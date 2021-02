Comunidad otomí: entre la tradición y el fervor por vacunarse

Aunque no está comprobado científicamente que los remedios caseros sirvan para prevenir la pandemia del nuevo coronavirus, en los usos y costumbres de gran parte de la comunidad otomí ubicada en Temoaya, al norte del Estado de México, los lugareños se preparan sus tés para probablemente mantener su salud, sin pelearse con la medicina occidental.

Así es el caso del señor Francisco, de 63 años de edad, quien comentó que en el transcurso de esta enfermedad se ha mantenido con buena salud tomando tres veces al día un té que lleva al menos 10 compuestos, pero esto no significó que perdiera el interés y para prevenir enfermarse de la pandemia ya se vacunó contra covid-19.

"Para no estar como están en los hospitales, me he venido cuidando, no me he enfermado pero sí hemos estado tomando muchos medicamentos en yerbas, pero esperamos tantito y vamos (por la vacuna)", recomendó el poblador temoayense.

El té casero del señor Francisco consiste en un poco de hojas de árbol de tepozán, también un poco de gordolobo, romero, una yerba endémica del Centro Ceremonial Otomí y que los lugareños ya la conocen como el coronavirus.

Se agrega cilantrillo, hojas de bugambilia "y después lleva tres cebollas grandes partidas para que todo el jugo salga en el agua y dos cabezas de ajo machacadas y molidos y a la hora de tomar bien caliente al agua se le exprimen dos limones en cada tasa que se toma uno y lleva dos cucharadas de miel de abeja pura y ya se toma, no diario, pero sí dos, tres veces a la semana", citó el comunero otomí.

En tanto, el señor Salvador, indicó que con satisfacción dejo ponerse la vacuna contra covid-19, "ya siento más seguridad, o sea, me decidí a la vacuna, no me he enfermado y fui con gusto para la vacuna".

Quien sí se enfermo de la covid pero afortunadamente salió adelante sin complicaciones fue el señor Gilberto, "sí, ya tiene como mes y medio que me dio y logré recuperarme, a mi no me afectó mucho, pero hay que vacunarse para prevenir, me dio muy poco a comparación de otra gente, yo lo que recomiendo es que se vacune la gente".



En tanto, la señora Rosa María, quien padece de presión alta y diabetes, sostuvo que la vacuna para prevenir el nuevo coronavirus "nos va a ayudar bastante, durante lo que va de la pandemia no me he enfermado pero yo padezco de la presión alta y de la azúcar, mi familia no se ha enfermado, pero recomiendo que se vacunen. Esta vacuna nos va a ayudar para que no nos dé covid".

El sector salud público puntualiza que solo por tres situaciones no se puede implementar el biológico, la primera, si la persona enfermo de la pandemia en los últimos 15 días, la segunda, si se vacuno contra la influenza estacional AH1N1, hace apenas un mes o si se está en tratamiento contra el cáncer u otra enfermedad crónico-degenerativa, pues éste disminuye las defensas en el cuerpo.

Finalmente, a inicios de semana llegaron al Estado de México, 102 mil 706 vacunas contra covid-19, las cuales se han inyectado a las personas de la tercera edad a través de 48 módulos instalados en 24 municipios.

