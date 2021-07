Con fila kilométrica, arranca vacunación de adultos de 30 años dos municipios de Edomex

Formados bajo el sol, con sombrillas y en largas filas, así esperaron los adultos de entre 30 y 39 años de edad que buscaban vacunarse contra la covid en los municipios mexiquenses de Chimalhuacán y Toluca.

Autoridades locales señalaron que la asistencia de las personas fue similar a la de los adultos mayores de 60 años cuando fue su turno.

SATURAN SEDE VACUNACIÓN EN CHIMALHUACÁN

Durante el primer día de vacunación anticovid para adultos de 30-39 años de edad en el municipio de Chimalhuacán, se registraron largas filas y retraso de hasta una hora en la aplicación del biológico.

En la sede habilitada en la escuela Itzcóatl, localizada en el barrio Xochiaca, y una de las cinco que hay en esta localidad, la saturación de personas fue evidente al exterior del inmueble.

La fila alcanzó cerca de medio kilómetro y se ha extendido a lo largo de la calle Tlaltenco casi hasta llegar a la avenida Las Flores, en la parte baja de este municipio.

Debido a la demanda, algunas personas tuvieron que utilizar sombrillas y asientos portátiles para soportar los rayos del sol y en espera de su turno para ingresar a los módulos de inoculación.

“Sí hay muchísima gente. No pensé que hubiera tanta, pero ya estamos aquí y hay que formarse. Llegué como a la 1 y apenas voy a entrar, si es algo tardado por el número de gente que hay en esta sede", contó María Guadalupe, quien acudió a recibir el biológico.

#Metrópoli Largas filas se registran durante el primer día de vacunación contra #covid para adultos de 30-39 años de edad en el municipio de Chimalhuacán. El tiempo de espera para recibir el biólogico AstraZenecaa alcanza hasta una hora. #jp https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/MUbtPcE3by — La Silla Rota (@lasillarota) July 26, 2021

De acuerdo con las autoridades de salud, en este recinto se aplicarán este lunes cerca de 7 mil dosis a personas que cumplan con los requisitos de edad, así como mujeres embarazadas y adultos que han quedado rezagados en los esquemas de vacunación anteriores.

Reconocieron que la demanda es similar a la registrada durante la vacunación de personas de 60 y más, debido al número alto de población en edad joven que habitan el municipio de Chimalhuacán.

A lo largo de la emergencia sanitaria, este municipio ha ocupado los primeros lugares en mayor incidencia de contagios a covid-19. Actualmente se encuentra en el sitio 12 de 125 municipios con casos positivos en el Estado de México.

VACUNAN A MILLENIALS EN TOLUCA

Entre magos y música de los 90s, la vacunación anticovid para las personas nacidas entre 1982 y 1991 arrancó en Toluca; mientras en algunas sedes se abarrotó la gente, en otras no hubo tiempo de espera.

“No traigo mi formato, ¿te sirve una captura de pantalla?”, fue una de las frases que se escucharon en especial en el estadio Nemesio Diez, mejor conocido como La Bombonera; sin embargo, el formato debe estar impreso ya que se queda como registro.

En La Bombonera, la gente hizo fila por más de tres kilómetros; esa fue la sede más visitada. La gente formada llegaba hasta el Parque Vicente Guerrero, cruzando la calle de Ciudad Universitaria, la cual fue la sede más céntrica.

“Me escapé del trabajo pensando que iba a ser más rápido, la verdad no me esperaba que fuera más de media hora pero bueno, mientras estemos vacunados. La (vacuna) que sea, no importa el laboratorio. Yo vi cómo en mi cuadra empezaron a caer por familias, vivo en San Cristóbal Huichochitlán y ahí a nadie le importa la pandemia; fue una de las delegaciones que más muertes tuvo por la covid-19”, comentó Raúl, de 37 años.

En tanto, la auto vacunación que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, en la zona Norte del municipio, no tuvo tanto auge. A las 2:20 de la tarde era la sede ideal, pues no había fila.

“Creemos que fue porque es lunes y mucha gente no tiene tiempo de venir; esperemos que en los próximos días lleguen más personas, que se extiendan las ganas por la vacunación porque se supone que es la población más grande, de los que tienen 30 a 39 pero no se ha visto mucho movimiento”, dijo el personal de salud.

En el Estado de México se ha inoculado a casi 9 millones de personas, de las cuales, 3.6 ya cuentan con el esquema completo, por lo que esperan que en próximas fechas se libere el biológico para los mayores de 18 que se quieran vacunar.





cmo