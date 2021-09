Cierran tres escuelas por covid en municipios de Edomex

Coyotepec, Méx.- Padres de familia y profesores determinaron el cierre de un jardín de niños en Coyotepec, denunciaron que fueron detectados 3 casos de covid en alumnos de esa institución; en Naucalpan en una secundaria del pueblo de San Francisco Chimalpa por prevención, los directivos determinaron que sus labores académicas serán sólo a distancia, y en el municipio de Cuautitlán Izcalli una secundaria fue cerrada por daños estructurales y optaron por parar sus labres de enseñanza-aprendizaje hasta que se verifique que puedan reanudar con seguridad su actividades presenciales.

En el caso particular de Coyotepec, algunos de los padres de familia, en acuerdo con los profesores, consideran cerrar el jardín de niños Antonio Caso debido a que detectaron que tres de los niños que estudian en ese colegio dieron positivo a covid-19.

Ante el temor de que se generen más contagios entre los menores que asistían a clases presenciales, de esa escuela ubicada en la calle Puebla del barrio de Ixtapalcalco, decidieron pedir el cierre del plantel, a las autoridades de salud.

La señora Fátima Jazmín Velázquez, vecina del lugar refirió que no hay certeza de que los niños hayan sido infectados en el lugar, y "más bien algunos padres quieren que se cierre la escuela, pero algunos de los niños están recibiendo clases normales", dijo.

Mientras que en opinión de la señora Ivonne Chacón, los menores ya iban contagiados desde sus casas, "recuerden que el virus tiene cierto tiempo de incubación, siempre le echan la culpa a los demás, pero no se hacen responsables de sus propios errores", dijo.

De ello ya tienen conocimiento las autoridades educativas y del sector salud en la región, a efecto de que tomen las medidas necesarias.

En otro caso en Naucalpan, mediante el comunicado 02 de la Dirección Escolar de la Secundaria Ricardo Flores Magón que se encuentra en el poblado de San Francisco Chimalpa, se informa que para evitar que los estudiantes se contagien de covid, y considerando que no hay as condiciones mínimas para garantizar que no contraigan el virus, decidieron que las clases sólo serán en la modalidad de distancia.

En Cuautitlán Izcalli padres de familia de la escuela secundaria técnica 73 "Octavio Paz", apoyan el cierre temporal de ese colegio, debido a que por el sismo de esta semana se daño su estructura en algunas aulas.

La secundaria se localiza en Jardines de la Hacienda y piden que Protección Civil Municipal realice una inspección, para que determine si el inmueble puede ser usado con seguridad para los profesores y estudiantes, o no.

Araceli Palma González, madre de uno de los estudiantes destacó que la estructura de la escuela ya tenía daños desde el sismo del 2017, sin embargo, nunca se atendió "no se le da mantenimiento y la tienen en el abandono", dijo.