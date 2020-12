Comerciantes desconocen que habrá multas por uso de plástico en CDMX

Comerciantes y ambulantes de la zona de la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en las colonias, Roma, Condesa y Tabacalera desconocen que a partir del 1 enero del 2021 se prohibirá el uso de plástico en la Ciudad de México.

Durante un recorrido que realizó La Silla Rota se constató que los locatarios tampoco saben que se aplicarán multas a quienes usen instrumentos o artículos que estén hechos de ese material.

"No sabía joven. En vez de poner tanta mamada, deberían de venir y apoyarnos porque vea no hay gente, no hay ventas, no tenemos que comer", comentó uno de los comerciantes que se encuentran sobre Insurgentes Sur.

En el corredor de la avenida Nuevo León en la Condesa, donde se encuentran una gran cantidad de establecimientos de comida, la gran mayoría de los negocios están cerrados por la activación del semáforo rojo por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los pocos negocios que siguen prestando servicio, siguen usando productos de plástico.

"Pues sí sabíamos que las bolsas ya no se pueden usar, por eso empezamos a usar de cartón pero no salimos que los cubiertos también, pero ni modo que los tiremos, es dinero que no podemos desperdiciar", señaló un locatario.

En lo que respecta a la colonia Roma, en el Mercado que está en la calle Querétaro, el administrador de nombre Raúl afirmó que gradualmente han hecho el cambio de productos de plástico por cartón o de otro material.

En entrevista con este medio de comunicación, el encargado del Mercado Roma, indicó que debido a que por el momento el lugar solo tiene servicio a domicilio, los productos como cubiertos y envases de plástico son esenciales en su servicio, pero que ya tienen prevista una estrategia para cambiar los materiales.

A unos metros de ahí pero sobre avenida Insurgentes, la encargada de una cafetería aseguró que sus ventas han bajado hasta en un 80 por ciento, lo que para ella es más preocupante que el dejar de usar materiales de plástico.

Sobre avenida Puente de Alvarado en inmediaciones de la estación del Metro que lleva el mismo nombre, se observan puestos ambulantes que siguen usando bolsas, vasos, cubiertos de plástico.

"No me diga, no pues los del Gobierno siempre se preocupan por otras cosas y no por ayudarnos", dijo una señora que vende fruta.

LA PROHIBICIÓN DE PLÁSTICOS EN CDMX

A partir del 1 de enero de 2021, estará prohibida la comercialización, entrega y distribución de artículos de plástico de un solo uso, esto incluye a los materiales de unicel, pues también son de plástico.

Únicamente se podrán usar plásticos biodegradables que cumplan con la certificación de compostabilidad.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que iniciará una campaña para informar sobre la prohibición de uso de materiales de plástico para evitar que los comerciantes sean multados.

Recientemente, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum explicó que en este periodo, el cuál no definió por un determinado tiempo, se hará una labor de información y persuasión, antes de realizar multas para no afectar a los negocios.

En tanto, la Secretaría del Medio Ambiente aseguró que ha habido éxito en la prohibición de las bolsas de plástico y que solo entre el 7 y 8 % de los comercios son los que siguen dando estos plásticos, pero que se trata de negocios nuevos.

Marina Robles mencionó que no se trata de un periodo de gracia, pues la prohibición está establecida en la ley, pero que se realizará una labor de información en los comercios.

Posteriormente, y de acuerdo con la Ley de Residuos Sólidos, las multas serán de 500 a 2000 veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México (UMACDMX), es decir: de 42 mil 245 a los 168 mil 980 pesos.