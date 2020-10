Colegio Rébsamen: la historia del símbolo de la tragedia del 19S

El terremoto del 19 de septiembre de 2017 no sólo la cimbró la tierra, edificios, escuelas... cientos de vidas quedaron cimbradas por siempre tras la tragedia; en el caso del Colegio Enrique Rébsamen la situación no fue distinta puesto que bajo los escombros fallecieron 26 personas, entre ellas 19 niñas y niños, sin embargo la tragedia continuó por días, meses y años y hasta la fecha, según los padres de las víctimas, no hay una justicia completa.

LA TRAGEDIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE

Minutos después de que el sismo ocurriera y conforme corrió la voz de los inmuebles donde habían quedado personas atrapadas, el llamado a atender en una primaria corrió como pólvora.

Al lugar llegaron decenas de rescatistas, miembros de la Marina y la Sedena a intentar salvar a todos, e incluso algunos menores que salieron ilesos del Colegio encontraron a su familia horas después o ya entrada la noche.

Las labores de rescate duraron más de 4 días y poco a poco el Enrique Rébsamen fue el símbolo de la tragedia, la corrupción e incluso, de historias falsas como la de que una niña estaba atrapada y seguía viva.

LA TRAGEDIA DESPUÉS DE LA TRAGEDIA

Después del derrumbe del Colegio Enrique Rebsamen, en el que estudiaban aproximadamente 400 alumnos, y tras recoger sus pertenencias, sacar el dinero de sus cuentas bancarias e ignorar los citatorios de las autoridades para que aclarara la situación legal del inmueble, Mónica García Villegas se escondió de las autoridades, pese a que había dos órdenes de aprehensión por homicidio culposo y uso de documentos apócrifos.

Los padres de familia de las víctimas del sismo inicialmente intentaron hacer una cita para reunirse con la entonces directora, por medio de un chat de whatsapp que habían organizado, donde incluso se les solicitó el cobro de la colegiatura, pese a los daños del 19 de septiembre.

Pero la exdirectora nunca acudió a la cita. Las autoridades capitalinas estuvieron rastreándola con su hija y hermanos, de los cuales se catearon algunos domicilios y negocios en donde presuntamente podría estar escondida García Villegas.

Al conocer la posibilidad de que hubiera salido del país, la entonces Procuraduría solicitó una orden de búsqueda con la Interpol, que fue emitida en 190 países.

Durante las investigaciones se realizaron varios peritajes al plantel educativo donde también se ubicaban unos departamentos en los que vivía la dueña y directora García Villegas.

Los departamentos se encontraban en la parte superior del colegio, los cuales fueron construidos entre 2009 y 2016, durante ese lapso fueron clausurados tres veces, hubo modificaciones a la estructura que la debilitaron ante el peso de la nueva construcción.

Durante casi dos años se desconoció el paradero de Miss Moni, por lo que la FGJCDMX, ofreció una recompensa de 5 millones por información que ayudara a su localización.

En mayo de 2019 finalmente fue detenida en la alcaldía Tlalpan, lo que inicialmente ocasionó dudas si ella se había entregado o fue capturada gracias a las investigaciones de la policía.

El día de su aprehensión fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, en donde continuó con el proceso legal por su presunta responsabilidad de la muerte de 19 menores de edad, estudiantes del Colegio Rebsamen y siete adultos, tras el colapso la edificio de la escuela.

Durante el juicio de Miss Moni fueron llamados a testificar personal de Instituto de Verificación Administrativa (Invea) quienes son los encargados de verificar que se cumplan con las leyes y reglamentos para el buen funcionamiento de los comercios e inmuebles, también acudieron como testigos personal administrativo del colegio y los padres de familia de los menores fallecidos.









