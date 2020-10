"¿Cómo vamos a salir adelante?", se agudiza crisis en Zinancantepec

A casi siete meses de que se emitió la alerta sanitaria por covid-19 y el cierre del acceso al volcán Xinantécatl ha traído crisis económica para decenas de familias que habitan en el poblado de Raíces, en el municipio de Zinacantepec, pues no hay paseantes que consuman la diversidad de alimentos que preparan los lugareños como elotes, pan de elote, atole de elote, tacos de diversos guisados, gorditas de haba, barbacoa, café y pan, entre otros propios de la región.

En inviernos pasados, cuando llega a nevar en la montaña mexiquense, las autoridades de Protección Civil del Estado de México y del municipio de Zinacantepec, han calculado el arribo de hasta 30 mil personas en solo un fin de semana, pero ahora, es muy anticipado para que caiga nieve, pues no ha llegado el invierno, y aunque así fuera, los accesos al Nevado de Toluca están cerrados y las ventas para muchos comerciantes han caído a los 50 pesos al día o a nada definitivamente.

Por ello, piden a las autoridades del Estado de México y de su municipio, se abra el volcán para que comience a llegar la gente a visitarlo con las debidas previsiones sanitarias y así se reactive la economía de la región donde ya comienza a descender considerablemente la temperatura por la proximidad a la temporada invernal.

Al platicar con la señora Julieta Álvarez, quien se dedica a la venta de elotes asados, esquites, pan de elote y atole de elote, señaló que en un día normal, sin pandemia, vendía de menos 200 elotes de las 7:00 horas a las 19:00 horas.

Pero "ahorita estoy vendiendo 100, bajó el 50 por ciento, han estado bajando mucho las ventas, sí nos está perjudicando mucho desde que cerraron el Nevado de Toluca, sí vienen, pero como vienen se regresan porque no está abierto, entonces, como vienen se vuelven a regresar, no hay para que se queden, preguntan si está cerrado pero no compran, no hacen gasto", apunto la originaria de Raíces.

Del puesto de elotes que tiene doña Julieta Álvarez a la orilla de la carretera de Raíces, dependen cuatro personas, sus tres hijos y su esposo, aunque él, comenta, trabaja en la cosecha de papa pero le pagan apenas el mínimo por jornada diaria.

"Sí nos la hemos visto dura por la pandemia, yo diría que abrieran el Nevado con las medidas de seguridad, nos hace mucha falta, porque en ventas ya viene lo bueno, lo que es diciembre, enero y febrero que nos ayudan a nivelarnos, si no tenemos esa venta ¿cómo vamos a salir adelante?", acentuó.

No menos difícil ha sido la vida para la señora Rosario Carbajal Álvarez, quien vende quesadillas, tacos, café, atole, pan, "sopitas calientes, nada, lo que se dice nada, desde que comenzó la pandemia, la gente tiene miedo, qué sé yo verdad, pero no, desde entonces, pedimos que se abra el Nevado, porque póngale, no subiría tanta gente, pero sí, ya empezarían a pasar algunos turistas y ya nos ayudarían".

Comento que por lo regular llega a vender 200 pesos al día, desde las 7:00 horas a las 19:00 horas, pero ahora que no hay paseantes sus ventas van desde los 50 a 80 pesos o a veces ni un solo peso.

"Que vengan (los visitantes), aunque no esté abierto el volcán pero que vengan a dar una vuelta, nos hace falta porque no tenemos dinero, no tenemos trabajo, nos ayudarían bastante de que vinieran, esta es nuestra única fuente de ingresos, de este puesto dependemos cinco personas, por eso queremos que se abra", invito la comunera.

En lo que respecta a la seguridad para los pocos paseantes que acuden a las inmediaciones del Xinantécatl, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que hay un operativo permanente para atender cualquier eventualidad que se presente, mientras que la apertura para ascender a la montaña depende de la Coordinación de Protección Civil estatal.

fmma