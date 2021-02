Ciclistas y peatones, los más vulnerables con reclasificación de velocidad

Durante años, activistas de la bici, organizaciones sociales, colectivos y peatones han luchado por disminuir las 16 mil muertes que ocurren por accidentes viales en México al año, así como tener espacios para usuarios de vehículos no motorizados.

Sin embargo, con la reclasificación del límite de velocidad en 11 vías de acceso controlado por su estructura en la Ciudad de México que anunció el gobierno capitalino, ciclistas consultados por LA SILLA ROTA consideraron que habrá un retroceso en los esfuerzos para reducir el número de accidentes viales, incluso prevén un aumento de fallecimientos por atropellamiento.

Ari Santillán, coordinador de proyectos de comunicación en CityEs y activista de la bici, dice que esta medida vulnerará a todo usuario de la vía y del espacio público en esas zonas. Además, acotó, contraviene acuerdos internacionales que han firmado el país y la Ciudad de México como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Decenio de Acción por la Seguridad Vial, el C-40, entre otros.

“Esta política es regresiva. Va en contra de estos acuerdos y por ende provocará que haya más riesgos, no solo para ciclistas o peatones, también para automovilistas. Un choque a 80 kilómetros por hora puede ser mucho más grave y mortal que a 50”.

Agregó que a 80 km por hora se requieren, por lo menos, de 40 metros para frenar en caso de un imprevisto. A 50 km por hora la distancia es de 25 o 30 metros. “Esa diferencia es bastante amplia”.

"(Bajar la velocidad a 50 km/h) efectivamente va a reducir los accidentes en zonas urbanas, va a permitir que las personas lleguen a los centros de salud con signos vitales en caso de accidentes.” En 2018, la @conaset redujo los límites de vel. en Chile https://t.co/TL4bdNNdam pic.twitter.com/OghldpFyvA — CityEs! (@cityesglobal) 21 de marzo de 2019

Todos los acuerdos internacionales, al igual que la literatura en el tema, coinciden, dijo Santillán, en que la velocidad es uno de los mayores problemas de violencia vial en el mundo.

La filosofía de la visión cero lo que marca es que el ser humano comete errores. No obstante, se pueden gestionar las ciudades para que esos errores no cuesten vidas o lesiones graves. Dentro de esas acciones está la reducción de velocidad.

“El cambio de velocidades si afecta, aumenta la percepción y riesgo de sufrir un accidente grave, ya que a esas velocidades al manejar un automóvil, el campo de visión se reduce, tardan más en frenar. Cualquier imprevisto puede generar consecuencias más graves”.

Consideró que en términos de comunicación lo que podría generar la reclasificación en los límites de velocidad en la capital del país es incentivar el uso del automóvil y aminorar el de otros medios de transporte porque es más riesgoso utilizarlo por las altas velocidades.

Muy triste y preocupada por la decision de la Ciudad de Mexico de subir la velocidad de 50 a 80km/h en vias donde hay usuarios vulnerables. Una decision en contra de las recomendaciones de la @WHO y que retrasa a la Cuidad de Mexico en todo el trabajo en seguridad vial. https://t.co/hGiRoGBimM — Claudia Adriazola-S (@cadriazola) 20 de marzo de 2019

Gobierno de CDMX no protege ciclistas

Ruth Pérez, investigadora del Conacyt, comisionada en el Laboratorio Ciudades en Transición de la UAM Cuajimalpa y ciclista, coincidió con Santillán en que la gran tendencia a nivel internacional es bajar las velocidades.

“Se sabe que la velocidad es un factor de riesgo para los más vulnerables de la vía, que de por si ya son vulnerables, y al incrementarlas se refuerza esa indefensión”.

Con esta medida, el gobierno capitalino en lugar de proteger a los más vulnerables, que son los ciclistas, peatones y ahora los usuarios de los vehículos motorizados como los patines eléctricos, los va a vulnerar aún más, indicó Pérez.

“Esto no tendrá un impacto positivo para nadie. Con esto pareciera que lo más importante es el tiempo y no la vida de las personas. Un impacto a más de 60 kilómetros por hora hay 85 por ciento de probabilidades de que el peatón o ciclista que atropellaron muera. Si se reduce la velocidad hay menos probabilidades”.

Agregó que pareciera que con esta política se pretende que los automovilistas lleguen más rápido a su destino. No es así. Dijo que hay personas que han demostrado que al incrementar un poco la velocidad de todas formas no llegan antes, debido al tráfico que hay en la ciudad y a las horas pico cada vez se están extendiendo más.

“¿Cuál es el mensaje que están enviando a los automovilistas? Al final se están permitiendo mayores velocidades. Sabemos que en esta ciudad hay muchas violaciones al reglamento de tránsito, pero además el gobierno está siendo más permisivo con las personas que pueden poner más en riesgo a las personas vulnerables. Con esto no solo podrían incrementar los accidentes, sino las muertes.

“Esta medida no está resguardando la seguridad de los más vulnerables. No les interesa. Hasta ahora no he visto ningún programa o política dirigida a proteger a ciclistas, peatones y vehículos motorizados”.

Me preguntó que harán ahora los conductores con el tiempo que les va a sobrar por conducir sobre Insurgentes a 80 km/h, en vez de 50 km/h.(1 min. 42 seg. sin tráfico y en el límite) Gracias @andreslajous y @Claudiashein. Eso sí que impacta en la calidad de vida de los ciudadanos pic.twitter.com/BbX5RZi3T2 — Maya en Bici (@MayaEnBici) 20 de marzo de 2019

Convocan a manifestación

Luego del anuncio de la reclasificación, organizaciones civiles, colectivos y activistas convocan a una manifestación este viernes 22 de marzo a las 18:00 horas en el Parque de la Bombilla.

“La exigencia es revertir esta medida y cambiar la política de movilidad hacia una movilidad más segura para todas las personas. No estamos hablando no solo de ciclistas, peatones o usuarios vulnerables, sino también de automovilistas, ya que aquel conductor que respeta las normas y maneja con tranquilidad, también se está poniendo en riesgo su integridad y patrimonio”, sentenció Ari Santillán.