Clausuran gaseras clandestinas en Edomex y en dos días reabren

Autoridades del Estado de México llevaron a cabo un operativo para cerrar gaseras clandestinas que operan en el área Metropolitana, sin embargo algunos establecimientos ilegales reabrieron sus puertas a los pocos días, según acusan residentes de la zona.

Fue el viernes 12 de marzo cuando elementos de Protección Civil y de la Fiscalía General de Justicia de la entidad colocaron sellos en distintos negocios que operan bajo la ilegalidad. Uno de estos el ubicado en en la colonia Seminario 4ta Sección, municipio de Toluca.

Pero la clausura sólo duró dos días, pues al siguiente lunes ya había reabierto sus puertas la gasera, que fue sancionada por las autoridades a través de las quejas que los residentes de la localidad han interpuesto en su contra, debido al fuerte olor a gas que emana del lugar.

Tras la reapertura del negocio ilegal los habitantes presentaron de nuevo una queja ante Protección Civil, sin embargo no recibieron una respuesta certera. Algunos de los residentes sospechan que la reapertura del establecimiento fue con aval de algunas autoridades, por ello acusaron actos de corrupción.

"No han entendido que la corrupción mata, ha pasado en todos lados y aquí lo estamos alertando a tiempo. No entendemos cómo es que la gasera sigue abriendo, el propio alcalde Juan Rodolfo Sánchez nos dijo que esa gasera no tiene los permisos municipales para abrir y mira, ya siguen trabajando como si nada, cómo es eso posible; solo con la corrupción", aseguró José, vecino del expendio del Gas L.P.

Los inconformes dijeron que sostuvieron ya, una reunión con personal de Protección Civil Estatal, dónde también les afirmaron que la dependencia no ha expedido permisos para la instalación de ese punto de venta, "queremos pedirle a las autoridades federales o al secretario de gobierno, Ernesto Nemer, que intervenga, sí no tienen los permisos, entonces cómo es que siguen operando, no respetan las leyes, no respetan a los funcionarios, lo tiene comprados o qué pasa", cuestionó el inconforme.

Por su parte, Bruno Manríquez otro de los quejosos, pidió que se investigue al personal de Protección Civil, pues al menos 50 gaseras clandestinas operan de igual manera en Toluca y sus alrededores, "lamentablemente no es un caso aislado, así está todo el Estado de México, vivimos en un riesgo latente y a nadie le importa, alguien esta haciendo millonario a costa de nuestras vidas".

Desde hace tiempo residentes de distintos municipios han iniciado una batalla legal en contra de las gaseras clandestinas, sin embargo hasta ahora van ganando los negocios ilegales, toda vez que a pesar de las sanciones éstos siguen operando.

cmo