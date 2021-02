CNDH segurirá ocupada por grupos feministas en CDMX

El grupo feminista "Bloque Negro" señaló que no pertenecen al colectivo feminista liderado por Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes Zamudio, víctima de feminicidio en 2016 y que seguirán en la instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de la Ciudad de México.

Tras la salida de integrantes del colectivo Ni Una Menos, la de CNDH que se ubica en el Centro Histórico, ahora el grupo Okupa Bloque Negro se mantiene al frente de la protesta en este recinto, ubicado en calle República de Cuba, número 60. El 16 de septiembre.

“No es una célula de Ni Una Menos, no pertenecemos a ninguna colectiva ni accionamos por una paga. Nos vemos en la necesidad de aclarar esto y de deslindarnos de cualquier acción o discurso de Yesenia Zamudio. Queremos aclarar que esta toma fue decisión de nosotras para nosotras y el frente Ni Una Menos nos apoyó con el refuerzo legal que se necesitaba para redactar un pliego petitorio que nos permitiera tomar las instalaciones”, refiere el comunicado.

En tanto, Yesenia Zamudio anunció que retiraría del edificio de la CNDH, horas después de que 50 familiares de víctimas de desaparición forzada hicieran lo mismo.

FAMILIAS SE RETIRAN DE CNDH

Este viernes se concretó el quiebre interno detrás de la toma de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todo parecía normal en la entrada de la que ahora es una casa okupa, pero cada que se abrían las puertas, salían familias de desaparecidos y de víctimas de feminicidio y homicidio, quienes regresaron a sus estados de origen tras un choque con las integrantes del Bloque Negro.

"Las familias se van tristes, desconsoladas y más que nada decepcionadas de este movimiento feminista, en particular de éste, no están hablando de todo el feminismo, pero de éste se van tristemente decepcionadas, cuando en un principio eran admiradas por las madres, me incluyo a mí también, admiradas por su potencial, por su rudeza, pero ya cuando lo externan con las familias, es diferente", dijo Imelda Martínez, quien forma parte del Colectivo Madres de la Laguna y del Frente Nacional Ni Una Menos en Durango y Coahuila.

La CNDH apoyó a las familias con transporte para que pudieran regresar a sus estados, tras haber permanecido por 15 días en este inmueble. Esta mañana, Yesenia Zamudio, representante del Frente Nacional Ni Una Menos, denunció que sufrió amenazas y que por esa razón saldría del inmueble.

LEER MÁS: CNDH PIDE A CEAV ADMITA A VÍCTIMAS QUE TOMARON SU SEDE

DIFERENCIAS EN TOMA DE CNDH

Okupa agregó que se deslinda del discurso de Yesenia Zamudio, la activista originaria de Veracruz cuya hija fue víctima de feminicidio. Se refieren al discurso que ella emitió el 14 de septiembre por la tarde cuándo las feministas de Cuba 60 realizaron un acto llamado la "antigrita" por considerar que el 15 de septiembre no había nada que celebrar.

Zamudio es conocida por la reunión que sostuvo en la secretaría de gobernación con la ex ministra, Olga Sánchez Cordero. Desde el balcón, expresó "cómo no voy a estar emputada, dejen de ver por sus putos privilegios, esta lucha no es individual sino para todas y por todas.

Y si alguien no lo acaba de entender se lo voy a decir en su puta jeta: esta lucha no es por ti ni por mí, sino para todas. Y a la que no le guste, que se largue". La Silla Rota consultó con alguna de las feministas que estuvieron presentes, y señalaron que el discurso de Zamudio se enfocó a las disputas internas ocurridas en los últimos días, entre los grupos feministas por el control del inmueble.

"Nosotras no tenemos problemas con ninguna persona dentro o fuera de la Okupa", señaló en su comunicado el bloque negro. "Reconocemos la lucha de la Sra. Zamudio y celebramos el que la Corte Interamericana haya aceptado revisar su caso... Queremos aclarar que esta toma fue decisión de nosotras por nosotras y para nosotras y el Frente Ni Una Menos, nos apoyó con el refuerzo legal que se necesitaba para redactar un pliego petitorio que nos permitiera tomar las instalaciones", precisaron.

(Ameyaltzin Salazar)