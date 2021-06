Comenzaremos de inmediato la transformación de Coyoacán: Giovani Gutiérrez

"No vamos a esperar a que llegue octubre para comenzar la transformación de Coyoacán. No hay tiempo qué perder. Las y los ciudadanos están cansados de esperar a que les solucionen los problemas. Nosotros no los vamos a abandonar, por el contrario, vamos a integrar un documento que servirá de mapa para la ruta de las soluciones", expuso.