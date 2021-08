Con Cablebús, iztapalapenses prevén ahorrar tiempo, evitar mañas de micros y acoso

En cuanto la señora Janet se subió al Cablebús por primera vez, acompañada de sus hijos, Diana y Luis, supo que el nuevo transporte eléctrico estilo teleférico tendría varias ventajas, como el de evitar el deficiente servicio de los microbuseros.

"Es su trabajo, pero ellos no hacen nada por ganarse un lugar. Aparte son muy groseros, la inseguridad que hay, todos los que se suben a vender son de ´compren o compren´ o los choferes de decir ´hasta aquí llego, tomen sus 5 pesos o pásense a otro", se queja.

Su opinión no varió ni cuando se sobresaltó un poco en una subida, y estaba encantada con el Cablebús, inaugurado el 8 de agosto pasado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Para nuestra edad se siente un poco la subida, pero muy bien".

ESPERA YA NO SENTIR ACOSO

Su hija Diana también estaba a gusto a bordo de una de las 360 cabinas que tiene la Línea 2, porque prevé que ya no sufrirá acoso sexual, como le ha tocado vivir en los microbuses.

"Aunque no me tocó asalto, llegó el acoso y con esto espero que se evite eso. Está muy padre, hasta un niñito se puede ir divirtiendo y no se le hace pesado. Superó mis expectativas, pensé QUE me daría más miedo, PERO no se siente tan flojo", dice mientras va viendo las casas construidas en zonas escarpadas de Iztapalapa, y más a lo lejos una capa gris flotante, una nata de contaminación.

HARÁ MENOS TIEMPO

Con ellas va Luis, hijo de Janet y hermano de Diana. Ya planea que ahora que regrese a la escuela, que está en Santa Martha, en lugar de tomar dos microbuses y una combi y haga una hora, hará menos de 30 minutos en un viaje aéreo. Además, será más seguro, no como en los micros donde una vez lo asaltaron.

"Está muy padre, no conocía como era todo así. Además, va a convenir por el tiempo. Nada más seria subirme en Santa Martha y no dos micros y la combi y el camión", dijo, antes de bajarse en la estación Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

SUBEN A MÁS DE 6 POR CABINA

En su sexto día de operaciones, el Cablebús, que tiene una capacidad de transportar 5 mil personas por hora, se volvió la sensación en la zona, que por estar en áreas elevadas y desordenadas recuerda a las favelas brasileñas. Algunas familias enteras acudieron tanto a Santa Marta como en Constitución de 1917, las dos terminales, donde había filas para subirse y aunque la recomendación sanitaria para evitar contagios de la covid-19, era sólo subir a 6 personas por cabina, en lugar de las 10 que caben, subían 8 o 9.

"Es por la afluencia", se justifica uno de los trabajadores del sistema. Otra empleada agrega que estos días a partir de las 3pm es cuando más gente llega a curiosear por el nuevo sistema.

Además, el sistema permite a los usuarios conocer sus colonias desde arriba. Ver el desorden con que se construyeron casas, las calles escarpadas, las escaleras improvisadas para sortear las subidas, los techos convertidos en bodegas, tendederos y espacios para los tinacos, los tanques de gas, los perros y algunas mantas con mensajes aspiracionales como "sin poesía no hay ciudad, atrévete volando", que destacan entre el desorden inmobiliario, las calles parchadas, algunos techos inconclusos o de láminas con decenas de piedras para que no se las lleve el viento.

SE VE UN AVIÓN PERO ABAJO

Una orografía donde hay cunetas donde se construyen casas y que en época de lluvias sufren de inundaciones, como en la Desarrollo Quetzalcóatl, donde a dos cuadras de la estación, cada año hay inundaciones y las aguas negras emergen monstruosas de las coladeras e invaden casas, dice María Eugenia.

Pero también el Cablebús permite ver una residencial cerca de Constitución de 1917, unas escuelas que se alistan para el regreso a clases, iglesias, un edificio religioso que destaca por su orden y acabados arquitectónicos, y cerca de Santa Marta, un avión no arriba sino abajo, en instalaciones que pertenecen a la alcaldía de Iztapalapa.

SE VE MUY BONITO DESDE ARRIBA

Otra usuaria que viaja por primera vez es Jennifer, de 20 años, quien comparte con La Silla Rota que aprovechó que cada viernes debe viajar de Chimalhuacán a Santa Marta y de ahí a Constitución para trabajar. Cuando hace eso en transporte público y concesionado, tarda más de una hora. Pero en el Cablebús son 40 minutos.

"Nunca había visto tan desde arriba todo, se ve muy bonito", dice mientras ve casas pintadas de colores, gracias a programas de la alcaldía, para tratar de dar identidad a una zona que se caracteriza por sus casas y edificios irregulares y grises.

"Antes usaba la micro, se hacía una hora u hora y media, el Cablebús es más seguro y rápido. Me tocó que en los micros me regresaran el dinero y nos bajaran, que el chofer se peleara con los pasajeros, o algunas unidades descompuestas. Pensé que no se iba a sentir tanto movimiento arriba, pero se acostumbra uno. Lo recomiendo", dice con una sonrisa que el cubrebocas no oculta.

CABINAS PARA PLATICAR

Las cabinas se vuelven un conversatorio donde lo mismo se comentan las mantas puestas en algunos techos, se identifican casas o tianguis con frases como ´¿ya viste dónde está?´, o sirve para que divertido, un joven le agarre la pierna a su acompañante que es su amigo y le diga que es porque tiene miedo y el otro nervioso nada más le diga ´pérate´.

Se trata de dos jóvenes que se suben en Desarrollo Quetzalcóatl y se bajan en la siguiente estación, la terminal Constitución. Luego de medir el tiempo ven lo conveniente de usar el Cablebús: 7 minutos contra la media hora que haría un pesero.

El que tenía miedo luego confiesa que en realidad no tiene temor porque hasta ve para abajo, pero eso no lo detiene para seguir acariciando la pierna a su compañero, que entrecierra los ojos y repite el ´perate´.

En otra cabina otros jóvenes platican sobre amigos que tienen en común y comentan que fueron asaltados o que su familia ya no los deja salir por andar en malos pasos. También revisan un cuaderno de flyers que ellos diseñaron y reconocen que algunos ya están pasados de moda.

En otra cabina dos señores ya entrados en canas ven asombrados la punta de un cerro con casas, y a punto de llegar a Santa Marta dicen que está muy bien hecho, aunque son escépticos de qué pasará en cuanto lleguen los aironazos, que en la zona son muy fuertes en marzo y junio y julio y que ha llegado a tirar hasta espectaculares.

Una familia que sube completo se pone a ver los techos y comentan de uno que está lleno de cosas. "Un recolector compulsivo", dice el papá.

Otro joven no despega la mirada de la vista que permite el cristal y dice "valieron la pena mis 7 pesos".

Otro no se quiere quedar atrás y dice "a la verga, está bien chida la vista".

PROMETIERON MÁS EN EL MERCADO

En la estación Desarrollo Quetzalcóatl la visión es un poco diferente. Entre la información que destacó el gobierno capitalino fue la revitalización del mercado que ahí se encontraba. Sin embargo, María, una locataria, reconoce que les arreglaron el mercado, pero se queja de que algunas cosas que se tenían planeadas para ellos no se cumplieron, como tener conexión directa entre la estación y el mercado, como pasa con los centros de transferencia modal.

Pero eso ahí no pasó y quienes se bajen ahí deben salir de las instalaciones del Cablebús y dirigirse al mercado, unos metros más adelante. Además, los locales son más chicos de lo que les prometieron y tiene algunas fallas, como el piso roto alrededor de una coladera, que se tapa pronto.

Afirma que también cuando llueve hay algunas goteras. Y aún está a la espera de más compradores. Porque sólo el día de la inauguración los que vendían comida tuvieron más clientes, pero luego ya no.

"Habían quedado que iba a tener una bajada que según la gente pasara, así como el Metro, eso les faltó, y si te están prometiendo una cosa para que haya más afluencia pues no".

Dice que el día de la inauguración la jefa de Gobierno no entró, solo cortó el listón y se fue a recorrer un parque a la vuelta.





(sab)