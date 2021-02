Cierre de calles por inseguridad confronta a vecinos de Tlalnepantla

En los últimos cuatro años, al menos 15 de las 35 calles que conforman el fraccionamiento Pirules, en Tlalnepantla, han sido cerradas por los vecinos de esta comunidad para aminorar el robo en todas sus modalidades.

De acuerdo con los vecinos, con esta medida se pretenden reducir los delitos como el robo de automóviles, a casa-habitación, a transeúnte y de autopartes que les han aquejado en los últimos años debido a su cercanía con el Periférico Norte.

"Nosotros a cada rato éramos víctimas de robos a cualquier hora del día; sin embargo, desde que cerramos la calle, se redujeron considerablemente los delitos. Si bien no estamos exentos, los delincuentes ya la piensan más y los bajamos a uno o dos por año", comentó Estefanía, vecina de la calle Cerro de Acambay.

Aumentan robos en la pandemia

Los colonos aseguran que, ante el clima de inseguridad que persiste en esta región, han optado por apropiarse de las calles y cerrarlas completamente, pues la policía municipal se ha visto rebasada en las últimas dos administraciones, lo que ha provocado que los robos tengan un incremento, especialmente, en temporadas como las vacaciones de verano y decembrinas, así como en la que se enfrenta actualmente por la contingencia sanitaria.

"No podemos decir que estamos peor que nunca, pero sí enfrentamos un problema de inseguridad que se agravó con la pandemia de covid-19, pues otra vez empezaron a robarse automóviles o a desvalijarlos y comenzaron a asaltar a los vecinos cuando caminan por las avenidas principales como Boulevard Popocatépetl", aseguró Francisco Robles, vecino del fraccionamiento.

De acuerdo con los testimonios, a partir del mes de mayo, se incrementaron los asaltos por parte de sujetos armados que viajan a bordo de vehículos en grupos de dos o tres para cometer los ilícitos. Posteriormente, inició el robo de autopartes, como faros y espejos laterales, y siempre usando un vehículo como escudo para cubrir el robo. De esta forma, se registran al menos dos casos por semana a todas horas del día y en la madrugada.

Quieren cerrar más calles

Lo anterior, ha propiciado que los vecinos de calles como Nevado de Toluca quieran sumarse a la propuesta de cerrarlas, reconoció la presidenta de la Asociación de Colonos de Los Pirules A.C., Teresa González.

Sin embargo, para la líder vecinal ésta no es la solución al problema de la inseguridad, ya que se trata de una alternativa que no es práctica para todos los colonos, especialmente, para los adultos mayores, ya que tienen que invertir cerca de 30 mil o 40 mil pesos para colocar una reja eléctrica, que no ha servido para aminorar estos delitos.

Por otro lado, señaló que se da pie a otras problemáticas que no existen, pues el organismo de agua no ha podido reparar la red hidráulica, lo que tiene colapsado al sistema de drenaje y, por otro lado, los servicios de limpia, no pueden realizar su función de forma correcta, pues les impiden ingresar a estas calles, aun cuando se comprometen a mantener abiertas las rejas durante el día.

LEER MÁS: INTENTAN LINCHAR A MUJER EN AMECAMECA POR DECAPITAR A SU MARIDO

"El problema que se presenta es que no les permiten el paso y luego se quejan de que el gobierno municipal no les brinda el servicio, pero eso sí, siguen metiendo a gente desconocida a sus casas para que les hagan labores de plomería o de limpieza y, después, se presentan los asaltos", comentó.

Teresa González aseveró que, tan solo en la contingencia sanitaria del covid-19, el cierre de calles impidió que las ambulancias pudieran ingresar por pacientes graves a causa del virus o que los servicios de emergencia salieron rápido del fraccionamiento con los pacientes.



"Nosotros estamos en contra del cierre de calles y hemos propuesto que quienes lo decidan hacer, se encarguen de pagar servicios privados como el del alumbrado, la seguridad y la recolección de basura. Si quieren privatizar las calles que lo hagan con todo y sus servicios", dijo.

Cierre ilegal



En lo que va de la actual administración municipal, tan solo se han cerrado cuatro calles más, entre las que se encuentran Cerro de Atenco, Cerro de la Bufa, Cerro del Borrego, Nevado de Toluca y podría incorporarse Cerro de Guadalupe, las cuales se suman a Cerro del Águila y Cerro de Acambay que ya tenían sus accesos cerrados desde la administración anterior, por mencionar algunas.

El Ayuntamiento de Tlalnepantla informó que el cierre de calles es ilegal, pues no está contemplado en el Bando Municipal, por lo que no se han otorgado permisos para hacerlo a algún vecino en esta administración y cuando se ha detectado que alguien está colocando rejas, acude personal de la Dirección de Gobierno para retirar las estructuras; sin embargo, de acuerdo con los vecinos inconformes, esto no ha sucedido, a pesar de que se le han reportado estos hechos al gobierno local.

Aplican operativos

El comisario de Seguridad Pública de Tlalnepantla, César Dorantes Rodríguez, reconoció que, a partir de la contingencia sanitaria del covid-19, se registró un repunte de aproximadamente dos por ciento en la incidencia delictiva; sin embargo, atribuyó los hechos delictivos al llamado "efecto cucaracha", donde los delincuentes pasan de un lugar a otro para delinquir.

LEER MÁS: CAEN CUATRO PRESUNTOS INTEGRANTES DEL CJNG EN TLALPAN

"Definitivamente, creo que, hablando de manera general, los municipios aledaños han tenido un incremento por la reactivación de los delincuentes después de la pandemia", sostuvo; sin embargo, aseguró que, en este último mes, se han dado golpes importantes a las bandas criminales, con la detención de al menos nueve células dedicadas al robo a casa-habitación, de vehículos, al transporte de carga y a transeúnte.

Agregó que estas detenciones son resultado de la coordinación que existe entre las autoridades estatales y municipal, así como con la Guardia Nacional y las policías de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

(Ameyaltzin Salazar)