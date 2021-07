¡Con el agua hasta las rodillas! Las fuertes inundaciones en Zumpango +fotos

Zumpango, Méx.- Lluvias intensas inundan nuevamente los fraccionamientos Villas de Zumpango (Cadu), Villas de la Laguna y Rinconada de La Laguna, ante ello los vecinos hacen un llamado de auxilio para que el gobierno los apoye para desalojar las aguas pluviales que invadieron calles y casas, la CAEM como la Comisión Nacional del Agua, y el organismo local ODAPAZ enviaron brigadas de trabajadores y maquinaria para realizar trabajos que coadyuven a evitar que las aguas pluviales continúen afectando esta unidad habitacional.

Las lluvias intensas de la tarde noche del jueves, se acumularon en las calles del fraccionamiento los fraccionamientos que, en días anteriores ya se habían inundado, donde brigadas del organismo de agua ODAPAZ, CNA y el grupo Tlaloc de la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), lograron desalojar, no obstante, ayer por la tarde y de esta madrugada volvieron a anegar estos lugar.

Vecinos del fraccionamiento Villas de Zumpango (Cadu), escribieron en su página oficial de redes sociales: “Nuevamente hacemos un llamado de auxilio a las autoridades para pedir ayuda ya que otra vez esta inundado el fraccionamiento Villas de Zumpango (cadu) y cada vez sube más el nivel, por favor hay niños que están enfermando por la misma situación dejemos a un lado el dicho de <para que tiran basura > este caso no es esa la situación, si no la mala construcción de la inmobiliaria no somos el único fraccionamiento así son muchos más”.

Mientras que el Gobierno Municipal de Zumpango culpó a los vecinos de propiciar las inundaciones, ya que mediante un comunicado informó que “Lamentablemente varios ciudadanos continúan arrojando basura en coladeras, ríos y arroyos ocasionando tapones de basura y que el nivel del agua suba, siendo esta situación riesgosa para todos los vecinos y transeúntes de vialidades cercanas. Vecinas y vecinos gran parte de las inundaciones que se están presentando en nuestro municipio es por la gran acumulación de basura en el drenaje y los canales de desagüe”.

La Comisión de Aguas del Estado de México informó que sustituirán en Zumpango al grupo Tlaloc y en su lugar enviarán maquinaria para realizar trabajos que ayuden a desalojar las aguas pluviales y residuales, así como realizar las correcciones necesarias para que en lo sucesivo se eviten estas anegaciones que han sido recurrentes.

Desde la noche del jueves el Gobierno del Estado mantuvo presencia en el lugar para desalojar las aguas y realizar trabajos en Villas de la Laguna, Villas de Zumpango CADU y Rinconadas de la Laguna, por lo que el Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, Samuel Gutiérrez Macías, Coordinador General de Protección Civil, coordinaron las acciones para atender a la población afectada.

Además el Secretario de Gobierno Ernesto Nemer, dijo que en el sitio labora personal de PC-Edoméx, Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Zumpango, así como maquinaria de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientno del municipio de Zumpango (ODAPAZ), quienes, con equipo de bombeo, trabajan para bajar los niveles del agua en la zona.

En Zumpango se registraron encharcamientos viales y viviendas donde ingresó agua.

Ante esto, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) movilizó a seis elementos con equipo especializado en bombeo y desalojo de aguas pluviales y residuales a los fraccionamientos de La Laguna y Villas de Zumpango CADU.

