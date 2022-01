¿Cómo consigo experiencia si no me dan la oportunidad?

Daniela Cruz ha "tocado" al menos 17 puertas intentando encontrar su primer empleo, luego de haber egresado hace dos años de la licenciatura en Trabajo Social, en la UNAM. Sin embargo, el confinamiento derivado de la emergencia por covid-19 dificultó aún más esa tarea.

"Las instituciones privadas me han dicho que necesito tener más experiencia, que cuando tenga más experiencia regrese y que con gusto me podrían emplear, pero regreso a lo mismo ¿De dónde consigo esa experiencia si nadie me está dando la oportunidad de emplearme?".

Si bien la Ciudad de México mantiene una tendencia al alza en la recuperación de empleos desde agosto de 2021, aún existe una cifra de casi 3% de puestos de trabajo por recuperar con respecto a febrero de 2020, antes de que la covid se instalara en los hogares mexicanos.

En esa estadística está Daniela, para quien el panorama ha sido desalentador desde que finalizó sus estudios, no sólo por el desempleo que la ha llevado incluso a tener crisis de salud mental, sino por la concepción de su carrera, comúnmente desvalorizada, menospreciada y precarizada.

El Estado complica mucho el acceso de nuestra profesión a ámbitos institucionales, piensan que sólo somos personas que nos vamos a meter entre papeles, o sea que sólo somos los que dan seguimiento a ciertos procesos administrativos burocráticos, pero no, podemos hacer mucho más que eso", aclaró

Y fueron precisamente los puestos administrativos los que para Alma Paz, la experta en Recursos Humanos presentaron más despidos durante la pandemia; de a poco fueron reemplazados por algoritmos para reducir egresos, o bien, sus actividades fueron absorbidas por otros trabajadores a quienes les asignaron tareas administrativas además de las que ya les correspondían.

"Muchas empresas prescindieron de empleados administrativos, por la misma cuestión (la pandemia), otros puestos absorbieron las responsabilidades de empleados administrativos, sobre todo los que no tenían mucha posibilidad de trabajar de manera home office", apuntó Alma, también conocida en Twitter como "La de RH".

A diferencia de lo señalado por la experta en Recursos Humanos, el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León informó que los empleos que más pérdidas tuvieron son aquellos relacionados con el sector de la Construcción, que de enero a octubre sumó 317 mil 346 puestos de trabajo.

En la Ciudad de México se tienen pensados desarrollos importantes, más de 100 obras de carácter estratégico desde la suma de esfuerzos con la iniciativa privada y esas obras tienen como finalidad también la generación de empleos

El secretario adelantó que sobre Paseo de la Reforma habrá poco más de 35 obras para contribuir con el desarrollo de la Ciudad y ayudar al sector más afectado.

LENTA LA RECUPERACIÓN DE EMPLEOS EN CDMX

Aunque de agosto a noviembre la capital le ha sumado a la lista 107 mil 914 empleos, el nivel al que avanzó la recuperación estuvo aletargado hasta septiembre por el tipo de sector que predomina en el centro del país, que es el terciario, o bien, de servicios.

En la Ciudad de México aún falta recuperar 98 mil 469 empleos formales, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo, cuyo portal de datos está basado en las cifras emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con respecto de febrero de 2020, antes de que en el país se declarara la emergencia sanitaria por covid-19, la capital aún se encuentra 2.86% por debajo de los empleos formales registrados en ese entonces.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente al tercer trimestre del año señaló que la metrópoli tiene la mayor tasa de desocupación a nivel estatal, con 7%.

Sin embargo, al analizar los indicadores mensuales, durante noviembre la capital se posicionó en el tercer lugar de las entidades con mayores tasas de desocupación, con 5.3%.

De acuerdo con la economista de la UNAM, Hilda Rodríguez Loredo, el porcentaje habitual de desocupación en la capital fluctúa entre el 3% y 4%, en ocasiones ha llegado hasta 5%, lo que significa que la capital tiene la tasa de desocupación más alta desde 2008, cuando llegó a 9%.

"Las tasas de desempleo para mí son altas porque están fuera de lo que había sido el comportamiento en otros momentos de dificultades económicas".

La variación al alza de creación de empleos de noviembre con respecto a junio de 2021 (donde aún faltaba recuperar casi la mitad de los empleos) es de 3%, sin embargo, fue en noviembre cuando la recuperación de puestos de trabajo tuvo mayor aceleración.

De septiembre a octubre esa variación al alza apenas representaba un 1% más de empleos y para la especialista, la razón del lento avance tiene su explicación en el tipo de sector e industria que predomina en la Ciudad de México.

La causa a nivel macro son los tipos de actividades que se desarrollan en la Ciudad de México, tiene que ver con las actividades a las que se dedica, principalmente en el sector servicios, como son restaurantes, hoteles, escuelas y esos servicios se han tardado en recuperar, si bien han empezado, todavía no son del nivel que se tenía antes de esta pandemia

Lo anterior es aún más notorio si se compara con la recuperación de empleos a nivel nacional, pues el país incluso ya ha rebasado el nivel prepandemia, mientras que a la ciudad todavía le hace falta cubrir casi el 40%; cabe resaltar que la diferencia entre entidad y país es de 26.5%, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE-INEGI) del segundo trimestre del año.

¿QUÉ EMPLEOS PREDOMINAN EN LA CDMX?

La Secretaría de Desarrollo Económico de la capital señala que el 62.4% de la población ocupada se concentra en el sector servicios, es decir 2 millones 578 mil 997 trabajadores.

En segundo lugar, está el comercio con el 20.49% de la población, o bien 843 mil 659 trabajadores.

Y en tercer sitio se posiciona la industria manufacturera con 9.92% que equivale a 408 mil 306 capitalinos.

Aunque los puestos administrativos han sido de los más golpeados, la experta en recursos humanos ha avistado una nueva oportunidad para quienes perdieron su empleo en este sector, es en las plataformas digitales, en el ámbito de Tecnologías de la Información.

"Definitivamente sí tendremos que voltear a ver al mundo de TI, porque es en el que ahorita hay mejores sueldos, mejores prestaciones y una cantidad de trabajo impresionante".

Esto implica que los interesados aprendan lenguajes de programación a través de cursos, no necesariamente una especialización.

EL CAMINO DE LA RECUPERACIÓN DE EMPLEOS Y SUELDOS EN CDMX

Podría pensarse que a medida en que la Ciudad de México vaya reabriendo sus actividades, también volverá la estabilidad que los empleados tenían; sin embargo, ambas expertas prevén que si en algún punto los ciudadanos recuperan su empleo lo harán lentamente.

"Espero que en algún punto puedan volver a ocupar sus cargos o puedan volver a abrir estas plazas de puestos administrativos, pero va a ser un proceso bien lento", dijo Alma.

Por su parte, Hilda consideró que es probable que baje la tasa de desocupación; sin embargo, lo hará a medida en que las actividades escolares se recuperen.

Para la maestra en Demografía, estas actividades van de la mano con la reorganización familiar, en donde mayoritariamente las mujeres quedaron a cargo de la educación escolar desde casa y las actividades domésticas, por lo que con el regreso a clases presenciales se encuentran reorganizando sus tiempos para volver a trabajar.

"Todo lo de las escuelas está empezando apenas a reactivarse, eso es lo que está retrasando un poco más la disminución del desempleo y la recuperación de las actividades".

LA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN DEL MERCADO INTERNO EN CDMX

Otro factor que ha retrasado la recuperación económica de la ciudad tiene que ver con los salarios: hasta el tercer trimestre de 2021, de acuerdo con el Inegi, las personas que perciben hasta un salario mínimo aumentaron de 42.3% a 51.7% en un año; en contraste, disminuyeron quienes perciben 2, 3, y hasta 5 salarios mínimos.

Por otro lado, en noviembre de este año la capital sumó más de 36 mil empleos y de acuerdo con el informe del tercer trimestre de 2021 del Coneval sobre Pobreza Laboral, la Ciudad de México es la entidad con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza laboral, al haber aumentado 8.9% con respecto del primer trimestre 2020.





Sin embargo, el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León aseguró en entrevista con La Silla Rota que en la capital no hubo empobrecimiento de la población con base en el tema del poder adquisitivo, sino que se logró mantener el nivel, la pérdida sería en todo caso a nivel nacional.

"Sí sucedió una pérdida en los salarios pero a nivel nacional, me gustaría precisar que en el caso de la Ciudad de México sí tiene una variación de 0.9% pero esto es cruzando con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, hay que tomar en cuenta que estos dos mecanismos de medición son importantes porque son la base pero hay que cruzarlos, es ahí donde nos da un resultado distinto".

RELACIÓN CONSUMO-SALARIOS

Para la economista Hilda Rodríguez los esfuerzos del gobierno capitalino por apoyar a las empresas con programas de reapertura o créditos no resuelve de fondo el problema, pues no es un ente aislado.

Ha habido apoyos a micros y medianas empresas; sin embargo, no está solamente en que puedas abrir nuevamente tu negocio, sino en que la gente está esperando que sus ingresos vuelvan a ser regulares para poder empezar a consumir en otros lugares

Rodríguez señala que los capitalinos aún están temerosos del gasto que hacen consumiendo servicios, en su lugar lo destinan a necesidades básicas o de emergencia y eso también ha complicado el dinamismo de la economía en la ciudad, pues la actividad económica es un conjunto, y a menor ingreso menor consumo también.

Con esos esos niveles salariales no consumes o tienes un nivel de consumo muy bajo y entonces las diferentes actividades de servicios que hay en la ciudad no se dinamizan; no hay personas en las fonditas, en los restaurantes, o en las escuelas privadas para clase media; esos gastos se están ubicando en el simple consumo de lo más inmediato y necesario, todo lo que tiene que ver con la sobrevivencia

Desde otra perspectiva Alma Paz comenta que con la reapertura de restaurantes se ha registrado que los ingresos de este sector se han recuperado y aún así continúan pagando sueldos con recortes, tal como al inicio de la pandemia.

"Lo de la pandemia o lo de la crisis económica, lo tomaron como pretexto para seguir abusando más de los derechos de los trabajadores, para ser todavía más abusivos en cuanto a quitarles parte de sus propinas y a no pagarles ni siquiera el sueldo mínimo y precarizando el trabajo".

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina reconoció que la recuperación económica en la capital va lenta y previó que en el 2022 pueda acelerarse con "buenas" remuneraciones para los capitalinos.

"Sabemos que hubo reducción de empleo e ingresos en un porcentaje importante de las familias, lo importante ahora es la recuperación que se está teniendo y que esperamos que el 2022 sea mucho más rápida[...] el asunto aquí es inclusive ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido los apoyos que se dieron desde el 2019, dirigidos directamente sin ningún intermediario a la población? Creo que debería hacerse este comparativo, pero el objetivo es que evidentemente se recupere el empleo y los ingresos bien remunerados en la Ciudad de México y el país".

Asimismo, el titular de la Secretaría de Trabajo manifestó que existe todo un plan transversal que se actualiza paulatinamente e involucra a las secretarías de Economía, Administración y Finanzas, Turismo, Desarrollo Urbano, Bienestar y Trabajo tomando en consideración el contexto sanitario.

Lo anterior implica que la población capitalina mayor de 18 años esté vacunada para mantener a la metrópoli en semáforo epidemiológico en verde y así dar paso a la reapertura de unidades económicas.

LAS CONDICIONES LABORALES PARA UNA RECIÉN EGRESADA

A lo largo de dos años, Daniela Cruz ha intentado al menos en 17 ocasiones conseguir empleo; ha presentado solicitudes siete veces para puestos de dependencias de gobierno y 10 más en organizaciones privadas, pero la oportunidad de trabajo no ha llegado; aunado a ello las condiciones laborales son precarias, e inseguras cuando implica trabajo de campo.

Danny contó a La Silla Rota que validar su experiencia ante las instituciones ha sido muy difícil, pues aunque tenga por lo menos tres años de práctica que adquirió mientras estudiaba, las empresas solicitan que forzosamente estas actividades hayan sido pagadas, además de saber inglés y manejar la paquetería de Office, que ella domina.

"Considero que los requisitos y el sueldo, no son equitativos porque la carrera está muy desvalorizada; lo que nos piden no es un trabajo fácil, se me hace un trabajo muy pesado, no por lo complicado, sino porque son muchas actividades a realizar para llegar a un diagnóstico y planear un programa social [...] sólo buscan que nosotros hagamos encuestas o entrevistas, o sea, cosas muy sencillas entre comillas, y la paga es muy muy pobre".

Esta situación ha llevado a la egresada de la UNAM a sentir impotencia pues a pesar de que ha trabajado con comunidades de migrantes en la colonia Roma, con los consejos ciudadanos de algunas alcaldías y en la Asamblea Legislativa, así como en el Instituto Nacional de Psiquiatría haciendo estudios económicos, nada de eso le ha sido reconocido.

El panorama desalentador la orilló a tomar cursos en línea cuando el confinamiento se encontraba en su punto máximo, a auxiliar a su familia con trámites burocráticos y a ayudar en las labores domésticas.

Estaba buscando algunos cursos por internet para no sentirme tan inútil, este lo tomé en el Museo de Memoria y Tolerancia, es para trabajar con niños a través de cuentos para educar sobre el covid

LA DEPRESIÓN Y SU LUCHA POR SOBREVIVIR

La joven aún vive y depende de su familia, quien la ha ayudado con un ingreso resultado de la renta de dos departamentos, pero recalcó que es menor el ingreso que tiene y apenas le alcanza para vivir; además ha tenido que atender su salud mental, que con la pandemia empeoró.

Pues ahorita, ahora sí que me apoya mi familia, tengo un pequeño ingreso de la renta de dos departamentos, de alguna forma son míos y de ahí tengo un poco de ingreso pero es muy chiquito, realmente no es como que pueda sobrevivir de eso

Daniela fue diagnosticada con depresión y el confinamiento potenció el desarrollo de un cuadro mayor de depresión y ansiedad que recién comenzó a atender con un psicólogo particular, pues en las clínicas de salud públicas la atención es lenta.

"Horrible, horrible, la verdad [...] a principios de este año todo se puso un poquito más difícil porque me di cuenta que no estaba avanzando y desarrollé, bueno, ya tengo depresión de por sí, pero desarrollé un episodio mayor de depresión y también la ansiedad se (me) detonó horrible y no me atendí por varios meses porque la verdad sí me tiro súper feo".

El psicólogo con el que acude le ha otorgado un descuento por el tiempo que tiene de conocerlo, lo que significa que cada dos meses paga 600 pesos por su consulta y también invierte en promedio 200 pesos mensuales por los medicamentos para controlar la ansiedad y depresión.

"Tengo que comprar del más barato porque la caja de laboratorio está en aproximadamente mil 500 la caja, entonces trato de comprar el más barato que está entre 100 y 200 pesos la caja, que me dura un mes".

Daniela es habitante de Tláhuac, tiene 24 años y egresó de la Escuela Nacional de Trabajo Social en noviembre de 2019. En estos dos años de viacrucis por conseguir un empleo, también se dedicó a darle continuidad a sus estudios en Derechos Humanos, Investigación Feminista y Violencia Familiar; además sigue en espera de que el Instituto Nacional de Psiquiatría le dé el "sí" a su solicitud de empleo.

EL PLAN NACIONAL DE EMPLEO

José Luis Rodríguez informó que el Servicio Nacional de Empleo tiene una oferta laboral superior a 80 mil vacantes nacionales con distintos perfiles, desde quien tiene una situación educativa de primaria, hasta quien tiene licenciatura o niveles superiores.

Lo que nosotros estamos haciendo es difundir las ofertas laborales para hacer clic con empleadoras y personas, pero el problema de fondo tiene que ver con la posibilidad de acceder a la formación y comunicación

Localmente desde octubre hay ferias del empleo en las distintas alcaldías de la ciudad en las que diversas empresas ofertan puestos de trabajo en los stands, sin embargo de no ser posible que los capitalinos encuentren un puesto acorde a su nivel escolar, deberán contactarse directamente con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.

Están disponibles al teléfono 5557093233, correo sttyfe@cdmx.gob.mx y en Twitter como @TrabajoCDMX.

A veces no necesariamente como usuarios o personas, no las podemos encontrar de manera directa, pero si alguien nos brinda una asistencia técnica, jurídica, es mucho más factible encontrar una oferta laboral, ya sea en el sector gubernamental o privado

