Claudia Sheinbaum, apasionada de la ciencia con fervor político

Claudia Sheinbaum supo combinar sus estudios de ciencias con su pasión por la política, y lo dejó ver en su tesis de licenciatura, debajo de la fecha "noviembre-diciembre de 1988" incluyó su postura política electoral: "año en que ganó Cárdenas". Una referencia a Cuauhtémoc Cárdenas y al Frente Democrático Nacional.

Estudió la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de UNAM y se integró en 1986 al Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que luchó contra las reformas en materia de ingreso y permanencia de los estudiantes, así como para mejorar la calidad académica de los docentes e investigadores.

En el CEU conoció a Carlos Imaz, uno de los líderes estudiantiles, y se casaron en 1987. El CEU se convirtió en uno de las fuerzas juveniles que impulsó en 1988 la candidatura a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas, y tras el llamado fraude electoral por la "caída del sistema", Claudia Sheinbaum mostró su descontento por los resultados en su tesis.

En 1988, Claudia y Carlos tuvieron una hija a quien llamaron Mariana Imaz Sheinbaum. Claudia también cuidó de Rodrigo Imaz Alarcón.

Ella tiene dos hermanos, Adriana Sheinbaum, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación y quien tuvo a Enrique Semo como asesor; y Julio Sheinbaum quien es licenciado en Física por la UNAM.

En 1990 presentó la tesis de maestría "Economía del uso eficiente de la energía eléctrica en la iluminación", en ese mismo año Carlos Imaz también obtuvo el grado de maestría y le dedicó unas palabras a ella.

"A Claudia Sheinbaum Pardo debo agradecerle tanto, que no se podría mencionar aquí. Sin embargo, debo decir que ella hizo su tesis, crió a la hija, hizo la comida, lavó los platos, paseó a los hijos, participó en el CEU, me aguantó la neurastenia, me dio ánimos y todavía revisó con ojos críticos y enriqueció todos los borradores de la tesis y a ella se debe que no aparezcan algunas barbaridades que uno se anima a decir", le agradeció Carlos Imaz.

Hizo una estancia académica de cuatro años para su investigación doctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory, asociado a la Universidad de California en Berkeley, se tituló en 1994 con tesis "Tendencias y perspectivas de la energía residencial en México. Análisis comparativo con las experiencias de eficiencia y conservación de los países de la OCDE".

En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la primera elección para Jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos símbolos se unieron: el político al que le dedicó una línea en su tesis y el instituto político que ella ayudó a fundar.

Carlos Imaz fue nombrado Coordinador General de Participación Ciudadana y Gestión Social del primer gobierno electo del Distrito Federal, y el presidente nacional del PRD era Andrés Manuel López Obrador.

En el año 1999, Carlos Imaz fue designado presidente del PRD en el DF, y uno de los impulsores de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Jefatura de Gobierno en la elección del año 2000.

Claudia Sheinbaum hizo una pausa como investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y profesora del posgrado en Energía, para convertirse en una de las principales voces en temas ambientales en la capital del país.

Andrés Manuel López Obrador se impuso en las urnas en la capital del país y ya en el gobierno nombró secretaria del Medio Ambiente a Claudia Sheinbaum.

Es cercana al hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uno de sus mentores e impulsores de su trayectoria política en los últimos 18 años, estuvo con él en los momentos más complicados del tabasqueño.

En la Ciudad de México fue Coordinadora Técnica del Fideicomiso para el Mejoramiento de la Vías de Comunicación, creado para la construcción y desarrollo del segundo piso de anillo periférico, viaducto y de otros proyectos viales durante la administración de López Obrador.

En el año 2006 renunció a la Secretaría del Medio Ambiente capitalina para asumir el cargo de vocera en la campaña a la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador.

Tras el cuestionado resultado de la elección, y la creación del "Gobierno Legítimo" de López Obrador, en 2006 fue nombrada titular de la Secretaría de Defensa del Patrimonio Nacional.

De manera paralela continuó con su vida académica y fue miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz, ya que en el "Gobierno Legítimo" coordinó el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y creó el grupo de mujeres conocidas como "Adelitas", un brazo de la resistencia civil pacífica.

En el año 2012, en la segunda postulación de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México la propuso como como Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en caso de la victoria electoral.

Claudia Sheinbaum fue postulada por MORENA -partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador- en 2015 a jefa delegacional en Tlalpan, la misma demarcación que gobernó Carlos Imaz en 2003, y de quien se separó en 2016.

Obtuvo la victoria en las urnas y gobernó Tlalpan hasta 2017, y en la tercera candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México ella coordinó el tema de gobierno y política para la elaboración del proyecto de Nación 2018-2024.

En ese año fue nombrada coordinadora general de Morena en la Ciudad de México, la antesala de la candidatura de Morena al gobierno capitalino. Ella inició campaña el 1 de abril de 2018 y tres meses después ganó la elección con 47% de los votos en la Ciudad de México.

Treinta años después, Claudia Sheinbaum vio llegar a un hombre de izquierda a la Presidencia de México como lo deseó en 1988 y ella será la primera gobernadora electa de la Ciudad de México.

