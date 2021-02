Cierre de panteones por Día de Muertos en CDMX: esto sabemos

La alcaldía Cuajimalpa anunció que continuarán cerrados sus 5 panteones durante la conmemoración del Día de Muertos y aclaró que las inhumaciones se llevarán a cabo bajo las medidas sanitarias vigentes.

Los panteones El Calvario de San Pedro Cuajimalpa, San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlaltenango, y Jardines de Santa Elena en Zentlapatl ubicados dentro de Cuajimalpa fueron cerrados desde el 20 de marzo, como parte de las acciones para mitigar la propagación del covid-19.

Los servicios funerarios no se ven afectados, solo se permite el acceso a un grupo entre 10 y 15 personas, quienes debían de cumplir con el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura y mantener la sana distancia.

Los panteones de la Alcaldía #Cuajimalpa permanecerán cerrados durante la próxima celebración de Día de Muertos, para evitar incremento de contagios por #Covid19, de acuerdo a instrucciones de las autoridades de #Salud. Gracias por tu comprensión y apoyo. @AdrianRubalcava pic.twitter.com/WBLRivq7FV — Alcaldía Cuajimalpa de Morelos (@AlcCuajimalpa) October 16, 2020

La alcaldía exhortó a sus habitantes a quedarse en casa para evitar nuevos contagios por coronavirus durante el desarrollo de sus tradiciones del Día de Muertos "Cuajimalpa cuenta con 4 pueblos con muchas tradiciones y costumbres, sin embargo, invitamos a los vecinos a quedarse en casa este Día de Muertos, aún mantenemos cinco colonias en semáforo rojo, tres de estas son San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco y San Pedro Cuajimalpa, por lo que pedimos a la población conmemorar a sus fieles difuntos desde casa, con la finalidad de evitar riesgos"

A la fecha catorce alcaldías anunciaron el cierre de panteones durante las fechas del Día de Muertos, para evitar la propagación del covid-19.

La alcaldía Álvaro Obregón anunció que sus seis cementerios estarán cerrados y los festejos del 1 y 2 de noviembre quedan suspendidos, "así como romerías y eventos masivos de cualquier índole". Sin embargo, la alcaldía aclaró que el servicio de inhumaciones se mantendrá activo.

La alcaldía Coyoacán informó de la suspensión de actividades del Día de Muertos, como la colocación de ofrendas y actividades artísticas, por lo que desde el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre los panteones de La Candelaria, Los Reyes, San Francisco, Santa Úrsula Coapa y San Pablo Tepetlapa permanecerán cerrados, por lo que habrá vigilancia para evitar concentraciones en los alrededores y vendedores ambulantes.

Por su parte Raymundo Martínez Vite, alcalde de Tláhuac, el lunes pasado informó que los once panteones que tiene la demarcación cerrarán, por lo que pidió a pobladores celebrar a sus muertos en casa.

Asimismo, dijo que festividades como La Alumbrada, en San Andrés Mixquic, serán cancelados

Explicó que en su lugar autoridades realizarán un operativo para evitar que grupos de personas lleguen al poblado para la tradicional celebración.

En el caso de Tlalpan, la alcaldesa Patricia Aceves dijo que serán canceladas todas las romerías y que los camposantos cerrarán sus puertas.

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada confirmó que los 10 panteones ubicados en esta alcaldía, entre ellos dos de los más grandes de la Ciudad de México, estarán cerrados durante la conmemoración del Día de Muertos, el panteón civil de San Nicolás Tolentino, el de San Lorenzo Tezonco, para evitar la propagación de la covid-19.

Ya que de acuerdo con la alcaldesa "históricamente asisten por lo menos 200 mil personas" a estos panteones durante esas fechas. Por lo que se desplegará un operativo durante para que las personas que intenten visitan estos sitios se han orientados por servidores públicos e informarles sobre esta medida preventiva.

Debido a que Iztapalapa es la demarcación con mayor cantidad de contagios acumulados por la covid-19 con 20 mil 89 a la fecha, la alcaldesa comentó que si "se detuvo el Día de las Madres, si se detuvieron los carnavales, si se modificó la Representación de la Semana Santa, si se suspendió la actividad de tianguis y comercios no esenciales, también detengamos el tema de los panteones y de las fiestas por el Día de Muertos", por lo que exhortó a sus habitantes a no hacer reuniones.

"Eviten fiestas de las llamadas Halloween o noche de muertos o como se les quiera designar. Lo importante es que no haya reuniones familiares o de amigos y menos masivas porque ahí ocurren contagios que luego se expanden a la familia, principalmente a los adultos mayores o personas con enfermedades crónico degenerativas".

Alcaldías como Venustiano Carranza, Benito Juárez, Xochimilco, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Azcapotzalco también han informado del cierre de los panteones durante los primeros días de noviembre.

En el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, si bien no administra ningún panteón, el de San Fernando y el Francés, que es privado, no abrirán al público.

COVID DEJA SIN MEGA OFRENDA A LA CDMX

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que este año no se instalará Megaofrenda en el Zócalo capitalino, por la emergencia sanitaria por la covid-19.

En sesión de preguntas y respuestas durante la visita a una obra en el Río Magdalena, Sheinbaum insistió en que no es tiempo de fiestas.

Sin embargo, mencionó que por parte del Gobierno habrá una conmemoración vía virtual, al mismo tiempo que aseguró que la próxima semana se dará a conocer el protocolo de panteones para las celebraciones de Día de Muertos.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a apoyar a agricultores comprando flor de cempasúchil.

(cmo/Sharira Abundez)