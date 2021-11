"Compren arbolitos de Navidad en plantaciones de Edomex", piden ejidatarios

AMECAMECA.- Desde hace más 20 años, don Bartolomé Flores ha dedicado su vida a la plantación y cuidado de árboles de navidad al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en el municipio de Amecameca.

Junto a 13 socios, todos ejidatarios de la comunidad de San Pedro Nexapa, iniciaron el proyecto con el sueño de tener uno de los bosques más grandes y competitivos de la región de oriente, en el Estado de México.

"Nosotros tenemos 10 hectáreas y somos 14 socios, pero le brindamos empleo a más de 180 familias que vienen a estas plantaciones y colocan puestos de comida, ofrecen servicios como paseos en caballo, además hay quienes venden artesanías", dijo.

Se trata del parque Tlaxaloni, una zona de 10 hectáreas ubicada a menos de dos horas de la Ciudad de México sobre la desviación de la carretera México-Cuautla hacia la zona montañosa de Amecameca.

"Cada año con lo que nos vamos beneficiando algo es con los árboles de navidad que es noviembre y diciembre nada más porque en el transcurso del año no tenemos entradas", dice.

NO TODO FUE FÁCIL.

En esta región los pobladores dedican su vida al campo. En época de fin de año cosechan la plantación y corte de árboles de navidad que cuidan durante meses previos, además de fomentar actividades ecoturísticas.

Don Bartolomé cuenta que, aunque en un principio las ganancias fueron nulas, el esfuerzo y constancia para sacar adelante el proyecto se cristalizaron apenas hace unos años.

"Francamente era un bosque con mucho arbusto y hierba, pero nos dedicamos a limpiar y después trazamos y trazamos y ya empezamos a plantar. Durante siete años nosotros no ganamos nada", comenta.

Los jóvenes ayudan a las familias a cortar su árbol navideño

Al principio los primeros ejemplares alcanzaban una altura de 25 centímetros, pero con el paso del tiempo alcanzaron dimensiones de 1.80 y hasta dos metros que ahora sorprenden a los visitantes de municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Además, enfrentan otro problema, la carencia de agua.

"No tenemos una red de agua potable por lo que tenemos que comprar una pipa de mil pesos, imagínese cuanto vamos cobrando porque cobramos 5 pesos por persona, por eso ganamos poquito, pero ni modo tenemos que trabajar".

EDOMEX ENTRE LOS ESTADOS CON MAYOR PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES DE NAVIDAD

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), las principales entidades productores de árboles de Navidad son el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México.

El Estado de México comercializó en promedio más de 60 mil árboles de navidad la temporada pasada, poco menos que en 2018, antes de la pandemia provocada por el covid-19.

En Amecameca existen 185 plantaciones de árboles

Por lo menos en la región de Amecameca existen 185 plantaciones de árboles y entre los que más se comercializan se encuentra el Vikingo y Canadiense.

"Nosotros resultamos severamente afectados por la pandemia de covid que sí mueve por lo que hacemos hoy llamado a la población a qué acudan hasta las plantaciones a comprar árboles de navidad, a veces hay árboles exportados en centros comerciales y no decimos que sean de mala calidad simplemente que es mejor que el dinero se quede en los estados del país", agregó.

LES PEGÓ LA COVID

El año pasado en la plantación del parque Tlaxaloni los comuneros apenas alcanzaron a vender 500 ejemplares, una cifra por debajo del promedio debido a las restricciones sanitarias por covid-19

"En la pandemia si de plano nos vinimos para abajo porque de plano ya no entraba gente. No ganamos, no generamos recursos, ni para nosotros ni para las personas que nos ayudan o vienen a vender. Todo se había quedado muerto aquí".

Plantaciones de árboles de Navidad

Con el semáforo en verde y la llegada de vacunas anticovid, los pobladores tienen fe de salir adelante este año con el regreso de turistas a esta zona boscosa del Estado de México.

"Esperamos que se componga más y que tengamos más gente, más cliente para que vengan a comprar árboles y que demos más gente"

Actualmente, esta reserva natural cuenta con más de 2 mil ejemplares de árboles de navidad con variedades como vikingos y canadienses, cotizados en esta temporada navideña.

Incluso, los pobladores brindan apoyo a los jóvenes estudiantes de la región quienes ayudan a las familias a cortar los ejemplares a cambio de una gratificación

"Ellos les cortan el árbol y les dan su gratificación, de preferencia le damos la prioridad a jóvenes de la escuela para que ellos se puedan ayudar", agregó.





(SAB)