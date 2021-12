Con doble discapacidad, joven es ejemplo de vida en Naucalpan

Naucalpan, Estado de México.- A sus 19 años, Rodrigo tiene discapacidad visual y mide 89 centímetros, tiene poca estatura, pero ha demostrado ser un gran hombre que ha sabido superar cualquier meta que se le haya presentado, estudió en escuelas públicas la primaria, la secundaria y ahora es alumno regular de la Normal de Educación Especial que se encuentra en Atizapán de Zaragoza.

Con un bastón en una mano y con la otra sosteniéndose de su madre Noemí, Rodrigo Hisao Reyes Morales, llegó puntual a su cita de las 12:00 horas, en las mesas del Servicio Militar Nacional instaladas en la presidencia municipal de Naucalpan, donde le fue entregada su Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Vestido de pants gris con franjas blancas, él se formó en las escaleras detrás de otros jóvenes y esperó su turno. hasta que un elemento del Ejército le hizo entrega del documento que lo distingue como mexicano mayor de edad.

"No tengo una expresión para definir la sensación que siento de recibir un documento oficial", dijo con su cartilla en mano.

Rodrigo narra su infancia: "fue una etapa bien estimulada, me gustaba explorar todo mi entorno, jugaba, escuchaba música, jugaba mucho con el agua, brincaba, tomaba mis juguetes. Mi adolescencia fue muy tranquila, experimenté cambios de estado de ánimo, pero fueron lapsos breves que pronto pasaron".

Frotando sus pequeñas manos Rodrigo continúa narrando, "Me gusta la música folklórica de la India, me gustan varias entre ellas la música de Udit Narayan; algunos temas de películas como las de Bajirao Mustani; pero mexicanas casi no me gustan".

Sentado en una banca sin respaldo, del pasillo sin nombre adjunto al palacio municipal de Naucalpan, Rodrigo dice que ha tenido problemas con algunos cursos en su escuela, de donde recibe por ahora clases de manera virtual, pero se incorpora de manera presencial el 3 de enero.

"Pero por a ahora estoy realizando mis prácticas escolares frente a grupo en una escuela de Los Remedios, donde percibo un cambio muy significativo ya que ahora eres tu quien esta frente a un grupo dando clases y no recibiéndolas. Escuchas a los niños frente a ti y piensas entonces ¿yo hacía esto?".

Dijo que su objetivo es obtener un titulo que lo defina como profesional, va a ser maestro, un profesor con licenciatura con inclusión educativa. "Donde se busca trabajar en conjunto con todos los alumnos con inclusión educativa, no integración, inclusión. Se buscará trabajar en conjunto con todos los alumnos sin distinción de discapacidad", explicó.

A Rodrigo le gusta madrugar, se levanta a las 4:45. "Tomo mi café diario, con pan o sin pan, hago mis encomiendas de trabajo, mis tareas. Eso sí, escucho mi música de la India a diario, busco música sin percusiones, porque me relaja más".

Dice que su relación con su familia es buena y con sus amigos también. "No he recibido discriminación en ningún lado.

"Mi alimentación, pues soy ´cometodo´, no tengo preferencia por alguna comida en especial, me gusta de todo, menos los alimentos con picante, no como alimentos chatarra".

Dijo que su principal apoyo económico es una beca que ha recibido del gobierno federal, ya que su padre, quien trabajaba en el organismo de agua OAPAS de Naucalpan fue despedido hace dos años por recorte de personal, y desde entonces no han podido encontrar empleo, pero espera que en este año próximo los puedan contratar.

Noemí Morales, madre de Rodrigo, dijo que para ella como para su esposo ha sido un poco difícil poder atender a sus dos hijos Rodrigo y Luis Fernando de 14 años, pero han logrado salir adelante con ellos y lo hacen con gusto.

"Somos personas responsables y queremos mucho a nuestros hijos. Yo y mi esposo tenemos estudios de contabilidad, pero en mi caso he tenido que optar por cuidar de mis hijos, y mi esposo pues ha apoyado en la casa en medida de sus posibilidades, ojalá y pudiera ser contratado porque tenemos necesidades y responsabilidades".

En el país de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en el rubro de discapacidad arrojó que hay 20 millones 838 mil 108 personas, una cifra que representa el 16.5% de la población de México.

Esta cifra resulta de la suma de los 6 millones 179 mil 890 (4.9%) que fueron identificadas como personas con discapacidad, más los 13 millones 934 mil 448 (11.1%) que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse) y a los 723,770 (0.6%) con algún "problema o condición mental".

Mercedes Juan López, extitular de la Secretaría de Salud federal, destaca en un artículo de la UNAM (del 28 de agosto de 2021), que México enfrenta aumento progresivo de la población con discapacidad, ya que, de acuerdo con datos del Censo 2020, la permanencia es de 6.2%, es decir, 7.8 millones de mexicanos, además se considera 10.9% con alguna limitación, 13.6 millones.

Agrega que del total de personas discapacidad en México, el 46.7% no puede caminar, subir o bajar usando sus piernas; 43.5% está imposibilitado de ver, aunque use lentes; 21.9% no oye aun con el uso de aparato auditivo; y 15.3% no puede hablar o comunicarse.

En el Estado de México se contabiliza un número de personas con discapacidades, que se estima según el INEGI, en un total de 240 mil 498 que habitan en los diferentes municipios de esta entidad.

acz