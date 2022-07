Comparecerán Florencia Serranía y exfuncionarios por desplome de L12

Florencia Serranía, ex titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, será citada para que proporcione información en torno a la operatividad y mantenimiento de la Línea 12 del Metro.

Teófilo Benítez, abogado de las familias de 13 víctimas que no han aceptado acuerdos reparatorios, expuso que el Juez de Control de la Segunda Sala de la Unidad de Gestión Judicial 7 de la CDMX instruyó al Ministerio Público girar citatorios a funcionarios y ex funcionarios del gobierno, como Florencia Serranía. También serán citados Joel Ortega Cuevas y Jorge Gaviño, quienes encabezaron el STC en la administración pasada, así como Óscar Díaz González Palomas, ex subdirector general de Mantenimiento del STC; y al actual titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva.

Los citados deberán responder a un interrogatorio respecto a la construcción, operación y mantenimiento de la Línea.

El defensor expuso que la autoridad judicial obligó al Ministerio Público a ampliar la investigación, lo que permitirá reunir todos los elementos necesarios para llevar a cabo un proceso en el que no quede suelto ningún aspecto.

Cuando algunos pensaban que esto estaba por terminar, la reclamación por hacer justicia dio un vuelco en la historia y ahora conoceremos, sin que nadie los proteja, sus dichos reales de la tragedia ocurrida la noche del 3 de mayo de 2021, no habrá explicaciones de funcionarios que protejan los intereses de autoridades que estuvieron a cargo de esa línea y de los que actualmente la operan

Marisol Tapia, mamá de Brandon, menor que falleció a raíz del desplome de una trabe, sostuvo que la posibilidad de que los servidores públicos comparezcan ante la autoridad judicial es un hecho en el que no debe permitirse encubrimiento o corrupción.

Esto nos permitirá saber si la caída del tren fue por problema de diseño y construcción, por falta de mantenimiento o por ambos, porque no nos podrán regresar a nuestros familiares que murieron aplastados

El proceso penal por el incidente que causó la muerte de 26 personas aún no inicia; tampoco hay avances en torno a la formulación de imputación de los implicados, entre ellos Enrique Horcasitas, extitular de Proyecto Metro.

