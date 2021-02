Colegio Rébsamen: la historia del símbolo de la tragedia del 19S

El terremoto del 19 de septiembre de 2017 no sólo la cimbró la tierra, edificios, escuelas… cientos de vidas quedaron marcadas por siempre tras la tragedia; en el caso del Colegio Enrique Rébsamen la situación no fue distinta puesto que bajo los escombros fallecieron 26 personas, entre ellas 19 niñas y niños, sin embargo la tragedia continuó por días, meses y años y hasta la fecha, según los padres de las víctimas, no hay una justicia completa.

LA TRAGEDIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE

Minutos después de que el sismo ocurriera y conforme corrió la voz de los inmuebles donde habían quedado personas atrapadas, el llamado a atender en una primaria corrió como pólvora.

Al lugar llegaron decenas de rescatistas, miembros de la Marina y la Sedena a intentar salvar a todos, e incluso algunos menores que salieron ilesos del Colegio encontraron a su familia horas después o ya entrada la noche.

Las labores de rescate duraron más de 4 días y poco a poco el Enrique Rébsamen fue el símbolo de la tragedia, la corrupción e incluso, de historias falsas como la de que una niña estaba atrapada y seguía viva.

LA TRAGEDIA DESPUÉS DE LA TRAGEDIA

Después del derrumbe del Colegio Enrique Rebsamen, en el que estudiaban aproximadamente 400 alumnos, y tras recoger sus pertenencias, sacar el dinero de sus cuentas bancarias e ignorar los citatorios de las autoridades para que aclarara la situación legal del inmueble, Mónica García Villegas se escondió de las autoridades, pese a que había dos órdenes de aprehensión por homicidio culposo y uso de documentos apócrifos.

Los padres de familia de las víctimas del sismo inicialmente intentaron hacer una cita para reunirse con la entonces directora, por medio de un chat de whatsapp que habían organizado, donde incluso se les solicitó el cobro de la colegiatura, pese a los daños del 19 de septiembre.

Pero la exdirectora nunca acudió a la cita. Las autoridades capitalinas estuvieron rastreándola con su hija y hermanos, de los cuales se catearon algunos domicilios y negocios en donde presuntamente podría estar escondida García Villegas.

Al conocer la posibilidad de que hubiera salido del país, la entonces Procuraduría solicitó una orden de búsqueda con la Interpol, que fue emitida en 190 países.

Durante las investigaciones se realizaron varios peritajes al plantel educativo donde también se ubicaban unos departamentos en los que vivía la dueña y directora García Villegas.

Los departamentos se encontraban en la parte superior del colegio, los cuales fueron construidos entre 2009 y 2016, durante ese lapso fueron clausurados tres veces, hubo modificaciones a la estructura que la debilitaron ante el peso de la nueva construcción.

Durante casi dos años se desconoció el paradero de Miss Moni, por lo que la Fiscalía, ofreció una recompensa de 5 millones por información que ayudara a su localización; sin embargo, durante el lapso que era prófuga, García Villegas dio una entrevista exclusiva a Ciro Gómez Leyva en la que se dijo "inocente" y negó la construcción adicional en el colegio, lo cual ocasionó el enojo de los padres de las víctimas.

"Mónica, si eres inocente, preséntate", pidieron los padres en una manifestación afuera del terreno baldío tras la demolición del Colegio.

En mayo de 2019 finalmente fue detenida en la alcaldía Tlalpan, lo que inicialmente ocasionó dudas si ella se había entregado o fue capturada gracias a las investigaciones de la policía.

El día de su aprehensión fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, en donde continuó con el proceso legal por su presunta responsabilidad de la muerte de 19 menores de edad, estudiantes del Colegio Rebsamen y siete adultos, tras el colapso la edificio de la escuela.

Durante el juicio de Miss Moni fueron llamados a testificar personal de Instituto de Verificación Administrativa (Invea) quienes son los encargados de verificar que se cumplan con las leyes y reglamentos para el buen funcionamiento de los comercios e inmuebles, también acudieron como testigos personal administrativo del colegio y los padres de familia de los menores fallecidos.

Las audiencias se alargaron debido a que hubo tensión entre los padres de las víctimas y la directora del Rébsamen quien hasta el final se dijo ser inocente.

No fue hasta el 17 de septiembre que el Tribunal sentenció que Mónica García Villegas era culpable por homicidio culposo y responsabilidad de obra.

Este 14 de octubre, un juez de Control sentenció a la ex directora a 31 años de prisión, lo cual fue celebrado por la fiscal Ernestina Godoy pero a la vez la misma dependencia dijo que buscaría apelar; por su parte los padres celebraron el fallo pero pidieron que los funcionarios de Tlalpan sean enjuiciados.

Alejandro Jurado, papá de Paola, aseguró que entre los ex servidores públicos que faltan por ser presentados ante las autoridades está César Hernández, quien fungió como director de Protección Civil de la ex delegación Tlalpan en el año en que colapsó la escuela, pues lo acusó de cometer omisiones e incluso dijo que lo "están protegiendo".

"Aunque menciona el contralor que ya hay sancionados, está César Hernández libre, impune, era el director de Protección Civil de Tlalpan y hasta este momento, está libre de culpa porque era el responsable delegacional de Tlalpan y porque no hubo autoridades, ni nada de Tlalpan estaba desaparecida, yo estaba esperando a mi hija y nunca los vi, y tal parece que lo están protegiendo", dijo el deudo.

A las declaraciones tras el fallo, también se sumó Oscár Vargas, quien reiteró que estaba "feliz" con el resultado de la sentencia, ya que dijo que "nunca buscamos un beneficio económico, siempre estuvimos exigiendo la justicia, siempre estuvimos esperando a que se castigaran a los culpables, hoy lo conseguimos".

"Estamos satisfechos, porque les repito era un trabajo de nuestros abogados Fuentes de León, de conseguir esto, de lograr que esto no se quedara impune como muchos otros casos que sabemos, como el ABC, del News Divine, entonces estamos sentando un precedente , y esperemos que partir de hoy que los dueños de colegios que quieran burlar a las autoridades lo piensen dos veces", dijo el papá de Raúl Alexis.

ANUNCIAN MEMORIAL

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum informó que se hará un memorial en honor a a los niños fallecidos en el derrumbe del colegio Rébsamen en 19s.

De acuerdo con la mandataria este proyecto es en coordinación con los padres de familia de los infantes.

“Estamos en coordinación con padres y madres de familia para hacer un memorial y estamos acordando cómo va a ser; ya lo anunciaremos en su momento”, declaró Sheinbaum en la conferencia de este jueves.

Añadió que además de la sentencia otorgada por la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) a la ex directora del Colegio Rébsamen, Mónica Villegas “Miss Moni”, se dará una reparación integral del daño a los padres de familia como acuerdo con la Ley de Víctimas de la Ciudad.

Sobre el predio de la escuela comentó que su "destino" debe determinarlo un juez debido a que es privado y la dueña era la ex directora.

“Tiene que determinarlo el juez, porque es un predio privado finalmente, que es de la persona que fue sentenciada el día de ayer y ahí también se dictaron medidas de reparación integral del daño, es decir, fue la sentencia del número de años de prisión, una multa y reparación integral del daño a las víctimas”, dijo.

