Con el Hoy No Circula obligatorio, en gasolineras también se sufre

Sí. Calles y avenidas vuelven a lucir vacías, y con ellas las gasolineras. Funcionó la medida de restringir la salida de vehículos con el No Circula obligatorio para todos, por eso son contados con los dedos de una mano -y te sobran- los coches y motocicletas que cargan combustible en la gasolinera que elijas. Aburridos, los despachadores -hombres y mujeres- ven pasar la fase tres de esta pandemia sin estar en casa, sentados o de pie, da lo mismo. Platicando o callados, es indistinto. A final de cuentas, no tienen nada que hacer, más que matar el tiempo en las seis horas que dura su turno y esmerarse en la atención de los pocos clientes que llegan, para tener la certeza de que una moneda entrará a su bolsillo.

Una de las despachadoras ingresa al pequeño súper de su estación ubicada en Circuito Churubusco y Eje 4. “¡Parezco granadero!” comenta a la encargada; se sobreentiende que es una broma, pero entre broma y broma, la verdad asoma. Compra un jugo; se le ve acalorada con la careta de plástico que cubre su rostro. Sin pensarlo, y convencida de que no corre ningún riesgo si no conserva la sana distancia -porque no hay nadie, ni clientes-, prosigue su charla. “Me estorba esta cosa, guarda mucho el calor y eso que hoy está algo nublado. Pero ni modo, hay que usarla por seguridad y para que los patrones vean que sí usamos las protecciones que nos compraron”.

“Extrañar: Echar de menos a alguien o algo, sentir su falta”. Apegada a la definición de la Real Academia, es correcto asegurar que “extrañar” es el verbo de moda. Los despachadores (al carecer de un sueldo fijo) extrañan los quinientos pesos promedio de propinas que -me cuentan-, ganaban anteriormente en un día de turno; cuando esta emergencia sanitaria no existía en la cabeza de nadie. Por eso ahora solo ganan la mitad pues desde hace un mes el exhorto de las autoridades capitalinas para #QuédateEnCasa redujo la circulación vehicular.

Sus patrones -dueños de la gasolinera- también extrañan. Extrañan sus ventas, sus ganancias y las grandes cargas de combustible que solían hacer a diario para brindar servicio cotidianamente; servicio que ahora se redujo a una o dos cargas por semana, según el movimiento de las ventas y el humor de los capitalinos al hacer oídos sordos a las plegarias del doctor Gatell para no salir a la calle en automóvil, transporte público o a pie.

* * * * *

“¿Rocío Nahle?” “No, no la conozco, ¿quién es?” “No, no había escuchado su nombre” “¿Trabaja en la estación? ¿No es la nueva muchacha que entró?”, son las respuestas que recibo al preguntarles por la Secretaría de Energía. Sí, la funcionaria federal que la #4T aplaudió tras abandonar la reunión que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) celebró hace dos semanas y en la que se planteó reducir la producción de petróleo para estabilizar el precio del barril y dar un poco de oxígeno a la economía mexicana cuya piel sigue color azul.

En la escala piramidal del negocio gasolinero, los empleados que conforman la base no la conocen; e incluso, desconocen el peso que ella podría alcanzar a tener en sus vidas. Por ejemplo, saben que su sueldo volvería a la normalidad al final de la pandemia; sin imaginar que la sobreproducción de crudo que hay en nuestro país en este momento es independiente al final feliz o infeliz, que nos deje el #coronavirus. Quizás su sueldo podría mantenerse inestable porque al sobrar petróleo, también sobra gasolina; y si el precio de esta se mantiene como ahora o sube, combinado con el desempleo que prevalece… pues los resultados no se miran muy optimistas que digamos.

La gasolinera ubicada en Eje 3 Sur esquina con Eje 3 Oriente también es grande, pero me topo con las mismas caras largas cubiertas con cubrebocas y caretas de protección. ¿Qué cómo sé que sus caras están largas si no las puedo ver? Fácil, porque se los pregunté. “Desde el virus la venta de gasolina bajó casi en un setenta por ciento, solo vendimos el treinta”, contesta uno de ellos. “Apenas en la última semana subió diez por ciento más ¡Y luego ayer les dicen que no circulen! Quién sabe en qué va a acabar esto”, lamenta. “La verdad es que nosotros también quisiéramos quedarnos en la casa como dice ese letrero, pero no se puede porque no hay dinero. Así que lo que caiga es bueno”.

Las caras largas de tres empleados cambian a modo sonrisa: tres autos llegaron a cargar gasolina en sus respectivas. Fin de la charla.

* * * * *

No importa que la gente se quede en sus casas; siempre habrá uno que ande en la calle por la razón que sea. O como dice el dicho, nunca falta un roto para un descosido; y aunque el dicho es propio en situación de amores, bien aplica en el cruce del Eje 4 con avenida Canal de Churubusco. Un joven se abalanza a mi parabrisas y con un guiño me pide permiso para darle una limpiada; el semáforo marca alto, no hay coches, le digo que sí. En segundos chifla y sale de otro punto una chica joven que le ayuda.

-¿Cómo te está yendo sin coches?, pregunto.

-Ahí vamos -me cuenta-, al menos sacamos para leche y los pañales ¡Ya con eso!

Su voz suena optimista, confiada. Es evidente que se la lleva tranquila en esta emergencia sanitaria y agradece la moneda que recibe. Dos semáforos adelante salen más: un hombre en silla de ruedas, una mujer cargando un bebé en brazos. Siguen los semáforos y aparecen más: el que te limpia el auto con su plumero, el que vende cacahuates y botanas, el que vende aguas, el anciano que no vende nada pero que te pide una moneda.

-Sí ganamos menos, yo sacaba como dos cincuenta al día -me cuenta en confianza el anciano-, ahora ya solo ochenta, cien si bien me va.

Arranco y me quedo con la imagen grabada porque tienen un denominador común: todos sin protección, arriesgándose a la ¡Viva México! y con la fe puesta en la cantaleta de que el virus, es “puro coto”.