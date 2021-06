Con incertidumbre, estudiantes de secundaria en Edomex regresan a clases

NEZAHUALCÓYOTL.- Después de un año sin asistir a clases presenciales, Alicia Roque, quien cursa el tercero grado de secundaria en la escuela Técnica 39 "Jesús Reyes Heroles", volvió a las aulas.

A lo largo de la pandemia, Alicia tuvo que pedir prestado el celular a su primo para realizar sus tareas, algunas no las entregó, pero ahora espera reincorporarse en el último tramo del ciclo escolar para mejorar sus calificaciones.



Con su uniforme deportivo, cubrebocas y un poco de nervios ingresó al centro escolar incorporado a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) localizado en la colonia Benito Juárez.



"Me siento bien, un poco nerviosa porque no sé cómo vamos a estar. Yo ya quería venir para mejorar mis calificaciones porque no entré a algunas clases porque tenía que descargar algunas aplicaciones y no tengo computadora ni celular", comentó.



En la entrada la esperaba una de sus profesoras para tomarle la temperatura y aplicarle gel antibacterial como protocolo sanitario y primer filtro de seguridad ante la pandemia por coronavirus.



Protocolo de seguridad en regreso a clases presenciales / Fotografía: Manuel López

Antes de ingresar Alicia se despidió de su mamá, quien la acompañó y entregó una carta responsiva para aclarar que su regreso es voluntario, requisito que solicitaron escuelas que retomaron actividades en la región.



"Nos mandaron mensajes que teníamos que venir, pero sí hay algo de temor por las circunstancias que dicen hay en otras escuelas con contagios, pero no hay de otra que venir a traerlos porque aprenden mejor aquí que en la casa", reconoció la mamá de Alicia.

#Metrópoli | Alicia Roque, alumna de tercer año de secundaria en Nezahualcóyotl volvió a las aulas este lunes tras más de un año de tomar clases en línea sin computadora y con ayuda del celular que le prestaba su primo para hacer tareas. #ep https://t.co/0HqZaq7yPO pic.twitter.com/ydmCsld6vU — La Silla Rota (@lasillarota) June 14, 2021

Tras superar el acceso, la joven estudiante se formó en el patio central del plantel donde se reencontró con sus amigos y profesores, quienes acondicionaron los salones para evitar contagios.



Tras platicar con sus amigos, se enteró que algunos perdieron a seres queridos, otros decidieron no asistir a clases en el primer día, mientras que el resto retornó a las aulas a casi tres semanas de concluir el ciclo escolar.



Antes de ingresar a los salones, los alumnos conservan sana distancia en el patio central de su escuela / Fotografía: Manuel López

REGRESAN A CLASES PRESENCIALES

Como Alicia más de 200 estudiantes, de una matrícula de 380, regresaron a clases presenciales en este plantel mexiquense que decidió retomar actividades tras acordarlo de manera conjunta profesores y padres de familia.



"El regreso es necesario, se aprende de manera diferente de manera virtual que de manera presencial y cumpliendo el protocolo se llegó a un conceso con los maestros y se les pidió la opinión a los padres de familia quien deseara mandar a sus niños a la escuela es completamente voluntario", Sergio Villegas Ruiz, director del plantel.



Para garantizar la salud de los pequeños, en las aulas sólo se permitirá el ingreso de hasta 20 alumnos, además de que en cada salón cada estudiante debe de dejar una banca libre para garantizar la sana distancia.



También se acordó que no se realizarán actividades al aire libre hasta que todos estén vacunados, ni tampoco habrá receso, además de que el horario de actividades presenciales será de máximo de 4 horas al día.



"Aquí la mayoría del personal se va a presentar, es decir de 67 docentes únicamente 13 decidieron no asistir por voluntad propia, sin embargo, vamos a tomar todas las medidas necesarias para que cuidemos de nuestros niños y al cuidarnos nos cuidamos todos", agregó el docente.



Los alumnos tomarán cuatro horas diarias de clase / Fotografía: Manuel López

ESCUELAS QUE NO REGRESARON A CLASES

En el oriente del Estado de México escuelas públicas de nivel básico y medio superior enfrentaron dos realidades distintas en este primer día de clases presenciales luego de un año de pandemia por covid-19.



En algunos planteles, como la Secundaria Técnica 39 "Jesús Reyes Heroles", las autoridades educativas implementaron los protocolos sanitarios para el regreso a las aulas, mientras que otras no lo pudieron hacer ante la carencia de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.



En la escuela Nueva Escocia y David G. Berlanga, localizada en la colonia Bosques de Aragón, un total de 350 estudiantes de nivel básico no pudieron regresar a los salones porque el acceso a su plantel no ha sido reconstruido y no tienen agua potable para garantizar seguridad sanitaria.



El edificio que compartían ambas escuelas fue derribado en 2017 tras los sismos que se registraron en el país y desde entonces los estudiantes han tenido que tomar clases de manera provisional en una casa de cultura de la zona.

#Metrópoli | En la escuela Nueva Escocia y David G. Berlanga, un total de 350 estudiantes de nivel básico no pudieron regresar a los salones de manera presencial porque el acceso a su plantel no ha sido reconstruido y no tienen agua potable. #ep https://t.co/rtGN7XBtVR pic.twitter.com/J2YmRi9VqW — La Silla Rota (@lasillarota) June 14, 2021

"Estaban en casa de cultura donde se nos permite estar ahí y la verdad estaban en un salón de cuatro por cuatro donde los alumnos no podía ni pasar, hacia muchísimo calor porque no caben y la verdad es que ya estamos hartos de que desde hace cuatro años no puedan terminar la construcción y por eso no tenemos un espacio digno para nuestros hijos", explicó Araceli Sánchez, madre de familia.



Por la mañana, padres de familia se manifestaron para exigir que Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) concluya con los trabajos de reconstrucción del plantel que comparten ambas escuelas.



A pesar de que la obra lleva cuatro años en proceso no se logrado concluir debido a que el IMIFE asegura que el predio al exterior forma parte del gobierno municipal y carece de un comodato para intervenirlo.



La falta de trabajos en el acceso principal contempla la colocación de una plancha de concreto y el retiro de árboles que ponen en riesgo a los estudiantes, además de las conexiones para los servicios básicos como agua potable y drenaje indispensables para el retorno a las aulas.



Tras la presión de los vecinos, representantes del gobierno municipal y estatal acordaron retomar una mesa de trabajo para definir la certeza jurídica del acceso y retomar la obra a más tardar en una semana.



na