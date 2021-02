Coinciden precandidatos de Morena en GAM: Chiguil no tiene buena imagen

Cuatro morenistas son los que despuntan para convertirse en el próximo candidato a la alcaldía de Gustavo A. Madero: el actual alcalde, Francisco Chiguil, así como los diputados del Congreso de la Ciudad de México: Yuriri Ayala, Nazario Norberto Sánchez y Eleazar Rubio.

Tanto Ayala, como Sánchez y Rubio, coinciden en que la administración de Chiguil no ha sido del gusto de los maderenses. Pese a ello, de acuerdo con datos de Morena, el partido tiene un alto nivel de competitividad en la segunda alcaldía más poblada de la capital y podría obtener 45 por ciento de los votos.

La interrogante es quién puede ser el candidato. Ayala dice que, por equidad de género, la candidatura puede recaer en ella. Nazario por su parte afirma que, de acuerdo con encuestas, los votantes lo conocen a él tanto como a Chiguil, pero lo ven con menos puntos negativos. Rubio presume el apoyo de su mentor, Ramón Jiménez, director de la Red de Transporte de Pasajeros, quien además encabeza la Alianza de Organizaciones Sociales. Jiménez además coordinó los trabajos políticos en la demarcación en la elección del 2018, con resultados favorables para el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

El área de prensa de Chiguil fue consultada respecto al proceso, pero al cierre de la edición no había habido respuesta.

SEGUNDA ALCALDÍA CON MÁS CONTAGIOS DE COVID-19

La alcaldía es la segunda alcaldía más poblada, sólo detrás de Iztapalapa. Desde que llegó la izquierda, en 1997, ha sido gobernada por distintos personajes: los perredistas Jesús Zambrano, Joel Ortega, Francisco Chiguil -que renunció luego de la tragedia del News Divine en el que murieron 12 personas, derivada de un fallido operativo policiaco- Víctor Hugo Lobo, que lo sustituyó, y que junto con su pareja Nora Arias, se alternaron la alcaldía de 2009 a 2018.

En 2018 llegó Morena, quien postuló al ex perredista Chiguil, quien ha sido de los alcaldes más discretos del partido. Durante la pandemia de covid-19, es la demarcación con el segundo mayor número de defunciones con 3 mil 846, debajo de Iztapalapa, con 4 mil 574, hasta este 10 de febrero. También es el segundo lugar en casos de contagios, con 59 mil 350, debajo de Iztapalapa, con 77 mil 093.

LA SOMBRA DEL NEWS DIVINE

El actual alcalde Francisco Chiguil es recordado en la alcaldía Gustavo A. Madero porque durante su gestión ocurrió la tragedia del News Divine, el 20 de junio de 2008. La disco operaba con permisos irregulares otorgados por la entonces delegación, y ahí se desarrolló un fallido operativo policiaco, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, entonces al mando de Joel Ortega, exjefe delegacional de la demarcación.

Ese día se registró una tragedia que acabó con la vida de 12 personas y obligó a la renuncia de Chiguil y días después, de Ortega. Chiguil siempre se deslindó del operativo, del cual ha dicho que no estaba enterado, aunque no ha aclarado por qué la disco, en la que se vendían bebidas alcohólicas y entraban menores de edad, operaba con permisos.

Durante años se mantuvo a la sombra de su esposa, Beatriz Rojas, de quien fue asesor cuando ella fue diputada local en la ALDF. Pero no dejó de trabajar de manera discreta con distintos grupos en la GAM y en 2018 fue postulado por Morena, pese a las críticas de familiares de víctimas del News Divine.

IRRUPCIÓN VIRTUAL

El más reciente escándalo de Norberto Nazario Sánchez fue su irrupción a la sesión virtual del Congreso capitalino donde se discutía el paquete económico de la capital para el 2021. Con tono alterado, enfiestado, se escuchó que suelta un "ya valió madre". Cuando la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña le pidió que cierre el micrófono, el legislador expresó su "voto en contra", aunque en ese momento no había votación de por medio.

Posteriormente se disculpó y negó que su actitud fuera una manifestación contra el trabajo legislativo y reprochó a legisladores de la oposición que hayan viralizado el exabrupto.

"En un claro desquite porque no cedimos a sus propuestas presupuestales, que sólo buscan favorecer sus intereses particulares", expresó.

CONTRA LA LIBERTAD DE PRENSA

Eleazar Rubio es recordado por presentar decenas de iniciativas, pero una de las más polémicas fue cuando en agosto del año pasado intentó revivir la penalización del delito de difamación, en contra de los periodistas y proponía penas de cárcel de 5 años y multas de hasta 86 mil 880 pesos. Para organizaciones expertas en libertad de prensa, de haber pasado su iniciativa, hubiera significado un retroceso y un atentado contra la libertad de expresión. Además, el delito fue derogado en la capital desde el 2006.

?? #BOLETÍN| Reforma al Código Penal para penalizar la difamación: @EAldaran



????https://t.co/xv4ujuJejc pic.twitter.com/I12vutWcSH — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) August 26, 2020

Ante las críticas, la iniciativa fue retirada.

LA POSIBILIDAD DE UNA MUJER CANDIDATA

Yuriri Ayala, por su parte, es recordada porque siendo diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en noviembre del 2012, actuó como intermediaria en la huelga que en ese entonces se vivía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero su labor quedó descalificada cuando se descubrió y se publicó que era alumna de la escuela, a la que se había inscrito 8 años antes, y sólo llevaba cursada el 20 por ciento de la carrera de Comunicación.

La diputada Yuriri Ayala es una de las candidatas a la alcaldía. Dice que tiene 15 años de trabajo político. La GAM es la segunda alcaldía con mayor número de habitantes, un millón 800 mil, equivalente a la que tiene Tlaxcala, menciona para explicar la importancia de la demarcación.

Cree que hay una posibilidad para una mujer candidata, ya que, de las 6 alcaldías con mayor competitividad de Morena, 3 deben ser para mujeres, por la cuestión de equidad de género. Pero dado que entre esas candidaturas los alcaldes varones que gobiernan Azcapotzalco, Iztacalco y Tláhuac buscarán la reelección y tienen altas posibilidades de conseguirlo, la posibilidad se abre para Tlalpan, donde ya gobierna una mujer, Patricia Aceves y Cuauhtémoc, donde la participación de la diputada federal, Dolores Padierna, abriría la puerta a otra candidatura femenina, y quedaría GAM como otra candidatura que puede recaer en manos de una mujer.

A Ayala se le pregunta si ella aún pertenece al grupo de René Bejarano, que en Morena tiene el movimiento Nacional por la Esperanza, pero dijo que desde hace 8 años ya se salió, cuando aún era Izquierda Democrática Nacional y dicha organización formaba parte de las tribus perredistas.

Agrega que confía en que el proceso se desarrolle en paz y que nadie, incluido el alcalde, meta las manos para incidir en el resultado,

Afirma que, en caso de no quedar ganadora, buscará la reelección como diputada local.

TAN CONOCIDO COMO CHIGUIL, PERO MEJOR VISTO

Por su parte Norberto Nazario Sánchez está seguro en obtener la candidatura. Dice que es tan conocido como Chiguil, ya que a ambos, 45 por ciento de la población los conoce, pero mientras una de cada 4 personas tiene una imagen negativa de Chiguil (25 por ciento), de él sólo 5 por ciento, según una encuesta de Enkoll que cita. Reconoce que el actual alcalde no ha dejado satisfechos a los maderenses y que incluso mantuvo a personajes cercanos a quien fuera el jefe delegacional dos veces, Víctor Hugo Lobo, acusado de beneficiar a cercanos suyos en la asignación de contratos de obras.

"Ya no lo quieren ahí a Chiguil, lo conocen, pero no lo quieren, dicen que hay mucha gente de Lobo que el alcalde ha consentido", explica.

"Él prometió un cambio radical y no se ha podido", añadió.

Sobre sus adversarios, basado en la misma encuesta, afirmó que de los cuatro, Eleazar Rubio es el menos conocido, con 17 por ciento, y arriba de él está Yuriri Ayala, con 27 por ciento, pero adelante de ambos, él, con 45 por ciento de popularidad.

Respecto a la oposición, dice que aún no se sabe quién podría contender, pero tendría que ser un peso pesado. Incluso, aseguró que a él le han coqueteado para que sea su candidato, pero afirma que es fiel a Morena.

"A mí me han hablado, pero yo estoy con Morena. Yo le ganaría a Chiguil y con Morena. Yo estoy con Morena, lo veo difícil y espero ser el que gane, por el trabajo que ha sido continuo y no soy de como otros candidatos que aparecen sólo cada dos o tres años a poner lonas y luego se desaparecen", dijo, sin dar nombres.

Consultado sobre si la candidatura podría recaer en manos de Ayala, debido al cumplimento de equidad de género, lo descartó.

"No lo veo porque la gente no es que no la quiera, no la conocen y si la oposición manda a un peso pesado la haría perder a ella".

Sobre cómo evaluaría a Chiguil, respondió que ha tratado de hacer su trabajo lo mejor que ha podido.

"No sé si tuvo miedo al covid o de no quitar a la gente de Lobo".

LO APOYA RAMÓN JIMÉNEZ

Eleazar Rubio ha estado a la sombra de Ramón Jiménez desde hace años. Fue suplente suyo cuando fue diputado federal, y actualmente es diputado local, luego de que Jiménez pidió licencia al Congreso capitalino para irse a dirigir la RTP, a petición de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Su suplente era Rubio.

"El dirigente de nuestra organización, Ramón Jiménez de RTP, me propuso para la GAM. Tengo el respaldo de todo el equipo", dijo Rubio, seguro.

Entre sus logros presume ser el diputado que más acciones de gobierno ha impulsado y tener el segundo lugar en número de iniciativas presentadas.

