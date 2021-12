Comienza aplicación de tercera dosis de vacuna anticovid en 14 municipios mexiquenses

Este lunes comenzó la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anticovid en 14 municipios mexiquenses, sin embargo, se espera que en los próximos días sean un total de 106 las demarcaciones en las que se aplicara el refuerzo del suero para la población de 60 años y más

En algunas sedes, como en Toluca, la organización fluyó sin embargo, en Metepec, los interesados lamentaron que el tiempo de espera para la inoculación y la falta de difusión de los requisitos convirtieron la jornada en un momento tortuoso ya que se trata de un grupo vulnerable y, en la mayoría de los casos, con movilidad limitada.

(Foto: Fernanda García)

"Ha sido un caos porque la verdad es que nos fuimos enterando a cuentagotas, no había información clara, no a todos nos llegan las noticias en el celular y pues mi hijo fue el que me trajo pero la desorganización sí fue algo que se notó, creo que no sabían o no esperaban que tantos íbamos a venir pero todos tenemos miedo de la nueva cepa y la verdad es que no me fue tan mal con las otras vacunas así que por eso sí quise venir", comentó doña María al acudir a la sede de Metepec, ubicada en el Instituto Tecnológico Regional de Toluca.

(Foto: Fernanda García)

Los requisitos no fueron claros

Además de la falta de difusión de la jornada, los adultos mayores señalaron que no se les informó que tenían que llegar con el nuevo formato impreso, por lo que la mayoría sólo llevaba sus dos comprobantes de las dosis anteriores, lo que resultó en que la esperara se alargara.

(Foto: Fernanda García)

"Llegué y ya cuando me iban a vacunar me dijeron que tenía que traer el nuevo comprobante pero yo no sé sacarlo así que mejor ya ni me vacuné, ya regreso mañana aunque eso me cueste más dinero porque ahorita mi hijo no me pudo acompañar y está trabajando entonces yo no sé qué hacer, no le sé a la computadora. En una papelería me dijeron que me ayudaban pero yo sólo traía exacto lo de mi camión así que mejor me salí", añadió don Pancho de 75 años en la sede de la Junta Local de Caminos en Toluca.

(Foto: Fernanda García)

¿Qué se necesita?

De acuerdo con las autoridades sanitarias, para recibir la dosis de AstraZeneca anticovid se necesita llevar identificación oficial en donde aparezca la edad, comprobante de domicilio, copia del CURP (Clave Única de Registro de Población); certificado de Vacunación en donde se valide que recibieron las dos dosis anteriores así como el expediente de vacunación para la dosis de refuerzo, el cual se puede descargar en www.mivacuna.salud.gob.mx

En total, desde este lunes 13 al domingo 19 de diciembre se aplicará la vacuna en 106 municipios mexiquenses.

aemz