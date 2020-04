Comienza entrega de cubrebocas y batas en hospitales de Sedesa +vídeo

Después de que en diferentes hospitales de la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México se han registrado protestas por parte del personal, quienes exigen insumos y material de protección para enfrentar la pandemia del coronavirus, las autoridades capitalinas han comenzado a distribuir batas, cubrebocas, y caretas a los trabajadores.

Una de las últimas manifestaciones se dio a las afueras del Hospital Pediátrico de Tacubaya, donde enfermeras y doctores bloquearon Periférico al acusar que no contaban con insumos, ni medicamentos para atender a pacientes que ingresan con síntomas similares a los infectados de covid-19, que son fiebre y problemas respiratorios.

Después de esto en entrevista con La Silla Rota la secretaria de Salud, Olivia López reveló que un cargamento con insumos y material de protección comenzaría a ser repartido en los cuatro hospitales de la Sedesa que son sedes de pacientes covid-19, y luego en el resto de los nosocomios, en los que se instaló un área de tamizaje, para revisar a personas que presenten la sintomatología ya mencionada.

#Ahora Algunos de los hospitales que comenzaron a recibir insumos son #Iztapalapa, #Tacubaya y Rubén Leñero pic.twitter.com/HGmHYj8wVn — La Silla Rota (@lasillarota) April 23, 2020

Los mismos trabajadores que aquel día dieron su testimonio a este medio de comunicación, enviaron vídeos en los que se observa a personal médico recibiendo material de protección. En una de las grabaciones se ve a una enfermera mostrando la bata que les otorgaron y un sobre con cubrebocas, así como una careta de plástico.



En otro de los videos, se ve una fila de trabajadores de enfermería recibiendo estos insumos. Ambos hechos ocurrieron en el hospital Pediátrico de Tacubaya, según revelaron fuentes del nosocomio.

No obstante, el personal no quedó del todo conforme, pues señalaron la calidad de las batas, pues aseguraron que no cuentan cuentan con las características necesarias para que su funcionalidad sea del 100 por ciento.

También acusaron que las personas que fueron designadas para la entrega del material de protección buscan encabezar el sindicato de trabajadores de la sección 12, cuyo proceso electoral quedó pendiente por la contingencia sanitaria en la capital a raíz del coronavirus.

La misma secretaria de Salud, confirmó este dicho, ya que señaló que dentro de las movilizaciones hay líderes que buscan ganar popularidad entre los trabajadores, para después ganar este puesto, pero señaló que estas personas por sus intereses propios han dañado la funcionalidad de los hospitales.

#Entérate Comienza entrega de cubrebocas y batas en hospitales de la Secretaría de Salud de la CDMX #RB pic.twitter.com/HmOb8rnhVP — La Silla Rota (@lasillarota) April 23, 2020

cmo