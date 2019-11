Con 150 mdp rehabilitan puentes viales de CDMX

Con una inversión de 150 millones de pesos, este año se finalizará el mantenimiento de 45 puentes vehiculares, de los cuales 31 se han rehabilitado y 14 se espera que queden listos para finales de este 2019. Además, se inició la construcción de tres puentes más, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Las autoridades indicaron que se realiza el diagnóstico e inventario de las estructuras que conforman la infraestructura vial primaria de la capital.

Reporte estructural

En el caso de 39 puentes se realizó la reparación de las juntas de calzada, que consistió en la demolición y vaciado de las que se encontraban en mal estado, posteriormente se realizó el sellado y la colocación y nivelación de la nueva junta.

Se han inspeccionado un total de 495 puentes, en lo que respecta a los del segundo piso del Periférico en ambos sentidos, existe un avance del 62% en las revisiones.

Se intervienen 160 puentes peatonales a los cuales se les ha cambiado la soldadura, se ha hecho el colado de escalones y pasarelas y se han pintado.

"Había puentes vehiculares que desde hace mucho no habían sido intervenidos, algunos de ellos con posibles problemas frente a sismos, se tomó la decisión de invertir. Encontramos en algunos, situaciones sí ya de mucha corrosión, de algunos escalones donde estaba expuesto el acero y en algunos casos, puentes que han sido golpeados y que requieren intervenciones estructurales", informó Claudia Sheinbaum.

También se trabajó en seis puentes atirantados, los que se impermeabilizaron las celdas de cimentación, se sustituyeron los neoprenos y tensaron los tirantes de acero.

Son 200 millones de pesos de mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales que son fundamentales, son 31 los que han sido rehabilitados, lo que representa un avance del 90%.

"Aunque no sea tan notorio es un trabajo que es fundamental, es mantenimiento a la ciudad, existían puentes que desde hace años no habían sido intervenidos, algunos de ellos con posibles problemas por los sismos, otros requieren un mantenimiento permanente, como en Zaragoza por su construcción y la característica del suelo, otro caso es el puente de la Concordia que tuvo ciertos asentamientos durante el sismo del 19 de septiembre y no habían sido reparados" informaron autoridades.

Este año iniciamos la construcción de tres puentes vehiculares:



- Emiliano Zapata

- Circuito Interior y Eje 6 Sur

- Periférico Sur Oriente



Los concluiremos en 2020. Así van las obras: https://t.co/8jgWQPAmun pic.twitter.com/htQX8Xitpr — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 6, 2019

Se mejoran los ya existentes

Se están iluminando con la misma inversión, reforzando el alumbrado de los puentes peatonales, la inversión de 50 millones de pesos va 54 puentes concluidos. informó Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la CDMX.

En el de Circuito Interior y Eje 6 Sur, la Secretaría de Obras y Servicios lleva el 22. 94% de los trabajos.

Se han construido la totalidad de los pilotes prefabricados y está en proceso la prefabricación de 14 columnas, 14 cabezales y 14 zapatas.

El de Emiliano Zapata, ubicado en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el Municipio de Los Reyes la Paz en el Estado de México, tiene un 22% de avance.

De las 32 pilas prefabricadas para cimentación profunda ya se concluyeron las primeras 10, además de que se realiza obra inducida de drenaje pluvial y sanitario.

Finalmente, en lo que corresponde al puente de Periférico Sur-Oriente, se está en la etapa de desarrollo del proyecto integral que incluye los estudios de Impacto Ambiental, Impacto Urbano e Impacto Social, para los tres puentes se estima una inversión 880 millones de pesos y la conclusión de los mismos será para 2020.

