Código QR para detectar casos covid podría usarse en el transporte

El Código QR, que comenzará a ser usado en negocios, centros de trabajo y oficinas de gobierno a partir del 23 de noviembre para romper cadenas de contagio de la covid-19, podría ser usado también en el transporte público, adelantó a La Silla Rota el director de Tecnología e Inteligencia de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del gobierno capitalino, Eduardo Clark.

"Es algo que seguimos evaluando, es mucho más complejo el transporte público, porque hablamos de vagones, de camiones particulares. Primero queremos ver si esto sirve en los establecimientos mercantiles, si es así podríamos ver la manera de escalar. No es un piloto porque es una escala muy grande, pero es una primera aproximación para entender, no solo si funciona en términos técnicos, sino de adaptación de la gente. Qué cosas le causan problemas y le incomodan y cómo podemos mejorar y ver el impacto y luego hacer las evaluaciones de esta etapa", explicó, cauteloso.

"No nos queremos adelantar, pero si confiamos en el valor de la tecnología, de la innovación digital como una herramienta que apoya a otras estrategias que no tienen que ver con tecnología del gobierno de la ciudad. Creemos que el código QR es una gran manera de encontrar personas sospechosas y que aprovechen el programa de incremento de pruebas".

SITIOS DE SUPERCONTAGIO

Clark explicó que la literatura médica internacional muestra que las mayores cadenas de contagio se dan en restaurantes, casinos, cines y teatros, lugares donde no se usa cubrebocas o carecen de ventilación natural, por eso es por lo que se decidió implantar el sistema en esos sitios.

"Entendemos que esto ha generado inquietud, pero esto está destinado para lugares no esenciales. Nunca vamos a hacer más difícil que la gente vaya a un supermercado a obtener su comida para sobrevivir día con día, nunca lo vamos a usar en una farmacia donde la gente necesita ir por tratamiento.

"Son lugares de alto riesgo que queremos que permanezcan abiertos en este semáforo naranja para evitar pérdidas de empleo y economías fuertes, pero donde el riesgo se incrementa. Por eso pedimos apoyo a la ciudadanía que si van a ir estas actividades opcionales, nos apoyen".

Reconoció que no se sabe qué porcentaje de los contagios representan los restaurantes, teatros, cines, pero sí hay evidencia en estudios internacionales de que ahí ocurren los llamados supercontagios.

"El sistema nos va a permitir hacer un estimado del riesgo de asistir a un establecimiento como estos".

OTRAS EXPERIENCIAS

El funcionario explicó que el uso del código QR para combatir los contagios de la covid-19 ya se ha usado en otros países, principalmente asiáticos, pero mientras allá se hace con fines punitivos donde se monitorea cada paso de la gente a través de sus celulares y se le impide la entrada a lugares si está contagiado, aquí solo servirá para avisar a personas que vayan a un establecimiento, si coincidieron con una persona que haya dado positivo, y de ser así, para que vea sus síntomas y en su caso, hacerse la prueba.

"Como nosotros no queremos monitorear a personas en tiempo real, no queremos saber sus datos personales, nombre, sexo edad, residencia o historial médico. Lo que nos interesa es notificar a las personas que pudieron estar y a diferencia de monitorearlas a las personas, lo que monitoreamos es si alguien positivo fue a ese lugar y avisamos a la persona. A diferencia de otros regímenes como el chino que tiene objetivos más punitivos de evitar que las personas contagiadas salgan a la calle, nuestro propósito no es castigar, sancionar ni exponer siquiera a los positivos en lugares públicos. Es más bien prevenir a las personas que pudieran estar en riesgo, de que tienen que tomar medidas adecuadas, primero estar al tanto de síntomas y después hacerse la prueba".

BORRARÁN DATOS

El funcionario aseguró que los datos de números telefónicos obtenidos a través de los códigos QR serán borrados a los 15 días.

"Ya no es útil y lo borramos".

Además, presumió que el sistema lo hicieron desde la ADIP con recursos propios y sin un proveedor externo. "La base de datos la conocemos nosotros, y no hay un proveedor externo y no hay un hoyo de seguridad", garantizó.

EL FUNCIONAMIENTO

-¿Cómo va a ayudar el código QR a detectar las cadenas de contagio?

-El funcionamiento es muy sencillo. Así como ahora en cada establecimiento mercantil al que entramos y casi de cualquier tipo hay un filtro sanitario donde te piden llevar cubrebocas, ponerte gel antibacterial y tomarte la temperatura, para ciertos giros en particular donde involucra permanencia de más de 15 minutos, aforos grandes de personas y lugares poco ventilados pedimos que instalen el código QR, el cual ya se ha descargado hasta este viernes por cerca de 75 mil, y que lo operen en la entrada y en este filtro sanitario lo escaneas con el celular o mandes un SMS, si el celular no es inteligente o la cámara no sirve. Esto lo que genera es una base de datos con las visitas a ese lugar y la hora.

"Nosotros, posteriormente con la base de datos vamos a cotejar con los laboratorios públicos y privados y vemos si alguno ha estado en alguno de esos lugares. Puede ser alguien que dio positivo o gente que posteriormente se hizo la prueba y dio positivo en menos de 15 días . En ese caso vamos a notificar primero a las personas que estuvieron en el mismo lugar y horas similares. Vamos a preguntar si tiene síntomas, si tiene entonces canalizarlo al 911, al sistema de SMS automático y si no tiene, orientarlo a que se mantenga 14 días de resguardo con contacto en riesgo o ir a una prueba, si es negativa, regresar a sus actividades y si es positivo, resguardarse.

-¿En la noche de ese mismo día se les avisaría?

-No en la misma noche. Nosotros recibimos cada noche los datos de positivo, hacemos el cruce de datos a la 1am. Lo mandamos al día siguiente. Entre 9 y 11 de la mañana llegaría el mensaje de texto si identificamos que en días previos fuiste al mismo lugar y vemos en la base de datos un positivo estuvo en el mismo lugar que tú.

-Respecto al SMS, ¿cómo lo evalúan, luego de meses de funcionamiento?

-Ha resultado en una manera que la gente identifique su perfil de riesgo y sepa si tiene que hacer una prueba o no y reducir la demanda de personas que verdaderamente están resultando sospechosas y así distribuir de mejor manera los recursos públicos. Es poder ayudar a la gente de manera despersonalizada sin que involucre la saturación de médicos, enfermeros y personal de salud y que permita que la gente tenga la información que requiere. Es dar un servicio que es más difícil de obtener sin esas herramientas.





