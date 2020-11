Colonos de Atizapán buscan evitar "sorpresas" en obras del municipio

ATIZAPÁN.,- Vecinos de Atizapán solicitaron al gobierno municipal que someta a consulta el Plan de Desarrollo Urbano de la presente administración municipal, tal y como lo realizan sus homólogos de Naucalpan y Tlalnepantla, con el objetivo de que sean los propios ciudadanos quienes determinen las obras de infraestructura, los cambios de uso de suelo, así como los proyectos a corto, mediano y largo plazo que deberán impulsar ésta y las siguientes gestiones locales, para que esta demarcación crezca de manera ordenada.

Y es que, en las últimas semanas, los gobiernos de Naucalpan y Tlalnepantla presentaron a sus ciudadanos el modelo de Plan de Desarrollo Urbano que desean impulsar; sin embargo, para ello abrieron foros de consulta y audiencias públicas para que la población asista y pueda presentar sus propuestas sobre lo que está o no de acuerdo y lo que se debe cambiar, con la intención de que no se realicen proyectos en el futuro que no cuenten con el respaldo ciudadano, como ocurrió con la edificación de dos puentes vehiculares en Villas de la Hacienda y en Lomas de Atizapán, en este mismo municipio..

El Plan de Desarrollo Urbano es un instrumento que establece hacia donde deben dirigirse territorialmente las inversiones y acciones de los sectores público, social y privado, con el fin de lograr un desarrollo justo en términos sociales, eficiente en términos económicos, sustentable en términos ambientales y equilibrado en términos territoriales.

NO HAY AVANCES

Líderes vecinales de Atizapán lamentaron que mientras los municipios vecinos han comenzado a escuchar a la población sobre las obras que les interesan, el desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales y si ésta está o no de acuerdo en realizar cambios de uso de suelo en algunas colonos o fraccionamientos, en esta demarcación no se conoce aún un borrador del mismo, pese a que se han comenzado a brindar algunos ajustes legales que reprueba la ciudadanía.

La presidenta de la organización Ciudadanos Organizados de Atizapán de Zaragoza (COAZ), Verónica García Miceli, así como la presidenta de la organización Damas y Solidarios del fraccionamiento Lomas de Bellavista, Etelvina Gil González, coincidieron en que el Plan de Desarrollo Municipal vigente se encuentra rebasado, pues data del 2003 y, desde entonces, no se ha logrado actualizar, pese a los esfuerzos que realizaron los ex alcaldes David Castañeda, Pedro Rodríguez y Ana Balderas, quienes no lograron acreditar los requisitos necesarios para hacerlo.

Verónica García señaló que los esfuerzos de David Castañeda y Ana Balderas se quedaron en la contratación de empresas para que realizara los planos de la demarcación, pero hasta ahí se quedaron, mientras que el gobierno de Pedro Rodríguez, acusó, se trató de una simulación en la que los vecinos no fueron consultados, por lo que fue impugnado y se desechó; no obstante, a pesar de que este instrumento no ha sido actualizado, las últimas cuatro últimas administraciones han otorgado cambios de uso de suelo que no están establecidos en el plan que ha quedado rebasado, lo que constituye una omisión por parte de éstos y hasta un delito.

Acusó que, a pesar de que la actual administración está por cumplir dos años, hasta ahora, no ha mostrado voluntad para iniciar el ordenamiento del municipio, acompañado de los ciudadanos, y en cambio, ha creado figuras legales que están fuera de la normatividad, en la que se le atribuye al tesorero municipal la posibilidad de hacer ajustes en el uso de suelo, cuando no forma parte de las responsabilidades que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para este funcionario.

Agregó que, de acuerdo con un estudio que ha hecho la organización COAZ, tan solo en 2015 se llevaron a cabo más de 180 cambios urbanos en el territorio, entre usos de suelo, coeficientes de altura y densidad, entre otros; sin embargo, el problema podría ser mayor en los últimos años, ya que la anterior administración local solo reportó ocho cambios, pero visualmente es notorio el crecimiento de conjuntos habitacionales y de zonas comerciales que se iniciaron en ese trienio, las cuales atentan contra el medio ambiente, la movilidad o le crecimiento desproporcionado, por lo que consideró urgente actualizar dicho plan.

ATIZAPÁN HA CRECIDO DE MANERA DESMEDIDA

Por su parte, Etelvina Gil apuntó que, a pesar de que la actual alcaldesa Ruth Olvera Nieto, se comprometió en campaña a actualizar este instrumento, no se ha avanzado en los talleres de trabajo, previos a la conformación del documento base y mucho menos se les ha convocado a los vecinos para opinar sobre él.

Señaló que es urgente que se trabaje en esta materia, ya que esto permitirá que Atizapán continúe creciendo de manera desmedida y que se sigan impulsando algunos proyectos urbanos que resultan atractivos para la gente, pero que cuando se concluyen no cuentan con las condiciones mínimas para vivir.

Tal es el caso del conjunto urbano Las Vilas, que se construye en la parte alta del municipio, el cual es considerado un fraccionamiento residencial, pero al que no se han podido llevar los servicios públicos, como el agua potable o el drenaje, por una falta de planeación urbana, o lo que también ha llevado a algunos fraccionadores a incumplir con lo que establecen las licencias de construcción, por lo que otros conjuntos urbanos no cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, pese a que así lo mandata la ley y envían sus aguas negras a la cuenca de la Presa Madín, lo que genera daños al medio ambiente para todos los que ahí habitan.

CIUDADANOS SÍ SERÁN CONSULTADOS, ASEGURA AYUNTAMIENTO

Consultado sobre el retraso que existe en el Plan de Desarrollo Municipal, el, Ayuntamiento de Atizapán justificó que la Dirección de Desarrollo Territorial trabaja en la actualización de dicho instrumento; sin embargo, ha sido un esfuerzo de varios meses, ya que éste implica la actualización de los cambios de uso de suelo a lo largo de 13 años.

Agregó que este plan se trabaja de la mano con el Gobierno del Estado de México, quien será el encargado de darle el visto bueno para que sea sometido a consulta pública, lo cual pudiera ocurrir antes de que finalice el año, aunque no existe una fecha fija para hacerlo. No obstante, la administración atizapense garantizó que cumplirá con lo que mandata la ley, por lo que en dicha conformación sí serán consultados los habitantes.









(Sharira Abundez)