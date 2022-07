Colocan cajones para personas con discapacidad en Coyoacán

Como parte de las acciones de atención e inclusión a personas con discapacidad, la Alcaldía Coyoacán comenzó el balizamiento de los llamados cajones azules de estacionamiento con el objetivo de que este sector de la población tenga las facilidades para el ascenso y descenso de vehículos en sus propios domicilios o centros de trabajo, lo que ha sido una demanda constante en la demarcación.

Esta semana, en coordinación con las direcciones de Igualdad de Género y No Discriminación, Obras y Gobierno y Asuntos Jurídicos, se balizó el primer cajón azul en la Colonia Adolfo Ruiz Cortines, en donde la residente de una vivienda hizo la solicitud directa, acción que se derivó de un recorrido de detección de necesidades realizado previamente para conocer los requerimientos más importantes de las y los vecinos.

Giovani Gutiérrez Aguilar, titular en Coyoacán, indicó al inicio de su administración que las políticas públicas de su gestión tienen como objetivo un modelo de atención con perspectiva de inclusión a la población con discapacidad por lo que adelantó que se comenzará con el balizamiento de 65 cajones, entre hogares de personas con discapacidad e inmuebles en diferentes colonias y unidades habitacionales de la alcaldía.

"Nuestro principal objetivo es que las y los coyoacanenses tengan una vida plena. Nuestro gobierno estará siempre velando para que las personas con discapacidad tengan libertad e independencia en su vida diaria", expresó mediante un mensaje al que dio lectura el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo durante la entrega del cajón azul.

Beatriz G. H., vecina de la calle Tecacalo, fue quien solicitó se atendiera su demanda y atestiguó el inicio de esta acción de política inclusiva. La vecina coyoacanense de 63 años mencionó que tiene 50 años viviendo con una discapacidad que ahora la obliga a desplazarse en silla de ruedas, por ello era necesario que tuviera este espacio reservado para que pudiera entrar y salir con facilidad de su propio domicilio.

"Estoy muy agradecida con la alcaldía, no solo me rotularon un cajón azul para que mis vecinos ya no se estacionen en mi entrada, sino que también rehicieron mi banqueta porque estaba ya muy levantada y ahora puedo salir más fácil en mi silla de ruedas. También retiraron un tronco seco que había dañado la banqueta, hicieron el trabajo completo y ahora salgo de mi casa con más facilidad"

Por su parte, Ávila Mayo recordó que el alcalde planteó un eje de trabajo denominado ´Calidad de Vida´ que tiene como objetivo fundamental atender los requerimientos de diversos grupos de población como infancia, adolescencia, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónico degenerativas.

El funcionario recalcó que en México, 20 millones de habitantes tienen algún tipo de discapacidad, mientras que en Coyoacán la cifra es de alrededor de 40 mil personas: "esta cifra es importante porque la alcaldía tiene 614 mil personas, lo que representa un ocho por ciento de la población".

También mencionó que en toda la Ciudad de México, la única alcaldía que tiene una Jefatura de Unidad Departamental dedicada solamente a las personas con discapacidad es Coyoacán. "Eso habla de la importancia que tiene ejecutar políticas públicas en pro de esta población. Este es el primero de 65 cajones que van a existir en Coyoacán para las personas con discapacidad. Estos cajones tienen como objetivo que puedan tener un espacio para el estacionamiento y generar conciencia, para que la gente cuando los observe respete este lugar ", dijo.

De acuerdo con la directora general de Obras Públicas y Servicios Urbanos, Martha Elguea, para lograr condiciones adecuadas que permitan el desplazamiento en silla de ruedas, fue necesario rehacer la banqueta. "Se retiró un árbol que tenía levantada la banqueta, se hizo poda, se hizo nueva la banqueta y se hizo bacheo en la zona".

En su oportunidad, Desirée Navarro, directora general de Igualdad de Género y No Discriminación, subrayó que su área trabaja en concientización del respeto a los derechos de las personas con discapacidad a través de talleres de sensibilización y se comprometió a revisar el circuito del centro de Coyoacán para garantizar accesibilidad universal.

"Queremos que las personas con discapacidad puedan tener accesibilidad universal, vamos a revisar que todo el circuito del centro de Coyoacán tenga accesibilidad para las personas con discapacidad, además de trabajar en talleres de sensibilidad que ya se imparten", apuntó.