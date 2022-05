Con ahorro en IECM se podrá pagar indemnización a trabajadores, dice Sheinbaum

"No voy entrar en un debate con los consejeros (electorales), la propuesta que se planteo es para beneficio de la ciudad y la democracia. Ellos pueden tener argumentos y creo que el debate que se dio en el congreso lo que muestra es que no se requieren estos organismos llenos de burocracia. La burocracia no garantiza la democracia, o más burocracia no garantiza la democracia. La democracia la garantiza la participación del pueblo, es la soberanía del pueblo", declaró.