"Clases online nos metió presión al por mayor": alumnas de la UAM

Vikary y Diana terminaron el trimestre el 10 de julio, en la Universidad Autónoma Metropolitana Plante Xochimilco. Lo hicieron con mucho estrés, debido a que no fue un trimestre común, sino que lo tomaron a distancia, debido a que en las escuelas se suspendieron las clases, como parte de las medidas para evitar contagios de la covid-19.

Ambas pensaron que por estar en casa sería más fácil, pero fue lo contrario: hubo más tareas y a algunos maestros se les complicó el uso de las plataformas virtuales.

"Siento que el estrés fue mayor, es diferente. Cuando estás de manera presencial tienes un horario establecido y te puedes organizar mejor, o si tienes duda en ese momento la puedes expresar más fácil. Pero de manera virtual el hablante solo se ve él y no ve a todos. Además, dejaban demasiadas tareas.

"Sabemos que antes, de manera presencial de lunes a viernes te dejaban también, pero no te hablan el fin de semana para avisar que el domingo debes enviar un proyecto de 4 cuartillas. Ahora, de manera virtual, una tarea te la anexaban el fin de semana. De repente nosotros estábamos en clases en zoom, con proyectos, con tareas, exámenes, entonces sí llegamos a un punto en que nos estresamos demasiado", dice Vikari.

ALGUNOS DESISTIERON

Ella no era la única estresada. Algunos compañeros le hablaban y le decían que los maestros dejaban mucha tarea y que las instrucciones no siempre eran claras. Unos las entendían de una manera y otros de otra y se hacía un teléfono descompuesto para el cual los maestros no siempre mostraban una actitud comprensiva.

"Cuando les pedías resolver esa duda ya estaban molestos y decían que ya nos habían explicado tal cosa", dice Vikari.

Kitzia era jefe de grupo y le tocaba plantear a los profesores las dudas de sus compañeros. Cuando lo hacía, ella era la regañada, explica con una sonrisa resignada.

"Uno de ellos me regañó de que yo sólo mandaba las instrucciones por whattsapp y no las leía y yo sentía que no solo era mi responsabilidad".

TABLETS PARA LOS DESCONECTADOS

En abril comenzó el trimestre en la UAM. Al inicio ambas estudiantes recuerdan que la Universidad hizo una encuesta entre los alumnos para saber quiénes tenían computadora o Tablet, así como acceso al internet. Quienes carecieran de herramientas para conectarse, la UAM les ayudó con una tablet.

Diana y Vikari reconocieron el esfuerzo de su alma mater, que atribuyeron a que por la huelga del año pasado, le urgía recuperar clases.

Pese a ello, hubo algunos alumnos que simplemente se dieron de baja o ya no entraron a las clases en línea porque no les gustaban.

"Decían que era una mala broma", recuerda Vikari.

CLASESITAS Y CLASESOTAS

Algunas clases eran sui generis. Hubo profesores que exponían 20 minutos, cuando cada clase duraba 3 horas. Además, se notaba que no se preparaban.

En contraste, hubo una maestra que sobrepasaba las tres horas y una vez casi llegó a las 5 horas continuas, eso sí, con descansos de 10 minutos, añaden ambas.

Otra dificultad es que los maestros creían que como los jóvenes de ahora están muy metidos en el internet en automático no deberían dificultades para conectarse. Pero algunos no sabían entrar o no siempre estaban al pendientes, entonces llegaban a la clase sin estar enterados de alguna tarea de esas que pedían los fines de semana.

Había otras fallas más simples, como un apagón eléctrico, que le pasó a Kitzia.

"A mí me pasó en clase, que se fue la luz y yo era la anfitriona y era el estrés total, pero mis compañeros siguieron conectados".

ALGUNOS MAESTROS SUFRIERON

Había maestros que de plano estaban perdidos, como el brillante ganador del premio Xavier Villaurrutia en 1983, el escritor Héctor Manjarrez, que para su fortuna contó con la ayuda de Kitzia.

"Él no sabía cómo entrar. Yo le ayudaba, le tenía que decir qué aparecía en la pantalla. Una vez perdimos la clase porque no podía acceder a zoom. Pero en general lo hacíamos funcionar y buscábamos la plataforma adecuada".

Manjarrez no era el único con problemas. A otra profesora el internet se le trababa.

"Se molestaba si le decíamos, ella estaba estresada de que siempre fuera por computadora".

Hubo otra maestra que se sintió la Gran Hermana y exigió que todos los alumnos tuvieran la cámara prendida.

"Quería que estuviéramos ahí y nos ponía a hacer ejercicios para vernos", dicen ambas, aliviadas de que haya acabado el trimestre.

(Sharira Abundez)