el equivalente al estadio Azteca.

CUESTIONAMIENTOS

La comparecencia duró poco menos de cuatro horas, aunque estaba programada para durar dos, y debido a su prolongación, la siguiente alcaldesa, Margarita Saldaña, de Azcapotzalco, debió esperar.

Uno de los motivos de la tardanza es que los diputados que hicieron preguntas a Limón no respetaron el tiempo de participación, lo que alargó todo.

Entre las participantes estuvo la diputada Valentina Batres, que hizo varios cuestionamientos a los primeros meses de gestión de la alcaldesa de Álvaro Obregón, y quien durante las respuestas de la funcionaria, se dedicó a platicar con el perredista Víctor Hugo Lobo.

Eso le valió que Limón le pidiera respeto. "Yo no la interrumpí cuando usted estuvo hablando", le dijo.

Batres, quien en el pasado proceso electoral buscó ser candidata de Morena a la demarcación, que quedó en manos de Eduardo Santillán, a la postre perdedor ante Limón, que contendió por la Alianza por la Ciudad de México, desde el inicio cuestionó el actuar de la alcaldesa.

Aseguró que Limón condicionó su presencia a que se retirara Francisco Alvarado, presunta víctima de violencia de la policía de Álvaro Obregón a cargo de la alcaldesa.

Batres cuestionó la afirmación de que bajó 35 por ciento la incidencia de delitos de alto impacto, pues dijo que era un logro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Criticó que la alcaldesa presumiera el incremento de policía en 33 por ciento, pero que de qué servía, si se dedican a cuidar los Oxxos o la policía bancaria tortura a la ciudadanía o se dedica a reprimir a comerciantes en vía pública. Le pidió informar cuántas quejas por violación de derechos humanos se han presentado contra policías de la demarcación, y afirmó que una es por el desalojo ilegal de comerciantes en la colonia Hogar y Redención.

Criticó que hay zonas sin luminarias y sin cámaras y preguntó a dónde va a dar el cascajo porque la zona conocida como Primera Victoria ha terminado en tiradero.

También criticó que el programa de estancias infantiles haya sido vuelto a poner en marcha en la demarcación. La legisladora preguntó dónde estaban, ya que los datos no estaban en la página de internet de la alcaldía.

Otros cuestionamientos que recibió de otros diputados es que ha habido operativos contra comerciantes ambulantes. También le preguntaron sobre trabajadores despedidos.

RESPUESTA

Para las estancias infantiles de atención a hijos de madres trabajadoras se destinan 25 millones de pesos, dijo la alcaldesa

Respecto a los vendedores en vía pública, respondió que es consciente que su actividad la hacen por necesidad y aclaró que la alcaldía no quita "a diestra o siniestra", y cuando ha ocurrido es porque han recibido quejas de algunos mercados.

"Del tianguis 5 de mayo cientos de firmas solicitaron poner orden, estaban en un terreno de la Ruta 100 y en gobierno de Layda, que no hubo gobierno, se salieron a la calle, ocupaban un carril completo. Vecinos les dijeron que si hay un problema, no entran los bomberos o las ambulancias. Les pidieron ingresar al terreno porque no tienen permiso para estar en la avenida 5 de mayo. Los convocamos a una mesa y no llegaron", aseguró.

Sobre los trabajadores supuestamente despedidos, dijo que se detectaron que no se presentaban a trabajar. "Eran aviadores, anteriormente estaba la alcaldesa que no se presentaba a trabajar y no se detectaba porque la primera aviadora era ella", expresó, lo que le valió el aplauso de algunos de los presentes.

Reiteró que el rezago que recibió fue brutal en materia de servicios públicos. "No tengo los ojos puestos en otro lado y eso ayuda, no como mi antecesora que tenía los ojos puestos en otra entidad", dijo, y criticó que las exigencias que a ella le hacen ojalá se las hubieran hecho a Layda Sansores, de quien dijo, a diferencia de ella, no puso un pie en las calles de Álvaro Obregón.

Por segunda vez le pidió a Batres que le pusiera atención, así como ella lo hizo cuando la legisladora habló.

"Me distrae", se quejó.

El secretario Gerardo Villanueva le pidió a todos los diputados que pusieran atención.

"Nos serenamos", dijo y Limón le respondió.

"Serena estoy, pero cuando se oye tanto ruido se distrae uno, por eso lo digo y por educación" expresó y Batres sólo hizo un gesto.

Limón continuó y dijo que las principales demandas en servicios son las podas de árboles, instalación de luminarias, fugas de agua, desazolve y cascajo.

Sobre el desalojo en Hogar y Redención, explicó que hay varios asentamientos irregulares y hay 25 casas en alto riesgo.

"Habíamos quedado en visita conjunta, no acudió la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero sí recibimos acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México".

Respecto a la presencia de policías cerca de los Oxxos, aseguró que no se dedican a vigilarlos, sino que hicieron sinergia con la iniciativa privada que se sumó y pusieron 20 cámaras y al estar conectadas vigilan la calle.

Sobre el caso de Francisco Alvarado, a quien llamó Francisco N, porque el caso sigue en curso, negó que condicionara su presencia si él estaba ahí.

"Diputada Valentina, nada daña más que alterar la verdad y nunca condicioné estar aquí, mi disponibilidad fue a hablar con la verdad".

Defendió a los policías de la demarcación y afirmó que una primera revisión indicaba que no tenía lesiones. Más adelante Batres mostró fotos de Francisco con hinchazón en su cara.

En materia de seguridad, la alcaldesa negó haberse querido llevar todo el mérito por la reducción de delitos de alto impacto.

"Nunca me he querido colgar toda la medallita y agradecí a Omar García Harfuch -titular de la SSC- por su profesionalismo y coincido con la jefa de Gobierno de que no hay mejor blindaje que la coordinación".

Sobre el tema del cascajo planteó que es curioso que se le pregunte, mientras que a la anterior no se le cuestionó que lo tiró en áreas de valor ambiental.

Defendió la instalación de luminarias, que ya suman 10 mil. "Cuando llegamos estaba a oscuras la alcaldía, no sé si no habían tomado nota algunos de los presentes", les preguntó.

En su réplica, Batres le preguntó que por qué si el tema de las estancias infantiles le preocupa tanto, no lo hizo gratis.

Limón le respondió que no se trata de una ocurrencia y aprovechó para decirle que los datos de las estancias no están en la página de la alcaldía por seguridad.

Entre las participaciones de los diputados, destacó la de la priísta Tania Larios, quien acusó al sobrino de Layda Sansores, de recibir contratos por 33 millones de pesos, a través de su prestanombres Walther Bacab, quien ahora es el titular de comunicación social del gobierno de Campeche, que es encabezado por la ex titular de Álvaro Obregón.

