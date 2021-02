Claudia, reportada como desaparecida, es hallada en Puebla

Claudia Espinosa, conductora de Uber reportada como desaparecida es hallada en Puebla, confirmaron Procuraduría y familiares.

Tal como publicó La Silla Rota la noche del lunes, tras la desaparición de Claudia, su familia comenzó a buscarla por sus propios medios y al rastrear su celular, la última señal era en Puebla, sin embargo, después no se supo más puesto que su celular no daba señal.

Sin embargo, por la tarde de este 10 de diciembre, la Procuraduría capitalina difundió un boletín en el que se explicaba que Claudia había sido hallada con vida en Puebla y se encontraba detenida por robo en una agencia del Ministerio Público.

Posteriormente, La Silla Rota buscó a la familia de Claudia para conocer si estaban al tanto de la información y su hija Karen que se encontraba en las instalaciones del C5 para obtener más información sobre el abandono del automóvil que manejaba su madre como chofer de Uber.

"Tenemos un tío en Puebla que fue a la agencia del Ministerio Público a buscar a mi mamá y cuando él llegó a la agencia le dijeron que mi mamá no estaba ahí y que había sido presentada con un nombre distinto", explicó Karen, versión que coincide con lo dicho por la Procuraduría en su tarjeta informativa.

Horas más tarde, según la confirmación de Karen, Claudia llegó por su propio pie a casa del familiar que había acudido a buscarla al Ministerio Público.

"No sabemos cómo fue ni qué pasó, no hemos podido hablar con ella, pero mi tío me mandó una fotografía de ella, está golpeada", relata.

De los golpes que narró la hija de Claudia, se desconoce mayor información.

fmma