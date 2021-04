Comerciantes arman colectas por falta de agua en Nezahualcóyotl

NEZAHUALCÓYOTL.- Comerciantes de la zona norte de este municipio han tenido que comprar pipas particulares por medio de colectas vecinales por la falta del servicio y las bajas ventas que se registran por la emergencia sanitaria.

A través de "cajas de ahorro" los vendedores destinan hasta 100 pesos a la semana para llenar apenas tres botes que utilizan para realizar las tareas de limpieza e higiene personal básicas para el funcionamiento de sus locales.

Y es que en colonias como Bosques de Aragón, Plazas Aragón, Campestre Guadalupana y Ciudad Lago, colindantes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la falta del líquido se ha hecho presente en las últimas semanas.

De acuerdo con las autoridades locales, la escasez se originó por los bajos niveles que se registran en el sistema Cutzamala, pero solo en unas 5 mil familias de la localidad debido a que Nezahualcóyotl recibe su mayor suministro del ramal Chalco-Mixquic.

ALEXIS UNO DE LOS AFECTADOS POR LA SEQUÍA

A pesar de ello, vecinos afirmaron que la escasez se agudizó en la zona norte, donde vive Alexis, quien desde hace dos años dedica su vida a atender una recaudería ubicada sobre la avenida Aeropuerto, y donde la falta del servicio es una constante.

"Hay veces que hay, pero hay veces que no llega. Puede que hoy tengamos, mañana no, pasado sí, y así puede pasar una semana que no tengamos agua".

"Ahorita si nos ha caído muy poca, se junta en botes o garrafones para tener algo en la semana. La dueña nos dice que no hay agua porque no cae en la cisterna", explicó.

Y es que de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua, por la falta de lluvias se registra un nivel de 45.2 por ciento en la capacidad de las presas del Sistema Cutzamala, mínimo histórico en 25 años, lo que afecta directamente a los habitantes de Ecatepec, y una parte de Nezahualcóyotl, entre otros.

Para Alexis, esta escasez no solo le ha impedido realizar sus actividades de higiene de manera constante, sino también le ha pegado en el bolsillo ya minado desde hace más de un año por la falta de ventas.

"De repente deja de caer una semana y compramos una pipa entre todos con más o menos 600 o 700 pesos, pero a veces si es costoso porque ya no se vende como antes porque la gente no tiene trabajo", reconoció.

DEJAN ESCASEZ A PESAR DE OBRAS

De acuerdo con los habitantes de esta región, la falta del servicio se agudizó luego de que las autoridades locales realizaron trabajos de sustitución de la red de agua potable que inició desde 2018 como uno de sus proyectos más importantes.

"Desde que vinieron a meter la tubería empezó como a bajar el agua. No sufríamos, pero ahora sí. Nos dijeron que iban a poner medidores, pero no los pusieron y si nos afectó porque ahora no llega, ya no cae", comentó Jaime García, quien desde hace más de 35 años vive en la colonia Ciudad Lago, pero en meses recientes ha notado una baja el suministro.

En esa fecha, el Ayuntamiento reconoció que la red de distribución se encontraba al final de su vida útil y que había resultado dañada tras los sismos ocurridos en 2017, pero a la fecha los colonos han reportado que la obra no ha mejorado el servicio.

"Yo reciclo el agua, con la que lavo yo la reciclo y así lavo el patio porque de otra manera no puede uno estar gastando tanto el agua. Somos cinco, pero tenemos accesorias y también se gasta, entonces no vemos en realidad dónde estuvo la mejora porque no hay agua", agregó.

SE QUEJAN PERO NO DAN SOLUCIÓN

En el último mes la presión y los días de abasto en la región norte del Valle de México han caído hasta en un 50 por ciento.

"Nos hace falta mucha agua, ósea que vienen dando cada semana y muy poquita. Cuando de a tiro no llega hemos comprado la pipa y es un bote de agua la que venden por 600 pesos. Es mucho dinero pero cuando nos hace falta, cuando no hay nada ni para los baños lógico que tenemos que comprarla", comentaron.

Explicaron que aunque han solicitado una explicación en la Unidad Administrativa de zona norte, los funcionarios solo les han prometido el abasto a través de pipas gratuitas, pero con la condición de presentar el pago más reciente por el servicio.

"Me dijeron que iban a mandar a una persona, pero nunca la mandaron y que nos iban a regalar una pipa pero tampoco y todavía quieren que les pague cuando no hay agua", lamentaron.





