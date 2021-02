Con filas, emoción y baile vacunan en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco

Con baile, filas, conmoción y aplausos, así llegó el primer día en que los adultos mayores de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco pudieran recibir la primera dosis se la vacuna Sputnik V contra la covid-19. Y es que a pesar de que la noche anterior, algunos cientos acudieron a formarse hasta 12 horas antes esperando su vacuna, varios de ellos fueron devueltos a su hogar y se les exhortó a acudir en la hora en que tenían su cita.

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum compartió la primicia y poco antes de las 9:00 horas de este 24 de febrero se registraron las primeras aplicaciones del biológico en Tláhuac e Iztacalco.

Antes de las 9 am inicia la vacunación en las seis unidades de vacunación de las alcaldías Xochimilco, Tlahuac e Iztacalco. Aquí en Hospital General Regional de Tlahuac ISSTE la primera aplicación. pic.twitter.com/mSoEmb770v — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 24, 2021

Primera aplicación en Iztacalco. pic.twitter.com/AQU5OPYv4b — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 24, 2021

Unidad de vacunación en Bosque de Tláhuac pic.twitter.com/a7xq355fCp — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 24, 2021

Al cierre de este miércoles fueron vacunados 19 mil 737 adultos mayores de las tres alcaldías. De esta cifra, 7 mil 630 fueron en Iztacalco, 5 mil 473 en Tláhuac y 6 mil 634 en Xochimilco.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Salud capitalina, no hay contraindicación por hipertensión o diabetes por aplicarse la vacuna contra covid-19.

Recordó que los adultos mayores deben acudir alimentados, hidratados, con ropa cómoda para efectuar la vacunación y mantener su tratamiento de medicamentos si tienen alguna enfermedad como hipertensión o diabetes.

XOCHIMILCO

La aplicación de la vacuna rusa Sputnik V contra la covid-19 en la Preparatoria 1, en la alcaldía Xochimilco, se llevó a cabo con fluidez, sin largas filas. A quienes ingresaban de manera ordenada al plantel educativo de la UNAM, para hacer menos tediosa su espera, los invitaron a bailar, y para recuperar energías, les dieron manzanas, alegrías de amaranto y agua.

Miles de personas con apellidos cuya inicial era A o B acudieron, por su propio pie, en bici, acompañados de algún familiar, con bastón, en silla de ruedas y todos con esperanza y entusiasmo por recibir la primera dosis.

La prepa 1 fue una de las 6 sedes en que este miércoles 24, Día de la Bandera, comenzó la segunda etapa de vacunación de personas de 60 años en adelante en la Ciudad de México. La semana pasada fueron las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta y Cuajimalpa, con 70 centros de vacunación y la aplicación de la vacuna AstraZeneca. Ahora le tocó el turno a Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac, con dos megacentros por cada una, debido a que la Sputnik-V debía estar a una temperatura menor a los 20 grados, lo que obligó a otro tipo de logística.

Pese a la reducción de sedes, no se registraron largas filas, como ocurrió durante la primera jornada de la semana pasada. Incluso, en Tláhuac, en el nuevo hospital del ISSSTE, se adelantó la aplicación de las vacunas y personas con apellidos con letras diferentes a la A o la B, fueron llamados después del mediodía.

La razón es que algunas personas prefirieron formarse en el Bosque de Tláhuac, la otra sede ubicada en la alcaldía, y no en el hospital, por temor a contagiarse, ya que se trata de uno de atención covid.

APLAUDEN A DOÑA LUISA

Doña Luisa Neri estuvo entre las primeras 10 personas vacunadas en el megacentro de vacunación de la prepa 1. Salió de la Preparatoria 1 a las 9:57am, ya con la dosis en su brazo izquierdo. Originaria de San Lorenzo La Cebada, llegó acompañada por su hija, que empujaba la silla de ruedas de Luisa.

Llegaron a las 5 de la mañana y dos horas después entraron a la escuela.

-Me siento muy bien -dijo Luisa, luego de salir y recibir aplausos espontáneos de personas que también esperaban a que su adulto mayor saliera vacunado.

No fue el único aplauso que se escuchó. Adentro, cuando comenzaron a salir los primeros vacunados, luego de permanecer media hora en observación para detectar cualquier posible reacción, se escucharon otros aplausos. Los que ya tenían el visto bueno para salir podían hacerlo por dos puertas. En una de ellas había un par de integrantes de la Secretaría de Marina, que escoltaban la puerta, y se turnaban para ayudar a algunas personas a descender de la banqueta, la cual no tiene rampa.

NOS HICIERON BAILAR

Otros de los primeros en salir vacunados fueron los hermanos Moisés y Gabriel Alfaro, de 66 y 72 años respectivamente. Originarios del barrio de Caltongo, en el centro de Xochimilco, también llegaron a las 5 de la mañana, pese a que estaban llamados hasta las 12 y 2 de la tarde. Pero luego de ver las escenas de Ecatepec, estado de México, donde reinó el desorden y hasta connatos de bronca se registraron en su jornada de vacunación, decidieron ser precavidos y arribar antes.

-Afortunadamente no fue igual, esto fue bien organizado y hubo donde estacionarse. Fueron muy amables y corteses los jóvenes, mujeres y hombres -dice Moisés.

Ambos llevaron banquitos de plástico para sentarse a esperar, pero no hubo necesidad de usarlos, ya que ingresaron a las 7am y hasta que salieron estuvieron sentados. Al atravesar la puerta de salida ambos estaban contentos.

-Perfectamente bien, la atención fue maravillosa, hasta nos hicieron bailar, hacer ejercicio para que se nos quitara el frío, de maravilla. Llegamos a las 5 de la mañana, nos formamos. Hay una excelente organización, nos dieron manzanas, agua, un poco de alegría, estuvimos bailando, estamos contentos y agradecemos la atención -agregó Moisés.

-Nos dijeron que debemos permanecer 48 horas sin tomar ningún medicamento, aspirina en especial y en caso de ser diabéticos o hipertensos, tomar nuestros medicamentos normales -dijo Gabriel, quien añadió que ambos son diabéticos.

Los dos son productores de plantas. No han tenido la covid, pero sí han sufrido el dolor de fallecimientos familiares debido al coronavirus.

-Nos cuidamos, salimos para lo indispensable, por eso llegamos temprano para alcanzar, pero todo está organizado, dice Moisés.

ALIVIO PARCIAL

Otra de las personas que acudió al megacentro de vacunación es Benita Arenas Contreras, quien vive en Tepepan. En su caso a ella sí le avisaron y llegó a la hora que le pidieron llegar.

-Uno siente un poco de alivio, pero uno dará el visto bueno hasta la segunda dosis, y mientras no bajar la guardia, con cubrebocas, lavado de manos y sana distancia -describió su sentir.

De 66 años, compartió que durante la pandemia ha habido cosas buenas y otras malas. Entre las primeras hacer cosas que uno había olvidado. Entre las segundas, pérdidas que ya no son recuperables.

-De todo, ahí la llevamos.

IZTACALCO

Hace cinco años Jacinto venció al cáncer, y hoy a tres semanas de que cumpla 71 años asistió al Palacio de los Deportes a recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El residente de la colonia Ramos Millán se formó desde las seis de la mañana en el acceso 4 del recinto para que fuera de los primeros en recibir la dosis de la vacuna Sputnik.

Aunque las autoridades le dieron cita para el próximo domingo, debido al orden que se sigue para la aplicación de la vacuna que es conforme a la primera letra del apellido, el septuagenario acudió para ver si se la podían aplicar antes.

"Pues me dijo que sí, uno de esos de chaleco verde. Ando mal de la pata, por eso mejor de una vez. Ya quiero también salir, ya me harté, ya no aguanto a mi vieja", dijo en tono de broma Jacinto, quien iba acompañado de uno de sus hijos.

Al final el adulto mayor sí ingresó y recibió la vacuna así como miles de personas mayores de 60 años que se dieron cita en el Palacio, sin tener cita previa.

Fue desde las nueve de la noche del martes, que los familiares de algunos adultos mayores comenzaron a formarse, a pesar del llamado que hizo el Gobierno de la Ciudad de México de que no asistieran si no tenían cita.

Sin embargo en el Domo de Cobre predominó la organización entre los empleados de salud, lo que permitió que la larga fila que se registró entre las 8 y 9 de la mañana avanzara rápido.

"Sí, mire todo va rápido, sí se están poniendo las pilas. Espero que si me toque. No, no tenia cita, pero si nos van a vacunar gracias a Dios, ya me dieron ficha", dijo María.

En el recinto fueron adaptados más de 20 puntos de vacunación, en los cuales entraban grupos de 50 personas para que fueran vacunados; después esperaban 30 minutos en una zona de observación y al terminar el tiempo se retiraban.

"Todo bien me siento bien. Ya listos para ir a la calle. No, no hay ninguna molestia. Súper bien", señaló Jorge de 62 años que fue de los primeros vacunados.

VAN 4 REACCIONES LEVES

La titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López Arellano, detalló que en las distintas sedes se han presentado cuatro reacciones leves en los ya vacunados.

"Ha sido evento leve que nada más se quedan en observación, no ha requerido traslado, solo fue un poco de la disminución en la presión arterial y nada más", dijo.

EN TLÁHUAC ADELANTAN VACUNAS

En Tláhuac doña Laya y don Valeriano, cuyo apellido empieza con una letra distinta a la A o B, fueron llamados a adelantar su vacuna.

-Nos llamaron para decirnos que podíamos adelantar la aplicación de la vacuna hoy, porque estaban llegando pocas personas, la verdad es que hay mucha gente, pero hay mucha amabilidad y agilidad en la organización. Mis papás tardaron poco menos de una hora, a mi mamá le dieron una silla de ruedas y prioridad al entrar y también le dieron paso a mi papá- relata su hija Mayra.

-En el hospital le dijeron a mi mamá que había poca gente porque los de la tercera edad preferían ir al bosque y no al ISSSTE, porque saben que están atendiendo Covid y eso les da miedo".

Otra complicación es que quienes viven en los pueblos más alejados de Tláhuac, les costaba más trabajo llegar.

SHEINBAUM REPORTÓ ORDEN

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum visitó el centro de vacunación contra la Covid-19 instalado en la prepa 1 de la UNAM, en Xochimilco, y dijo que el único problema que se ha presentado es que la vacuna tarda en llegar, ya que está en resguardo de la Secretaría de Marina.

"Nada más tenemos el problema de que tarda la vacuna, la tiene guardada la Marina, pero la verdad es que la gente está ordenada", dijo a medios de comunicación al salir de las instalaciones de la prepa.

Informo qué hay alrededor de mil 500 personas del gobierno para apoyar y auxiliar a las personas adultas mayores que acudieron a vacunarse.

Añadió que en Xochimilco quienes vacunan pertenecen a la Secretaría de salud capitalina, en el caso de Tláhuac la mitad es de la misma dependencia y la otra es personal del ISSSTE, mientras que en Iztacalco son del IMSS y sector privado, en todos los casos coordinadores por los servidores de la Nación y el gobierno capitalino brinda apoyo.

#Metrópoli La jefa de @GobCDMX, @Claudiashein asegura que por lo menos mil 500 personas prestan ayuda a las personas de la tercera edad que acuden a ponerse la vacuna contra la covid-19 #rb https://t.co/Wi5xNUGwDl pic.twitter.com/nmGzk29mb2 — La Silla Rota (@lasillarota) February 24, 2021

fmma