Ciclovía en Toluca, en el olvido; ciclistas se ponen las "pilas" para relanzarla

Juvenal utiliza la bicicleta todos los días para trasladarse, vive en San Juan de las Huertas, Zinacantepec, y para poder llegar al trabajo circula por avenida Isidro Fabela, en Toluca, una de las vías más complicadas para los ciclistas por falta de espacios seguros.

El año pasado, Juvenal fue "aventado por un camión" cuando circulaba a la altura de La Maquinita. El accidente le significó fracturas múltiples en el lado izquierdo del cuerpo y seis meses hospitalizado.

"Iba para el trabajo y me aventaron, me fracturaron la cadera, la mandíbula. Estuve en el hospital mucho tiempo y sí quedas con miedos, me costó mucho trabajo subirme a la bicicleta de nuevo sobre todo porque mi mano izquierda ya no sirve como antes pero no me queda de otra, no gano lo suficiente como para andar en camión".

LA CICLOVÍA DE ISIDRO FABELA

Con la pandemia de covid-19 fue necesario buscar opciones de movilidad que no significaran un riesgo a la salud por lo que colectivos ciclistas exigieron la creación de la ciclovía en Isidro Fabela, proyecto que si bien inició hace casi dos años, fue abandonado.

El proyecto ejecutivo contemplaba un carril para los ciclistas a lo largo de 8.18 kilómetros con una inversión de 3 millones 300 mil pesos, sin embargo los comerciantes de la vialidad se negaron pese a que se controlaban áreas de carga y descarga para sus negocios. En ese momento también argumentaron que sus clientes no tendrían dónde estacionarse lo que impactaría en sus ya afectadas finanzas.

EL RESCATE DEL PROYECTO

La mañana de este lunes, ciclistas y activistas agarraron la brocha y pintura para señalizar la ciclovía en el tramo que está comprendido entre Independencia y Primero de Mayo.

Uno de los que se unieron fue Juvenal, quien no tenía programado ponerse a pintar pero pasó por la zona y decidió donar su tiempo.

EL OLVIDO

"Esta ciclovía se concibió hace dos años como una ciclovía emergente, después, por iniciativa de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento se definió que fuera permanente, el gobierno estatal tenía los recursos para hacerla y Toluca ganó una convocatoria a nivel nacional por parte de Sedatu para darle seguimiento el proyecto pero el gobierno del estado se levantó de las mesas de trabajo", comentó el activista pro movilidad sustentable, Gabriel Medina Peralta.

Lamentó que el olvido de éste otro texto ha regresado a la calidad de vulnerables a casi 3 mil ciclistas todos los días.

CICLISTAS, CASI TODOS HOMBRES

Debido a que no existen condiciones, en especial en las ciclovías de la zona norte, como en la avenida José López Portillo, para que las mujeres transiten, la bicicleta por necesidad se ha convertido en un tema de hombres.

Al día entre ochocientas y mil personas ocupan esta ciclista, y el horario con mayor flujo es de 5:00 de la mañana a 8:00, que es cuando los trabajadores se mueven al trabajo, y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

Por esta problemática, los usuarios en muchas ocasiones prefieren arriesgar la vida por los carriles para automóviles, por los que incluso circulan unidades de carga pesada, a correr el riesgo de ser asaltados.

"Recordemos que el 98% de ciclistas en Toluca son hombres, es decir, sólo el 2% son mujeres y tiene que ver con la ausencia de infraestructura, si en Isidro Fabela hubiera ciclovía habría más mujeres rodando como lo vemos en Colón donde las mujeres llevan a sus hijos a la escuela en bicicleta", añadió Medina Peralta.

LA PRIMERA INTERVENCIÓN

Debido al abandono histórico de la movilidad sustentable en Toluca, activistas señalaron que continuarán buscando relanzar como iniciativa ciudadana el reforzar la infraestructura ciclista pues es la fuerza laboral de Toluca la que debe tener un traslado seguro, así como se procura para los automovilistas.









(SAB)