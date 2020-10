Con la covid-19 ya no sabemos quiénes somos

Hace unos días me encontré en la calle con una amiga. Era una tarde calurosa y había mucha gente. Parecía llevar prisa, pero aún así me acerqué a saludarla. Cuando me vio me sonrió, pero no me abrazó como siempre hacía y continuó su camino.

Me sentí desconcertado, pero no quise pensar que ella no haya querido saludarme. Analicé qué pudo haberla llevado a tomar esa actitud. Caminé unos metros y observé mi imagen reflejada en un aparador: la mascarilla KN95 y la careta cuya mica cubre todo el rostro, hacían que yo mismo no me reconociera.

En cambio cuando la vi a ella, no llevaba ni cubrebocas, pues iba a dar un reporte televisivo.

Intrigado, compartí mi inquietud con otra amiga, quien me dijo que a ella también le ha pasado: que le cuesta trabajo de pronto reconocer a otras personas que, en aras de protegerse del coronavirus, se cubren con tapabocas y careta.

La máscara, tan propia del mexicano para ocultar quién es, decía el escritor Octavio Paz, ahora se ha mutado a una mascarilla o cubrebocas y a veces acompañada de una careta. Con un matiz, el ocultamiento ahora es forzado.

LA GENTE ESTÁ BIEN LOCA

Si de por sí antes de la pandemia no sabíamos quién se esconde detrás del señor que va ensimismado, o de la mujer que habla por teléfono, ahora menos lo sabemos cuando llevan el cubrebocas puesto, y si no lo llevan puesto da igual, tampoco lo queremos averiguar. Por eso no nos animamos a pedirle a alguien que se lo ponga. Qué tal si reacciona de manera agresiva, qué tal si nos dice que qué nos importa, qué tal si es como Donald Trump que aun con coronavirus se lo quita, o simplemente nos sorprende disculpándose por ser tan desconsiderado con la humanidad.

-La gente está bien loca, amigo -me comentó otra amiga, que diario usa el Metro. Cuando ella ve cerca a alguien sin cubrebocas, se para y se va a otro vagón, y así evita angustiarse y confrontarse, me confió.

En realidad, no sabemos qué puede haber detrás de la persona que reaccione negativamente, pero una respuesta así tampoco debería sorprendernos. Recientemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dio a conocer los resultados de una encuesta realizada entre la población de 7 países, y los resultados son preocupantes: la pandemia afecta la salud mental de 51 por ciento de la población.

Entonces tampoco es fácil juzgar al otro: puede estar preocupado por la situación económica, puede que le falte interacción social, o que incluso no reciba atención si pertenece a un sector vulnerable y esté aquejado por violencia doméstica o males físicos, y que son despachados por personal o doctores que rápidamente los despachan y minimizan sus males.

SÍNTOMAS

Lo vemos también con personas cercanas, que antes de la pandemia parecían unos robles emocionales, y ahora reconocen sin pudor que no lo eran: duermen mal, pocas horas, tienen pesadillas e incluso hacen revisiones de su vida, y descubren con pesar que las personas que dejaron de frecuentar eran más valiosas de lo que pensaban.

Pero además ese sueño de mala calidad se convierte en irritabilidad, en distracción, en no saber a veces el día de la semana en el cual se vive.

EL MIEDO

De pronto nos desconocemos rememorando lo que teníamos olvidado, confundiéndonos entre tantas preocupaciones y sintiéndonos vulnerables como nunca. Un ejemplo: los centros de salud se veían llenos en días recientes, porque miles de capitalinos, temerosos de la pandemia, acudieron a ponerse la vacuna contra la influenza que se parece a la covid-19.

Una vacuna que en otros años dejaban pasar, pese a que se ponían puestos de vacunación hasta en las estaciones del Metro y Metrobús y por febrero hasta le rogaban a uno ponérsela.

Ahora el miedo es nuestro consejero y por eso las vacunas se acabaron antes de lo previsto, aunque era lógico que habría más demanda.

ADAPTACIÓN

Ya no somos lo que éramos antes, porque para convivir con la enfermedad hay que adaptarnos.

Una amiga que va a ver incrementado su trabajo porque ya empezó el año electoral y ella es una especialista en el tema, ya no sabe cómo darse abasto.

"Entre eso y lo de la covid, yo ya no sé quién soy".

No es la única.

fmma