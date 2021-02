Compramos las medicinas para no dejar morir a la jefa Lucy: enfermera

El equipo médico del Hospital Rubén Leñero registró esta semana una baja importante en las filas del personal que ha hecho frente a la pandemia del coronavirus, desde que el nosocomio fue designado como sede para recibir pacientes infectados. Se trata de la "Jefa Lucy", encargada del área de enfermería, quien fue ingresara a terapia intensiva, tras presentar problemas respiratorios.

La noticia sobre el estado de salud de Lucinda Romero Gálvez, ha bajado el ánimo de los empleados que tenía a su cargo, quienes acusan que en el hospital no se cuenta con el medicamento, con el que mantienen estable a la jefa de enfermeras. Por ello, aseguran que se están organizando para comprar el fármaco de manera independiente.

La jefa Lucy cuenta con 48 años de trayectoria y 20 años al frente del área de enfermería del Hospital Rubén Leñero, de donde no se quiso separase de sus funciones a pesar de que era parte del personal vulnerable, ya que es una mujer mayor de edad.

Fuentes de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, hicieron llegar a La Silla Rota uno de los tickets de compra de los medicamentos que están adquiriendo con su propio dinero para suministrarselos a Lucinda, quien se encarga de los cuidados de su madre, la cual tiene 90 años de edad.

De acuerdo con el baucher de compra, la adquisición de uno de los seis fármacos que necesita la Jefa Lucy para estar estable, tuvo un costo de más de mil 400 pesos, gasto que fue cubierto por enfermeras y médicos del Rubén Leñero, mismos quienes hacen responsables a las autoridades del hospital, si a Lucinda le llegara a suceder algo.

Los testimonios señalaron que por la condición en la que se encuentra la jefa, no le han podido realizar la prueba del coronavirus, pero por la sintomatología que presenta, lo más seguro es que de positivo, según dijeron.

"Ver a Lucy en ese estado me llena de impotencia, no es solo una compañera, es una amiga, es parte de mi familia, me ha ayudado en muchos aspectos, no poder acercarme a ella para decirle; estoy aquí esperando a que te recuperes. Decirle cuanto la quiero, es un sentimiento de frustración. Caes en una especie de resignación y pides un milagro, no puedes hacer nada por ella", dijo una de las enfermeras, que forman parte del equipo de la Jefa.

Agregó que "así caen uno a uno los compañeros del hospital, todo iniciando por la falta de insumos de protección, si hay algo que pudiera pedirles a las autoridades es que sean humanos, que sean responsables y que cuiden a los trabajadores que aún quedamos. Cada vez somos menos".

Este medio de comunicación consultó a las autoridades de la Sedesa al respecto del estado de salud de la jefa de enfermería del Rubén Leñero y sobre la compra de medicamentos que han hecho el personal, para suministrarselos a Lucinda, pero la única respuesta de la dependencia fue para confirmar la estancia de la jefa Lucy en terapia intensiva sin negar o confirmar lo dicho por sus compañeros.

(Sharira Abundez)