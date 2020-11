Clausuran estacionamientos que no respetan tolerancia en Naucalpan

NAUCALPAN.- Este jueves, la Secretaría de Desarrollo Económico de Naucalpan clausuró dos estacionamientos operados por la empresa EOS Park S.A. de C.V., ubicados en los fraccionamientos Ciudad Satélite y Echegaray, por incumplir con la medida establecida en el Reglamento de Unidades Económicas de esta demarcación, a través de la cual se estipula que los aparcamientos públicos deben otorgar los primeros 30 minutos gratuitos a los clientes, sin condición alguna.

El Ayuntamiento de Naucalpan informó que el operativo se realizó este jueves, a partir de las denuncias ciudadanas que realizaron los vecinos de dichos fraccionamientos, por lo que personal de la dependencia municipal acudió a los supermercados Walmart Satélite y Walmart Echegaray y, al constatar dichas omisiones, se procedió a clausurar las plumas y permitir el libre acceso de automóviles.

"La medida no solo contempla la colocación de sellos, sino el acercamiento con la empresa concesionaria para convenir la multa, firmar una carta compromiso donde se asegure que se respetará la norma vigente y asentar el acta de retiro de sellos", indicó el gobierno municipal.

SE MANTIENEN QUEJAS DE CLIENTES

La clausura de estos lugares ocurre, luego de que clientes de estos establecimientos acusaran que las permisionarias de los estacionamientos de plazas comerciales o supermercados no están respetando la gratuidad de los primeros 30 minutos de tolerancia con la entrada en vigor de la Nueva Normalidad.

Entre los establecimientos que se encontraban incumpliendo la medida, estaban estos dos supermercados, así como uno más de la cadena Comercial Mexicana de Satélite y los de las plazas comerciales Parque Toreo y La Cúspide, entre otros, los cuales habrían aprovechado un relajamiento en los operativos de Desarrollo Económico para revertir la disposición que se venía aplicando desde marzo de 2019.

Según el Artículo 114 del Reglamento de Unidades Económicas de Naucalpan, los permisionarios de estacionamientos públicos deben ofrecer a sus clientes los primeros 30 minutos de tolerancia, sin condición alguna, como es el caso de una compra mínima o, de lo contrario, se podrían imponer sanciones que van desde los ocho mil 600 hasta los 87 mil pesos de multa, así como la inhabilitación de las plumas.

PIDEN QUE SE EXTIENDA A TODO EL MUNICIPIO

Tras ocurrir las primeras clausuras, los vecinos celebraron la aplicación de la ley, por parte del gobierno municipal y solicitaron que éstos se realicen en todos los establecimientos comerciales para evitar abusos por parte de los concesionarios.

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de Ciudad Satélite, Jazmín Priego Ruiz, informó que fue notificada por parte del secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Vinalay, que estas verificaciones se mantendrán y se extenderán al resto de las plazas comerciales y supermercados para evitar el incumplimiento de la medida.

REITERAN PETICIÓN DE DAR MARCHA ATRÁS A GRATUIDAD

El presidente de la Asociación de Estacionamientos del Valle de Toluca, Julián Niembro Rivera, había solicitado a los gobiernos locales dar marcha atrás a cualquier norma que estableciera la gratuidad por 30 minutos en los estacionamientos públicos, al considerar que se trata solo de una medida electorera que afecta considerablemente los ingresos del sector.

Recordó que este tipo de establecimientos tuvieron que cerrar sus plumas por tres meses y aún con la reactivación económica, su ocupación apenas alcanzó el 15 por ciento en promedio hasta septiembre.

Agregó que esta disposición afecta considerablemente los ingresos del sector, pues se estima que 60 por ciento de los usuarios de estacionamientos públicos la hacen válida y solo 40 por ciento pagan por su uso; no obstante, los concesionarios tienen que pagar una póliza general de seguro que le da validez a todos los vehículos que ingresan, no importando si éstos tienen pagan o no por el servicio.

Además, los dueños tienen que pagar nóminas de sus trabajadores, así como las rentas de los espacios que ocupan, lo que mantiene en riesgo la permanencia de estos negocios y el patrimonio de las familias que dependen de esta actividad.

(Sharira Abundez)