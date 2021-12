Con amparo, vecinos frenan momentáneamente a Gas Bienestar en Vallejo

Gracias a un amparo interpuesto por vecinos de la colonia Nueva Vallejo secciones II y III, y de la Unidad Lindavista Vallejo; Petróleos Mexicanos (Pemex) se vio obligado a cumplir con la normativa ambiental y desactivar un centro de carga de Gas Bienestar.

La problemática se desarrolló en un predio ubicado dentro del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) de la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar en el mantenimiento y limpieza de los nuevos cilindros de gas LP de la recién creada empresa del gobierno federal, Gas Bienestar.

Esto causó que, desde el 29 de agosto, la zona que abarca una parte de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco se caracterizará por un permanente e intenso olor a gas que causó 18 intoxicaciones y movilización entre los vecinos por temor de una posible explosión. El juez que tomó este caso informó a los vecinos afectados que trabaja ya en la sentencia del caso.

Organizados y decididos a frenar a la empresa del Estado, plantearon en este amparo su derecho a un medioambiente sano. Y aunque el caso sigue su curso en tribunales federales, por ahora, lograron que Pemex cumpla parcialmente con los protocolos para desempeñar su trabajo. Juana Ríos, una de las vecinas afectadas, narró su historia a La Silla Rota; y señaló que el sentir comunitario es de impotencia.

Vecinos de Vallejo tuvieron que poner un amparo en contra de Pemex. (Foto: Especial)

"No nos oponemos a que la empresa del gobierno desempeñe su trabajo ni sus proyectos, sino a la forma en cómo lo hacen. Nos sentimos frustrados porque parece que están atentando contra nuestra vida, salud y patrimonio. Ese era un taller automotriz ¿Por qué convertirlo de la noche a la mañana en parte de una gasera?", cuestionó.

FIESTAS PATRIAS ENTRE GAS

Al inicio los vecinos pensaron que el intenso olor a gas provenía de sus propias casas e instalaciones. Movilizados mediante chats vecinales, por días realizaron una revisión minuciosa hasta que descartaron esta opción.

"¿Te imaginas? Estar oliendo a gas todo el día piensas vas a explotar en cualquier momento, que será otro San Juanico. Te vienen a la mente muchas cosas, teníamos mucho miedo".

Finalmente, encontraron que el olor provenía del IMP por el mantenimiento que ahí se da a los cilindros de gas. Así lo constató la página de Facebook de Gas Bienestar que confirmó que el 29 de agosto comenzaron esta labor con la visita oficial del titular de Pemex, Octavio Romero, quien recorrió el Almacén y Talleres Centrales de Logística (ALTACE).

"A pesar de nuestras quejas el alcalde de Gustavo A Madero, Francisco Chiguil, nunca se acercó a nosotros. En septiembre y octubre cerramos vialidades en la zona, pero nadie nos hizo caso. Tampoco las autoridades de Pemex", relata.

El gobierno capitalino se hizo presente a través de mesas de diálogo con representantes de concertación social, pero no se llegó a ningún arreglo concreto.

"Profepa también se hizo un lado. Les planteamos que no estamos en contra de Gas Bienestar, solo pedimos que se manejen los protocolos adecuados en infraestructura e instalaciones. No podemos vivir una semana tras otra con el olor a gas.

"Además, no estamos completamente seguros de que un día vayamos a volar porque hay un ducto de Pemex sobre avenida poniente 128. Es muy peligroso", precisó la afectada.

PEMEX LO NEGÓ: ABOGADO

David Romero, el abogado de este grupo vecinal, relató detalles del amparo interpuesto. "El acto de autoridad que se reclamó fue el manejo y manipulación de gas por parte de Pemex en esas instalaciones con el resultado de que lo emiten al medio ambiente. Manipulan el gas –sea por cilindros o rehabilitación–, más allá de permisos y requisitos legales; y violentan en el derecho fundamental a un medio ambiente sano", afirmó.

Explicó que la empresa sí puede, legalmente, dar mantenimiento a sus tanques dentro de sus instalaciones. Pero que eso implica cumplir con ciertos requisitos. "Hasta este momento lo que es evidente es que no lo cumple", resumió.

Al principio Pemex negó los hechos y su responsabilidad; rechazó el riesgo de explosividad en la zona y argumentó que eso no sucedería. Pero fue hasta que recibió la notificación del amparo cuando Pemex cambió su actitud. "Fue una sorpresa para ellos, nunca esperaron que los vecinos acudieran a esta instancia federal para detener las acciones que llevaron a cabo".

"Cuando se realizó la revisión del lugar en compañía de la autoridad judicial, ya lo habían limpiado. Dijo que no, que no se estaba realizando nada y planteó que en estas colonias y sus zonas aledañas no había riesgo de explosividad.

"Agregó que podía demostrarlo y allí se realizó una prueba a través de unos aparatos que Pemex proporcionó. Según el aparato, no habría explosividad. Pero nosotros cuestionamos si en realidad el aparato servía: no pudieron demostrarlo. Por eso nos otorgaron la suspensión provisional", afirmó Romero.

Actualmente en la zona continúa el olor a gas, aunque de forma más sutil. Pero la estrategia legal buscará conseguir la suspensión definitiva.

GINA: INTOXICADA POR GAS

Georgina Huerta, vecina de la colonia Nueva Vallejo, es una de las 18 víctimas por intoxicación causada por olor a gas. Ella vive a siete calles de IMP y es asmática. Tras la intoxicación su médico diagnóstico que su sistema respiratorio se estaba desequilibrando por una lucha entre el oxígeno y el gas mercaptano. Le sugirió cambiar de casa temporalmente, situación que en realidad fue imposible.

"Soy asmática, fue difícil para mí estar oliendo todo el tiempo a gas lo que me obliga a mantener mi casa cerrada y no poder ventilarla". Las consultas y tratamientos médicos han representado gastos extras por un promedio de 15 mil pesos.

"Tuve dolores muy fuertes de cabeza, vómito, nauseas; y por ser asmática no puedo respirar normal. No poder ventilar mi casa también me afecta. El médico me sugirió cambiarme de domicilio, pero en realidad eso está fuera de mis posibilidades".

LO QUE VENDRÁ

El 29 de noviembre se realizó la última audiencia judicial, pero no se ofreció información nueva. Por esta razón se estima que la sentencia se dicte en las primeras semanas de 2022. No obstante, en las últimas los vecinos de la zona reportaron otra vez al 911 que se intensificó nuevamente el olor a gas por lo que los vecinos no descartan nuevos cierres de vialidades en los próximos días.

En tanto, los afectados también enviaron cartas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Atención a Víctimas. También solicitaron audiencia con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero no han recibido fecha para una cita.

"San Juanico fue un claro ejemplo, las personas denunciaron olor a gas, nadie les hizo caso y cuánta gente murió", recuerda Juana Ríos. "Lo que recién sucedió en Puebla es similar. La realidad es que sí tenemos miedo y temor de que volemos: tal cual".

acz