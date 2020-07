Cifra de hospitalizados por covid en CDMX sigue en aumento

Durante este fin de semana se registró una alza de personas en terapia intensiva por covid-19 y el aumento de hospitalizados continúa en la Ciudad de México.

De acuerdo con el informe que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum que dio este viernes, en la CDMX hay 16 mil 969 camas de las cuales más del 50% están ocupadas ante esta alza.

Sin embargo, comentó que hay cuatro indicadores para el cambio de semáforo, no sólo las hospitalizaciones porque puede haber 49% de ocupación, pero sin no mejoran los otros factores no se pasa a Semáforo Amarillo.

Buenas noches, les comparto el informe diario de la situación de la Ciudad frente al Covid-19.https://t.co/AQOSdZLeyG#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/29kVOoumk4 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 27, 2020

Los indicadores que el Gobierno Federal y el grupo epidemiológico designó son:

- La ocupación hospitalaria con menos del 50%.

- La tendencia de hospitalización en los últimos 30 días (si no hubo alzas y se mantuvo estable en los casos de covid-19.

- Tendencia en el síndrome de covid-19 en los últimos 14 días (descenso contínuo).

- Porcentaje de positividad de coronavirus menor al 20%.

Hasta el 23 de julio se reportan 3 mil 448 personas no intubadas por problemas respiratorios desarrollados por la covid -19 y 774 intubadas.

Asimismo, van 23 días con menos de 900 personas en terapia intensiva del 3 al 26 de julio. Se registran 19 mil 4747 recuperados de hospitales.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum comentó que, de acuerdo con el reporte diario de casos covid-19, en la Ciudad se reportan 68 mil 903 casos confirmados y 8 mil 693 defunciones.

Asimismo, se registraron 6 mil 938 confirmados activos estimados y 15 mil 156 sospechosos.

Eduardo Clark, director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, dijo en conferencia de prensa que si bien ha habido un descenso en la capacidad hospitalaria, en la última semana, del 13 al 17 de julio, el descenso representó 1%.

Claudia Sheinbaum reconoció que las medidas de protección ayudaron a la disminución en el número de hospitalizaciones, sin embargo, se debe realizar una evaluación.

Diariamente se presentan los datos a las 19:00 para que en la mañana siguiente se revele si la situación de contingencia sanitaria ha mejorado o no. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum da a conocer el avance de las casos de coronavirus en la ciudad para determinar el regreso de actividades de forma escalonada según la disminución constante de casos.

La mandataria envió un mensaje a los capitalinos recordando que aún estamos en alerta por el virus que es necesario seguir las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y lavado constante de manos " el naranja está más cerca del rojo que del verde, eso significa que estamos en alerta, el covid-19 sigue siendo un enfermedad entre nosotros y que la única forma de protegernos es siguiendo las reglas correctamente".