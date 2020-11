Código QR para romper cadena de contagios; ven difícil aplicación

A partir de este 18 de noviembre, los negocios de la ciudad así como call centers, centros de trabajo y oficinas de gobierno deberán solicitar un Código QR para ser colocado en la entrada del lugar.

Quien ingrese deberá escanear el código QR con su celular o mandar un SMS al 51515. Ello le permitirá ser notificado vía SMS y Locatel si alguna persona que estuvo en el mismo establecimiento a la misma hora fue confirmado como positivo de covid-19. De ser así, se les pedirá que se hagan una prueba, se aíslen y reciban tratamiento médico.

"En ningún momento esta estrategia vulnera datos personales. Nosotros lo que recabamos es el celular de la persona que entra, no tenemos ninguna información ni de quién es, ni de cuánto tiempo estuvo, ni dónde vive, ni nada por el estilo. Solo sabemos que estuvo ahí y lo notificamos en caso de que un positivo haya estado ahí también, sin decirle quién fue positivo, ni decirle en qué lugar en específico", dijo el 13 de noviembre el director de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García Dobarganes.

El uso del código en los comercios, oficinas de trabajo y de gobierno, así como los call center será obligatorio. La medida es parte del paquete de acciones que busca evitar aumentos en los casos de contagios de coronavirus en la Ciudad de México y evitar así volver al semáforo rojo epidemiológico, que desde hace semanas se asoma amenazante.

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizará verificaciones y en caso de incumplimiento a las medidas, el establecimiento será suspendido.

PIDEN QUE SE AVISE PARA QUÉ SON LOS DATOS

La excomisionada del InfoCDMX, Elsa Bibiana Peralta, experta en el tema de manejo de datos personales, dijo que el tema ha sido discutido con otros especialistas y piensan que debe registrarse ese sistema de monitoreo como uno de datos personales y reunir todos los requisitos que marca la ley general y la local de datos. Se debe informar a la población en el mismo lugar y de manera visible que los datos recabados ahí, tienen esa finalidad de monitoreo.

"Esto podría evitar otras conductas. Por ejemplo, si bien son temas de salud pública y seguimiento sanitario, que exceptúan de obtener el consentimiento, los demás principios que rigen a la protección de datos siguen vigentes, como el de información y los demás que garantizan el debido tratamiento y recolección, así como el de finalidad.

"Este es muy importante, así como el que los establecimientos garanticen la seguridad de la recolección, ya que terceros pueden utilizar este tipo de mecanismos para lanzar un ataque de phishing para obtener datos personales, dado que las personas sabrían de la campaña y tendrían la certeza de que es de gobierno, pero sin mayor garantía".

Por ello Peralta recomendó hacer una campaña sobre este uso del código y explicar cómo se protegerán los datos personales.

También aplica la ley general de datos personales en posesión de particulares para que esto, en caso de ser mal empleado, genere responsabilidad para el establecimiento que no haya tenido el cuidado de recabar.

COMPLICACIONES

Alma, quien es hija de doña Leticia en la cafetería familiar que ambas administran en la colonia Santa María la Ribera, previó que el trámite será complicado. Ella ingresó a la página medidassanitarias.cdmx.gob.mx, donde se encontró con la desagradable sorpresa de que luego de avanzar en el trámite, donde se le pedía un folio de aviso del sistema que acababa de lanzar el gobierno capitalino, de meter documentos como el Registro Federal de Contribuyentes, el escaneo de la credencial de elector de su mamá, información sobre la superficie del terreno, de cuánto mide tanto por dentro y por fuera la cafetería, así como a los lados, al final le marcó un error y la regresó al inicio.

"Al final había un error del sistema y eso significó volver a intentarlo", dijo a La Silla Rota la joven microempresaria.

Alma añadió que su mamá no tiene computadora, entonces se apoya en ella para los trámites. Pero sabe que hay otros negocios chiquitos donde no todos tienen computadoras y personas mayores que no dominan los trámites electrónicos y no tienen quién les ayude. Además, ya que empiece el trámite de solicitud del código QR, no será la única que quiera registrarse y entonces el trámite será más tardado.

NO SERÁ PROBLEMA

Por su parte José Luis Santiago, dueño del negocio Lulu´Novias, en la calle de las Novias, en República de Chile, en el Centro Histórico, dijo a La Silla Rota que ellos no tienen problema en poner el código QR a la entrada del establecimiento "para los tres clientes que nos visitan".

Explicó que es una medida más para evitar los contagios, pero que ellos les miden a sus clientes la temperatura, al entrarb hay un tapete sanitizante, les dan gel antibacterial para las manos y le echan vapor desinfectante a los vestidos cuando hay clientes.

"Nadie va a escatimar. Si quieren pongo el código, es importante mantener sana tu empresa, no pasa nada", dijo.

Lo que les preocupa es la crisis económica que enfrenta por la baja de ventas e incluso la delincuencia que se manifiesta con la toma de edificios cercanos.

Criticó que el gobierno capitalino no pida a los ambulantes tomar medidas para protegerse y proteger a los demás, lo que puede detonar contagios.

"En las calles de Correo Mayor o Corregidora los ambulantes gritan sin cubrebocas. Estamos enfrentando una economía de guerra pues el 60 por ciento de los negocios en la calle de las Novias está quebrado".

Dijo entender que en los lugares con alta afluencia se le spida que pongan un código QR, pero uno de ropa como el suyo está muy lejos de llenarse, a menos que sea mayorista.

"Hay contacto uno a uno, lo tiene una empleada de las dos que tengo, de las tres que tenía. Lo de las pruebas rápidas es lo mejor".

La jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo este 17 de noviembre en conferencia de prensa que el sistema aún está en etapa de desarrollo y de plática con los empresarios, para que a partir de la próxima semana ya inicie y aseguró que la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) daría más información.

LO QUE VIENE

El uso de código QR, se emplea más en transacciones económicas, de acuerdo con el director de Desarrollo de Nuevos Negocios de grupo STP. Es lo que viene como tendencia como nueva forma de pago.

"Vamos a empezar a ver que comercios van a usar ya este método de pago, va a haber muchos beneficios y cómo va a crecer este método de pago en México y nos va a beneficiar para evitar contagio y a negocios para ahorrar", dijo.

PIONERO EN DETECCIÓN

En México las aplicaciones para detectar cadenas de contagio no se emplean. Los teléfonos Apple tienen una "Notificación de exposición", que, si se activa, la autoridad de salubridad puede notificar al usuario de posibles exposiciones covid-19.

Pero al seleccionar a México, el mensaje que aparece es "Las notificaciones no están disponibles por ahora. Tu autoridad de salubridad no ha activado las notificaciones de exposición para tu región".

La Silla Rota buscó la postura de la ADIP pero no respondió.

