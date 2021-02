Cobran "piso" en CDMX hasta a carnicerías, pollerías y abarrotes

“La Unión solicita pago”, le exigió Óscar “N” a un empleado de la carnicería Alimeats del Bajío, ubicada sobre Canal del Norte. Al no tener respuesta, horas llegó el extorsionador que había enviado el mensaje por medio de Óscar. Amagó al trabajador con un arma de fuego y lo metió al área de refrigeración mientras tomó 400 mil pesos.

LEE MÁS: Líder empresarial de León denuncia un aumento del 'cobro de piso'

Los delincuentes sabían los nombres completos y dirección de los padres del trabajador, relacionado al negocio, y a quien habían acosado días anteriores, consta en la carpeta FVC/VC-1/UI-1S/D/01128/07-2019.

“Tenemos ubicados a tus padres, los cuales responden a los nombres de M. y M., sabemos que tu domicilio se ubica en esta dirección (se omite) y queremos el pago a mediodía”, se lee en un documento de investigación de la Procuraduría capitalina.

El trabajador supo que Óscar “N” solía trabajar como “franelero” afuera de la carnicería y que probablemente pudo servir de informante a los extorsionadores.



El llamado "derecho de piso" -cuota del crimen organizado para dejara un comerciante trabajar- llegó a la alcaldía Venustiano Carranza también a carnicerías, pollerías y abarrotes. Cifras de la Procuraduría local indican que, en lo que va de 2019, se han denunciado 15 extorsiones a negocios en Venustiano Carranza, mientras que en todo 2018 solamente hubo 5.

El miércoles ocurrió otro caso en una tienda de abarrotes de la colonia Penitenciaría, igualmente en la Venustiano Carranza, a cuyo propietario se le exigieron 200 pesos diarios como pago.

“Venían dos muchachos en motoneta y uno de ellos se bajó y me dijo que mi negocio iba muy bien, que felicidades, pero que había que pagar por protección, que me iban a dar una carcomanía para pegarla afuera y que con eso no tendría yo más problema”, refirió el señor Eduardo.

Tiene miedo de denunciar, admitió, pero junto con otros propietarios de tiendas prevé enviar un escrito a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que ponga atención en una problemática que consideraron va en aumento en la zona.

Ayer, un empleado de un pollo rostizado en Tepito fue asesinado a tiros por un supuesto cobrador.

El crimen ocurrió en Peralvillo y Estanquillo, donde Fernando, de 30 años de edad, fue atacado por un hombre que posteriormente fue detenido por policías preventivos.

Al parecer, Fernando se negó a colaborar con los extorsionadores que querían que proporcionara datos sensibles de su patrón.

De acuerdo con la carpeta FCIH/2/UI-1C/D/00178/07-2019, Fernando fue agredido en la esquina de Peralvillo y Estaquillo, por un individuo que ya lo había amenazado en días anteriores.

Así lo manifestó la esposa de la víctima, Vianney, quien agregó que vivían en Tlatelolco, pero que desde hacía unos meses, Fernando era el encargado de un expendio de pollos asados en Tepito.

Este es el único caso que presenta sospechosos detenidos, pues policías preventivos detuvieron a Luis Ángel N., de 26 años de edad, el cual escondía entre sus ropas una pistola calibre .380, la cual se cree fue usada en el homicidio.