Ciclovia en Toluca pone en jaque a comerciantes y ciclistas

TOLUCA.-No más de 10 propietarios de comercios ubicados sobre la avenida Isidro Fabela, ubicada al norte de la ciudad de Toluca, mantienen afuera de sus negocios, como torterías, loncherías, taquerías, pequeños restaurantes, tiendas para materiales para la construcción y refaccionarias, por citar algunos giros, pequeñas vinilonas en las que aceptan que pase por la zona una ciclovía emergente de ocho kilómetros de longitud, pero no por dicha vialidad que parte prácticamente parte de la glorieta a La Maquinita y termina en las inmediaciones de la terminal de autobuses.

El principal argumento de los comerciantes es el que ya sus clientes no podrán estacionarse sobre el carril derecho, que es donde ya está marcada con pintura blanca dicha ciclovía y por consecuente, perderán clientela y dinero, sin embargo, hay que considerar que en el carril derecho no está permitido estacionarse y esto se ha hecho por décadas.

"A mi me perjudicaría en el aspecto de que aquí nos dedicamos a instalar acumuladores para vehículos, entonces, ¿cómo se los instalo?, ya no se podrían parar aquí (en el carril derecho) cinco minutitos para que se les instale su batería, me parece bien que se preocupen por los ciclistas, pero creo que deberían hacer un estudio a fondo porque a lo mejor benefician a los ciclistas pero perjudican a los demás, al comercio, porque Isidro Fabela siempre ha sido una zona comercial, hay muchas opciones, como Isabel la Católica que es una calle muy poco transitada, puede ser en medio (del camellón), el gobierno tiene a los especialistas", justificó el señor Romualdo Hernández.

Por su parte, Ernesto Villareal, señaló que a él no le perjudica para su refaccionaria el paso de la ciclovía, pues tiene estacionamiento donde puede hacer su trabajo, "yo lo veo positivo porque pasan muchos ciclistas, tanto en la mañana como en la tarde y es una forma de darles su espacio a ellos, porque es complicado para ellos que andan en bici, los camioneros y coches particulares les dan el laminazo, a los demás sí les perjudica porque no tienen un área para estacionarse con sus clientes o proveedores".

Ante esto, activistas con la campaña #SiAlaCiclovíaToluca, ya entregaron a los gobiernos estatal y municipal mil 600 firmas ciudadanas que apoyan este proyecto, pues solo en esta parte de la capital mexiquense se movilizan a diario más de dos mil ciclistas, entre quienes se trasladan por cuestiones de trabajo y hasta los que ruedan de forma recreativa y no hay más de 600 comercios.



"El diseño como tal de la ciclovía por la derecha no solo es compatible con la dinámica, sino que es un diseño que está respaldado por manuales de diseño urbano, este diseño de calle va a asegurar y garantizar que quienes utilizan la bicicleta por decisión, por necesidad o por la razón que sea, puedan llegar a sus destino o puedan cruzar esa vialidad que actualmente cuenta con más de dos mil ciclistas, no es una batalla entre ciudadanos, no es una razón para el encono de ciclistas contra comerciantes", apuntó el activista Adrián Chavarría Millán.

Sus compañeros, Jazmín Cristino Reyes, Patricia Luna y Karla Corona Rojas, agregaron que la ciclovía emergente no es negociable ni tampoco viable sobre el camellón de Isidro Fabela, pues hay manuales de infraestructura ciclista y de diseño urbano que señalan que los ciclistas tienen una mayor prioridad que los automóviles, ya que una bicicleta es un vehículo de baja velocidad que tiene que ir por el carril derecho.

"Ponerlos en el camellón obliga a los ciclistas a cruzar por carriles de alta velocidad para incorporarse a la ciclovía y los vulnera y aumenta los puntos de conflicto para que tengan un accidente o un asalto, además de que obliga a una mayor semaforización y las vueltas en izquierda en las calles complican más el flujo de todos los vehículos y se hace más lenta la calle. De todas maneras las ciclovías en camellón no las utilizarían los ciclistas porque para ellos el flujo natural, el más fácil y el que conecta con sus barrios y calles aledañas es a la derecha", puntualizó Adrián Chavarría.

En la capital del Estado de México los gobiernos estatal y municipal proyectaron desde el último trimestre del año pasado dos ciclovías emergentes, ésta de Isidro Fabela que consta de ocho kilómetros con 64 intersecciones y la de Paseo Colón, que tiene una extensión de siete kilómetros con 40 intersecciones.

Lo anterior por la urgencia de darle mayor movilidad a la ciudad capital y disminuir los altos índices de contaminación, por lo que es considerada como la más contaminada del país, de acuerdo al propio presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.





(Sharira Abundez)