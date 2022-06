Coaliciones electorales "no satisfacen" al PRD Edomex, aseguran

Nezahualcóyotl.- Agustín Barrera Soriano, presidente del PRD en el Estado de México, reconoció que la única posibilidad de ir en coalición con el PRI y el PAN a las elecciones del próximo año en el Estado de México será si se conforma un gobierno de coalición.

En conferencia de prensa realizada en Nezahualcóyotl, hasta hace unos años el bastión más importante del sol azteca a nivel nacional gobernado ahora por Morena, afirmó que las coaliciones electorales "no satisfacen" al partido, por lo que la posibilidad más viable hasta el momento es ir solos a las elecciones de 2023.

"En el caso de la dirigencia estatal nosotros hemos dicho de manera reiterada este momento las coaliciones han sido de carácter electoral y al PRD no le satisfacen.

Nosotros creemos que si las coaliciones son planteadas en diferentes términos por supuesto que no perdemos de vista lo importante que resulta el proceso electoral 2023 de cara al 2024"

"Y no tengan la menor duda, la decisión que el PRD habrá de tomar será de sus bases habrá de ser generada con mucha sensibilidad y responsabilidad sin priorizar intereses particulares y hablemos de resolver en los términos que sea mejor para la ciudadanía del Estado de México", señaló.

Reconoció que en los estados donde han obtenido la victoria a través de una alianza electoral, al final no se ha reflejado la agenda progresista del sol azteca en acciones claras de gobierno, como el matrimonio igualitario, detenida en el Congreso mexiquense.

Informó que en el último congreso nacional que celebraron líderes del PRD se acordó que las definiciones en materias electorales se definirían por los comités estatales de cada estado, por lo que esperan que en el caso del Edomex se respete esa decisión.

"Si bien es cierto, ahorita estamos en el preámbulo los órganos del partido aún no se han reunido, aún no se ha definido, aún estamos recogiendo opiniones de nuestros dirigentes, de nuestra militancia y habremos de tomar la mejor definición siempre y cuando no estemos hablando de coaliciones electorales, sino de coaliciones de gobierno", agregó.

Explicó que el primer paso del partido de cara al próximo proceso electoral será reforzar su presencia en 30 de los municipios más densamente poblados de la entidad con la conformación de coordinaciones municipales.

"Venimos al inicio de los trabajos que vamos a hacer de cara al proceso electoral de 2023 y no es más que otra cosa que la instalación de las coordinaciones de fortalecimiento institucional"

"Son coordinaciones municipales, son brazos ejecutores de la dirección estatal que deberán de atender las dinámicas que desde la dirección estatal se van a venir generando", comentó.

En tanto, Araceli Casasola, representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de México, señaló que están analizando distintos elementos para denunciar por actos anticipados de campaña a varios actores de Morena, que participaron en el mitin celebrado el pasado domingo en la Ciudad de Toluca.

A la conferencia asistieron Omar Ortega, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la LXI, Legislatura del Estado de México, integrantes de la dirección estatal; entre ellos, Tomás Octaviano Félix, Juan Olvera, Claudia Bautista Villavicencio, Xóchitl Limón Pintado.









(SAB)