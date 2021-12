Con dictámenes del Tribunal, Morena aventaja en Coacalco y Tepotzotlán

EDOMEX.- A pocos días de que todos los alcaldes del Estado de México tomen protesta, en algunos municipios está por definirse quién gobernará los próximos años luego de los dictámenes de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Tal es el caso de Coacalco y Tepotzotlán, donde se prevé que Morena se adjudique el triunfo.

EN TEPOTZOTLÁN

Existe una alta posibilidad de que Morena salga victorioso si la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral dictamine la nulidad de las elecciones en Tepotzotlán, si se toman en cuenta las anomalías cometidas por Movimiento Ciudadano como uso de símbolos religiosos y la movilización de funcionarios públicos del gobierno municipal en horas laborales, para favorecer la campaña de Ángeles Zuppa, hija del actual alcalde Ángel Zuppa.

Así lo señaló el diputado federal, Fernando Fragoso Torres, quien con líderes locales señaló que impugnaron la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, y luego de la sala regional del Tribunal Electoral Federal, que le ha favorecido a la candidata de Movimiento Ciudadano Ángeles Zuppa.

Buscamos que se repita la elección, dijo el legislador de Morena, "Si se repite la elección, tenemos que entrarle bien organizados y unidos, sin duda, el compañero Christian Yttesen que es quien bien puede encabezar a Morena para ese proceso extraordinario en caso de que se dé", señaló.

Fragoso Torres dijo también que el manejo del dinero público en Tepotzotlán se hace de forma discrecional y sin informar a la población de los objetivos de los gastos, ejemplo de ello es el incremento en más de 28 millones de pesos para el pago de la nómina, entre 2019 y 2021.

De acuerdo con datos obtenidos del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de Tepotzotlán, para el año 2019 el monto asignado a Servicios Personales o pago de salarios de los trabajadores del gobierno local era de 199 millones 379 mil 480 pesos, pero para este 2021, el gasto en nómina creció hasta 228 millones 616 mil 099 pesos, sin explicación alguna.

Dijo que a la fecha, el gobierno de Zuppa no ha informado y oculta los motivos de por qué creció la nómina, no se sabe si hay más trabajadores, los sueldos son más altos o qué razones hay para incrementar en más de 28 millones de pesos la nómina en solo dos años.

En la conferencia de prensa los líderes de diversos grupos políticos al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, acordaron construir la ruta de trabajo para fortalezca la unidad interna, la estructura electoral y el plan de acción para la ratificación del mandato del presidente de México.

El diputado federal Fernando Fragoso Torres, con los líderes de diversos grupos políticos se pronunciaron en favor de organizar los trabajos de su partido en los próximos procesos de participación política y seguir construyendo el proyecto de nación.

En la reunión el diputado federal Fernando Fragoso destacó que el Movimiento de Regeneración Nacional lo construyen todas y todos quienes buscan, un municipio, estado y un país con igualdad de derechos y oportunidades.

Agregó, "está en nuestras manos ponerle un alto a la corrupción y al nepotismo con el que gobiernan los otros partidos, pero debemos ponernos de acuerdo y trabajar en unidad", dijo tajante.

ALISTA IMPUGNACIÓN PRI-PAN-PRD EN COACALCO

Al menos tres recursos de reconsideración serán interpuestos por el candidato del PRI, PAN y PRD, David Sánchez Isidoro, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en busca de recuperar "el triunfo ganado en las urnas y con la voluntad de los coacalquenses".

En conferencia de prensa David Sánchez Isidoro, ex candidato a la presidencia de Coacalco por la Coalición Va por el Estado de México (PRI-PAN y PRD), señaló que seguirá luchando por defender la decisión de los cerca de 46 mil ciudadanos que votaron a su favor en las pasadas elecciones del 6 de junio, luego de que la sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le revocara el triunfo el día de ayer.

David Sánchez Isidro, ex candidato a la alcaldía de Coacalco, por la coalición PRI, PAN y PRD

David Sánchez Isidoro dijo en compañía de miembros de su planilla y representantes de los partidos políticos que conformaron la coalición, que interpondrá el Recurso de Reconsideración ante la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, "ya que la decisión de los magistrados de la Sala Regional promueve el fraude electoral, violenta el derecho al voto y falta al principio de la democracia al no validar la voluntad de la mayoría de los votantes que participaron en las pasadas elecciones", dijo.

Refirió que la decisión de dos de los magistrados de la sala Regional esta corrompida, "los coacalquenses ya estamos hartos de ver nuestro municipio en el abandono. ¿Cómo es posible que ante las pruebas dudosas que presentó Morena lo hayan favorecido?, Coacalco no tiene alumbrado público, las calles están intransitables, las patrullas están en el corralón porque no las proveen de gasolina y tampoco hay abasto de agua potable, ¿Dónde están los recursos para brindar a la población de los servicios básicos?", cuestiono el ex candidato.

Alejandro Gamiño Palacios, exalcalde de Coacalco y dirigente del PVEM en ese lugar

Por otra parte, dijo que pondrá una denuncia ante el área correspondiente de la Sala Regional contra el magistrado Juan Carlos Silva Adaya, por falta de providad al poner en duda su forma honesta de vivir, al declararlo inelegible para ocupar el cargo.

"Ya fui sentenciado ante un juez de control, estoy libre, gozo de mis derechos políticos y civiles, nunca he estado impedido para participar en un proceso electoral; no bajaré la guardia y seguiré en la batalla hasta ganar", aseveró.

David Sánchez destacó que los mecanismos que uso Morena para arrebatarle el triunfo son preocupantes ya que esta en riesgo la democracia y la voluntad de los mexiquense ante las elecciones a gobernador en el 2023 y de los mexicanos en las del 2024.

Dijo que la planilla que encabeza ganó las elecciones de forma transparente, ya que recordó que en una primera instancia se realizó el conteo voto por voto, por lo que seguirá luchando por defender la voluntad popular y no está dispuesto a permitir que la administración morenista se reelija ya que no supo responder a la ciudadanía.

Externó que la sala le puede quitar la constancia, "pero nunca me quitará el orgullo de haber ganado, a un candidato que abandonó su trabajo. Hoy nos pueden arrebatar ese triunfo, pero nunca nos quitarán el derecho y el orgullo de decir le ganamos".

Por último, dijo que el Partido Acción Nacional interpondrá el recurso de reconsideración como lo hará el PRI y el de manera personal como precandidato afectado en sus derechos políticos.

Darwin Eslava, alcalde de Coacalco

Por la mañana en Chimalhuacán, el alcalde Darwin Eslava, participó en una conferencia de prensa donde el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que defenderán la decisión de los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, donde se concede el triunfo a quien fuera candidato de Morena en la elección para presidente municipal de Coacalco.

Por separado el ex alcalde y actual miembro del Partido Verde Ecologista de México en la localidad, Alejandro Gamiño Palacios, se mostró indignado con la resolución de cederle a Darwin Eslava el triunfo de la elección del 6 de junio anterior, y convocó a la sociedad a impedir que se concrete tal acto antidemocrático acudiendo a la Sala Superior y permanecer en plantón hasta que salga una resolución, además de tomar prácticamente la presidencia municipal y la Vía López Portillo, en medida de presión.





(SAB)