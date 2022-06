Ciclistas de Naucalpan piden apoyo para impulsar transporte alternativo

Naucalpan, Méx.- La agrupación Bicimixtles, que promueve el uso de las bicicletas como alternativa de movilidad, su uso recreativo y deportivo ve poco interés por parte del gobierno municipal por apoyar en el impulso al uso de este medio de transporte, ya que incluso determinó reducir a una hora el cierre dominical de las vialidades por donde cruzan las ciclovías.

En Naucalpan en administraciones anteriores fueron realizados diversos tramos de ciclovías para uso de los ciclistas, la cual conecta a Naucalpan con la alcaldía de Azcapotzalco, cruzando por calzada de Las Armas, Pastores y Echegaray.

Pero en febrero de 2021, las autoridades locales inauguraron otra ciclovía emergente que corre por la Avenida 16 de Septiembre desde la Avenida Ingenieros Militares hasta las inmediaciones de San Bartolo. Esa última ruta mide 2.54 kilómetros y se recorre en 12 minutos, lo que facilita la movilidad para las personas que se dirigen desde Naucalpan a la Ciudad de México.

Sin embargo, de acuerdo con Patricia Calderón representante de Bicimixtles, asociación civil que promueve el uso de la bicicleta, informó que sostuvieron una reunión con la alcaldesa Angélica Moya Marín y el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes les informaron que definitivamente reducirán de 4 horas a 1 hora el cierre de las vialidades, donde cada domingo se realizan recorridos familiares en bicicleta.

Según la alcaldesa Angélica Moya Marín, la razón de la disminución es porque la gente ya no usa las vialidades destinadas para los domingos familiares en bicicleta, "la gente ya no asiste y ya no las usan".

En respuesta los Patricia Calderón explicó que si la gente no ve apoyo del gobierno local, entonces es obvio que no hay promoción y por lo mismo la participación se ve reducida, cosa contraria en anteriores administraciones municipales, se estuvo promoviendo el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, "pero ahora no vemos eso en la actual administración", explican.

Patricia Calderón informó que promueven no sólo la reparación de las ciclovías existentes, sino que se haga una "Ciclovía Emergente" sobre Vía Gustavo Baz, que es una parte de Naucalpan, cruz por Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y llega a Ecatepec, de lo cual, dijo que ya tiene conocimiento la Secretaría de Movilidad del gobierno estatal.

