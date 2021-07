"Con la actitud de seguir"; Elizabeth tiene diabetes y se vacunó en Ecatepec

ECATEPEC.- Desde hace dos años y medio Elizabeth Acosta Meza debe inyectarse periódicamente insulina y tomar anticoagulantes para evitar problemas en la circulación de su sangre.

"Mi cuerpo hace trombosis, tengo factor 8 que es una incapacidad que provoca que tenga trombosis en el cuerpo y diabetes", explicó la joven de 32 años, habitante de Ecatepec.

A pesar de ello asistió esta mañana al centro de Desarrollo comunitario Benito Juárez, ubicado en la colonia Chamizal, para recibir su primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19.

"Vengo por responsabilidad como pueblo y como persona y por mi familia", reconoció.

Elizabeth forma parte de la población vulnerable al nuevo coronavirus y es residente del municipio con mayores contagios al nuevo coronavirus en todo el Estado de México.

"El 3 de noviembre de 2018 desperté y ya no pude dar un paso, en ese entonces vivía mi mamá y me sostuvo, pero ya no pude dar ni un paso, me tuvieron que llevar mis tíos a urgencias"

"Para el día 4 me despiertan en el hospital de La Raza, porque el dolor era insoportable, para decirme que me tenían que amputar las piernas porque era eso o mi vida", dijo.

Desde entonces su vida ha sido muy distinta. Debe de tomar medicamento de por vida y utilizar una silla de ruedas para desplazarse y con la que llegó al centro de vacunación.

Acompañada de su tía y sus primos, fue inyectada con el biológico con toda "la actitud de seguir adelante" gracias al apoyo de su familia, quien ahora se ha convertido en su principal motor.

TRAGEDIA EN LA FAMILIA POR COVID-19

Además de parecer la partida de su madre a causa de cáncer, Elizabeth tuvo que soportar el fallecimiento de su tío Toño y Efraín, quienes se contagiaron a final de 2020 y no lograron superar la covid-19.

"Mis dos familiares fallecieron por covid en diciembre y enero, se llamaban Antonio y Efraín. Eran tíos lejanos pero si fallecieron por covid y fue duro su partida", comentó.

Reconoció que a lo largo de la pandemia tuvo que vivir con miedo a estar contagiada, aunque ahora sigue al pie de la letra las recomendaciones sanitarias para prevenir la enfermedad.

"Tuvimos más precaución que nunca en el lavado de manos y salir solo lo necesariamente. Ahorita todos en mi familia se vacunaron, solamente faltaba yo y mis primos que están formados"

En su silla de ruedas, Elizabeth quien también abrió recientemente el canal de Youtube "Eli Dance" para apoyar a las personas con padecimientos similares al suyo, abandonó el centro de vacunación con el anhelo de retomar parte de su vida que el destino le truncó.

"Las enfermeras me dijeron que tenga toda confianza de ponerme la vacuna porque no tengo problemas de que pueda ser reacción en mi cuerpo y me pueda provocar una trombosis entonces voy de regreso a casa a seguir adelante", comentó.

INICIA VACUNA EN EL MUNICIPIO CON MÁS CONTAGIOS

Este miércoles, personas de 30 a 39 años de edad, así como mujeres embarazadas, se dieron cita en los 10 módulos para recibir la primera aplicación de la vacuna anti Covid-19 en Ecatepec.

Para esta jornada, las autoridades locales habilitaron 10 módulos para inmunizar a la población de ese rango de edad, así como mujeres embarazadas y adultos rezagados.

En esta localidad, la de mayores contagios en el Estado de México, se conformó un calendario de vacunación de acuerdo con la primera letra del apellido y que fue publicada en Redes sociales oficiales del gobierno local.

A lo largo de la vacunación, que culmina el próximo 21 de julio, en Ecatepec se prevé aplicar un total de 180 mil dosis anticovid a los adultos de 30 a 39 años, quienes recibirán su segunda dosis entre los meses de septiembre y octubre próximos.

